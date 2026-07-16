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కామారెడ్డిలో అమానుషం.. 8 నెలల పాప ఒళ్లంతా బ్లేడ్ కాట్లు, పొదల్లో పడేసిన ఘాతుకం!

కామారెడ్డి జిల్లాలోని బిర్కూరు మండల కేంద్రంలో ఒక అత్యంత అమానుషమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఒక ఎనిమిది నెలల చిన్నారిపై బ్లేడులతో అత్యంత క్రూరంగా గాయాలు చేసి, ఆ పాపను పొలంలోని పొదల్లో పడేసిన షాకింగ్ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. పోలీసుల ప్రకారం పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 16, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:36 AM IST
కామారెడ్డిలో అమానుషం.. 8 నెలల పాప ఒళ్లంతా బ్లేడ్ కాట్లు, పొదల్లో పడేసిన ఘాతుకం!
Image Credit: Kamareddy Baby Girl Attacked

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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