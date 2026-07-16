/కామారెడ్డిలో అమానుషం.. 8 నెలల పాప ఒళ్లంతా బ్లేడ్ కాట్లు, పొదల్లో పడేసిన ఘాతుకం!

Kamareddy Baby Girl Attacked: మారుతున్న కాలంతో పాటు మనుషుల్లో మానవ విలువలు క్రమంగా క్షీణిస్తున్నాయి; తల్లిదండ్రులే తమ పిల్లల ప్రాణాలు తీసేంత దారుణమైన పరిస్థితులు తలెత్తుతున్నాయి. తమ వైవాహిక జీవితంలో రెండో పెళ్లికి అడ్డుగా ఉన్నారని భావించి ఇలాంటి అమానుష చర్యలకు పాల్పడుతున్నారు. కామారెడ్డి జిల్లాలో కూడా ఇలాంటి దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. పోలీసుల ద్వారా సేకరించిన పూర్తి వివరాల ప్రకారం, సతీష్ అనే వ్యక్తికి ఇద్దరు భార్యలు ఉన్నారు. ఆయన మొదటి భార్య శైలజకు ముగ్గురు కుమార్తెలు ఉండగా, రెండో భార్య సంధ్యకు వర్ష అనే ఎనిమిది నెలల చిన్న పాప ఉంది. వీరు ఇద్దరూ సొంత అక్కచెల్లెళ్లు. సుమారు ఐదు నెలల క్రితమే సతీష్ తన రెండో భార్య సంధ్యతో గొడవపడి, పాపను తన వద్దే ఉంచుకుని, సంధ్యను మాత్రం పుట్టింటికి పంపించేశాడు. ఆ సమయంలో పాప వయస్సు కేవలం మూడు నెలలు మాత్రమే. ప్రస్తుతం పాపకు ఎనిమిది నెలలు కావస్తోంది.
అయితే, నిన్న ఉన్నట్టుండి పాప కనిపించడం లేదని కుటుంబ సభ్యులు గాలింపు ప్రారంభించగా, ఈ విషయం తెలుసుకున్న గ్రామస్తులు కూడా వెంటనే పాప కోసం వెతకడం మొదలుపెట్టారు. వెతుకుతున్న క్రమంలో పొలం పరిసరాల్లోని పొదల్లో పాపను కనుగొన్నారు. తండ్రి సతీష్ ఆ పాపను తీసుకువచ్చి గ్రామస్తులకు చూపించగా, ఆ పాప శరీరం, తలపై బ్లేడులతో లేదా ప్లేట్లతో ఘాట్లు చేసినట్లు స్పష్టంగా తెలిసింది. ఒళ్లంతా రక్తంతో, తీవ్రమైన గాయాలతో ఉన్న ఆ చిన్నారిని వెంటనే బాన్సువాడ ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే అక్కడ పరిస్థితి విషమించడంతో, ప్రాణాపాయం నుండి రక్షించడానికి నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘోరమైన ఘటన వెనుక కుటుంబ సభ్యుల ప్రమేయం ఉందా అనే కోణంలో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని, లోతైన దర్యాప్తును కొనసాగిస్తున్నారు.
విచారణ పూర్తి స్థాయిలో జరిగితేనే అసలు విషయం వెలుగులోకి వస్తుందని పోలీసులు చెబుతున్నారు. మానవ విలువలు ఎంతలా దిగజారాయంటే ప్రాణాలంటే లెక్కలేకుండా పోతోంది. ప్రధానంగా పసిపిల్లలు మాత్రమే కాదు వృద్ధులంటే కూడా లెక్క చేయకుండా పోతోంది. ఇటీవల రంగారెడ్డి జిల్లాలో కూడా ఒకే సారి ఆరుగురు హత్యల కూడా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలన రేపిన సంగతి తెలిసింది. ఒకరి అహం.. లేదా అనుకున్నది సాధించాలనే కోరికతో ఇతరు ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా పోతున్నారు.
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