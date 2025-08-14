English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Earth Quake in Vikarabad: వికారాబాద్ లో భూకంపం.. ఇళ్లనుంచి బైటకు పరుగులు పెట్టిన ప్రజలు..

Vikarabad news: వికారాబాద్ లో తెల్లవారు జామున నాలుగు గంటల ప్రాంతంలో భూమి స్వల్పంగా కంపించడంతో జనాలు బైటకు పరుగులు పెట్టారు. ఒకవైపు వర్షాలతో అల్లాడిపోతున్న జనాలు ప్రస్తుతం భూకంపంతో కూడా ఒక్కసారిగా పానిక్ అయిపోయారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 14, 2025, 07:19 AM IST
  • వికారాబాద్ లో స్వల్ప భూకంపం..
  • అప్రమత్తమైన అధికారులు..

Earth quake in vikarabad district: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వర్షాలు దంచి కొడుతున్నాయి. ఇప్పటికే వాతావరణ కేంద్రం తెలంగాణలోని అన్నిజిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ ను జారీ చేసింది.ఈ క్రమంలో భారీగా కురుస్తున్న వానలతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. అంతే కాకుండా చెరువులు, వాగులు పొంగిపోర్లుతున్నాయి.

జనాలు కాలు బైటకు పెట్టాలంటే భయంతో వణికిపోతున్నారు. అధికారులు అలర్ట్ గా ఉండాలని సీఎం రేవంత్ కీలక ఆదేశాలు జారీచేశారు. ఎక్కడ చూసిన రోడ్లు చెరువులుగా, కాలనీలు కుంటలుగా కన్పిస్తున్నాయి. ఇక అధికారులు కూడా శాయశక్తుల నీటిని వెళ్లేలా చేస్తున్నారు.  ఈరోజు (గురువారం) తెల్లవారు జామున 4 గంటల ప్రాంతంలో వికారాబాద్ లో ఒక్కసారిగా భూమి కంపించింది.

ముఖ్యంగా.. పరిగి మండలం పరిధిలో భూకంపం వచ్చింది. బసిరెడ్డిపల్లి, రంగాపూర్‌, న్యామత్‌నగర్‌లో ప్రకంపనలు రావడంతో స్థానికులు భయంతో ఇళ్లనుంచి బైటకు పరుగులు పెట్టారు.

కొన్నిసెకన్ల పాటు భూమి కంపించిన కూడా ఏం జరుగుతుందో అని ప్రజలంతా ఒక్కసారిగా పానిక్  కు గురయ్యి ఇళ్లలోనుంచి బైటకు పరుగులు పెట్టారు. ఈ క్రమంలో జనాలంతా ఇప్పటికి కూడా రోడ్ల మీదనే ఉన్నారు. దీంతో అధికారులు రంగంలోకి దిగి పరిస్థితుల్ని అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు. 

 

