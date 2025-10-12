English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • ECIL Jobs: ఎలాంటి పరీక్ష లేకుండానే హైదరాబాద్ ECILలో భారీగా ఉద్యోగాలు.. వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి..!

ECIL Jobs: ఎలాంటి పరీక్ష లేకుండానే హైదరాబాద్ ECILలో భారీగా ఉద్యోగాలు.. వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి..!

ECIL Recruitment: ఏ ఉద్యోగం లేకుండా ఇంట్లోనే ఖాళీగా ఉంటున్నారా..? అయితే ఈ గోల్డెన్ ఛాన్స్ మీ కోసమే. ఏ విధమైనా ఎగ్జామ్ లేకుండానే.. హైదరాబాద్ ECILలో భారీగా ఉద్యోగాల కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల అయింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 12, 2025, 07:42 PM IST

Trending Photos

School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
7
Diwali 2025 holidays
School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
Udaya Bhanu: యాంకర్ ఉదయభాను కెరీర్‌ను నాశనం చేసింది వీళ్లే.. లిస్ట్‌లో స్టార్ సింగర్ పేరు..!
5
Udaya Bhanu
Udaya Bhanu: యాంకర్ ఉదయభాను కెరీర్‌ను నాశనం చేసింది వీళ్లే.. లిస్ట్‌లో స్టార్ సింగర్ పేరు..!
Rs 100 Notes Sell: రూ.100 నోటు అమ్మితే.. రూ.3,99,900 లాభం.. మీ దగ్గర ఉంటే ఇలా అమ్మేసేయండి..
6
Rs 100 Notes Sell: రూ.100 నోటు అమ్మితే.. రూ.3,99,900 లాభం.. మీ దగ్గర ఉంటే ఇలా అమ్మేసేయండి..
Employees Diwali Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి గిఫ్ట్‌ ఏమిటో తెలుసా?
6
govt employees
Employees Diwali Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి గిఫ్ట్‌ ఏమిటో తెలుసా?
ECIL Jobs: ఎలాంటి పరీక్ష లేకుండానే హైదరాబాద్ ECILలో భారీగా ఉద్యోగాలు.. వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి..!

ECIL Latest Job Notificaion 2025: అటామిక్ ఎనర్జీశాఖ పరిధిలోని కేంద్ర ప్రభుత్వరంగ సంస్థ ఎలక్ట్రానిక్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (ECIL) వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న.. ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్, టెక్నికల్ ఆఫీసర్, అసిస్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్, సీనియర్, జూనియర్ ఆర్టిజన్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది.  ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు వాక్-ఇన్ ఇంటర్వ్యూకు హాజరు అవ్వొచ్చు. 

Add Zee News as a Preferred Source

పోస్టుల సంఖ్య..
మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య 90.  ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ 27, టెక్నికల్ ఆఫీసర్ 37, అసిస్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ 10, సీనియర్ ఆర్టిజన్ 15, జూనియర్ ఆర్టిజన్ 1. 

విద్యార్హతలు..
ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్, టెక్నికల్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు బి.టెక్/ బీఈ, అసిస్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ పోస్టులకు డిప్లొమా, సీనియర్, జూనియర్ ఆర్టిజన్ పోస్టులకు ఐటీఐలో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. 

వయోపరిమితి..
ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ పోస్టులకు 33 ఏళ్లు, ఇతర పోస్టులకు 30 ఏళ్లు ఉండాలి. నిబంధనలను అనుసరించి సంబంధిత వర్గాలకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది. పూర్తి వివరాలకు www.ecil.co.in వెబ్‌సైట్‌ని సందర్శించండి. 

ఏ ఏ తేదీల్లో ఎక్కడెక్కడ ఇంటర్వ్యూ ఉందంటే.. 
1. వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ హైదరాబాద్ (హెడ్ క్వార్టర్స్): అక్టోబర్ 17. 
2. వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ కోల్​కతా (ఈస్ట్ జోన్): అక్టోబర్ 18. 
3. వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ ముంబయి (వెస్ట్ జోన్): అక్టోబర్ 17. 
4. వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ న్యూఢిల్లీ (నార్త్ జోన్) : అక్టోబర్ 15. 
5. వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ బెంగళూరు (సౌత్ జోన్): అక్టోబర్ 18. 
6. వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ చెన్నై (సౌత్ జోన్): అక్టోబర్ 17.

* ఆన్‌లైన్ ద్వారా అప్లయ్ చేసుకోవాలి. పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక విధానం జరుగుతుంది. 

వేతన వివరాలు ఇలా..
1. ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్.. 
మొదటి సంవత్సరం ప్రతి నెలా రూ.40 వేలు, రెండవ సంవత్సరం ప్రతి నెలా రూ.45వేలు, మూడవ సంవత్సరం ప్రతి నెలా రూ. 50 వేలు, నాలుగవ 
సంవత్సరం ప్రతి నెలా రూ. 55 వేలు చెల్లిస్తారు. 

2. టెక్నికల్ ఆఫీసర్..
మొదటి సంవత్సరం ప్రతి నెలా రూ. 25 వేలు, రెండవ సంవత్సరం ప్రతి నెలా రూ. 28 వేలు.. మూడు, నాలుగు సంవత్సరాలు ప్రతి నెలా రూ.31వేలు చెల్లిస్తారు. 
3. అసిస్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్‌కు ప్రతి నెలా రూ.25,506 చెల్లిస్తారు. 
4. సీనియర్ ఆర్టిజన్‌కు ప్రతి నెలా రూ.23,368 చెల్లిస్తారు. 
5. జూనియర్ ఆర్టిజన్‌కు ప్రతి నెలా రూ.23,218 చెల్లిస్తారు.  

Also Read: Samantha: రెండో పెళ్లికి ముందు అలాంటి పూజలు చేస్తున్న సమంత.. కారణం అదేనా..!

Also Read: Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌ 9 వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్‌గా మొత్తం ఆరుగురు..  ఎవరెవరూ ఉన్నారంటే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ecil Jobs 2025Ecil Hyderabad JobsHyderabad Ecil JobsLatest Jobs In HyderabadECIL Recruitment

Trending News