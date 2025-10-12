ECIL Jobs: ఎలాంటి పరీక్ష లేకుండానే హైదరాబాద్ ECILలో భారీగా ఉద్యోగాలు.. వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి..!

ECIL Latest Job Notificaion 2025: అటామిక్ ఎనర్జీశాఖ పరిధిలోని కేంద్ర ప్రభుత్వరంగ సంస్థ ఎలక్ట్రానిక్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (ECIL) వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న.. ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్, టెక్నికల్ ఆఫీసర్, అసిస్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్, సీనియర్, జూనియర్ ఆర్టిజన్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు వాక్-ఇన్ ఇంటర్వ్యూకు హాజరు అవ్వొచ్చు.
పోస్టుల సంఖ్య..
మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య 90. ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ 27, టెక్నికల్ ఆఫీసర్ 37, అసిస్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ 10, సీనియర్ ఆర్టిజన్ 15, జూనియర్ ఆర్టిజన్ 1.
విద్యార్హతలు..
ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్, టెక్నికల్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు బి.టెక్/ బీఈ, అసిస్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ పోస్టులకు డిప్లొమా, సీనియర్, జూనియర్ ఆర్టిజన్ పోస్టులకు ఐటీఐలో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి.
వయోపరిమితి..
ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ పోస్టులకు 33 ఏళ్లు, ఇతర పోస్టులకు 30 ఏళ్లు ఉండాలి. నిబంధనలను అనుసరించి సంబంధిత వర్గాలకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది. పూర్తి వివరాలకు www.ecil.co.in వెబ్సైట్ని సందర్శించండి.
ఏ ఏ తేదీల్లో ఎక్కడెక్కడ ఇంటర్వ్యూ ఉందంటే..
1. వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ హైదరాబాద్ (హెడ్ క్వార్టర్స్): అక్టోబర్ 17.
2. వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ కోల్కతా (ఈస్ట్ జోన్): అక్టోబర్ 18.
3. వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ ముంబయి (వెస్ట్ జోన్): అక్టోబర్ 17.
4. వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ న్యూఢిల్లీ (నార్త్ జోన్) : అక్టోబర్ 15.
5. వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ బెంగళూరు (సౌత్ జోన్): అక్టోబర్ 18.
6. వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ చెన్నై (సౌత్ జోన్): అక్టోబర్ 17.
* ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లయ్ చేసుకోవాలి. పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక విధానం జరుగుతుంది.
వేతన వివరాలు ఇలా..
1. ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్..
మొదటి సంవత్సరం ప్రతి నెలా రూ.40 వేలు, రెండవ సంవత్సరం ప్రతి నెలా రూ.45వేలు, మూడవ సంవత్సరం ప్రతి నెలా రూ. 50 వేలు, నాలుగవ
సంవత్సరం ప్రతి నెలా రూ. 55 వేలు చెల్లిస్తారు.
2. టెక్నికల్ ఆఫీసర్..
మొదటి సంవత్సరం ప్రతి నెలా రూ. 25 వేలు, రెండవ సంవత్సరం ప్రతి నెలా రూ. 28 వేలు.. మూడు, నాలుగు సంవత్సరాలు ప్రతి నెలా రూ.31వేలు చెల్లిస్తారు.
3. అసిస్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్కు ప్రతి నెలా రూ.25,506 చెల్లిస్తారు.
4. సీనియర్ ఆర్టిజన్కు ప్రతి నెలా రూ.23,368 చెల్లిస్తారు.
5. జూనియర్ ఆర్టిజన్కు ప్రతి నెలా రూ.23,218 చెల్లిస్తారు.
