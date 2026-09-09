/తెలంగాణకు ఎల్లో అలర్ట్.. ఐదు రోజుల పాటు వానలే వానలు..

Telangana Rains El Nino Effect: ఎల్ నినో ప్రభావంతో తెలంగాణలో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ రోజు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేశారు. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన రెండు ఉపరితల ఆవర్తనాలతో పాటు తూర్పు, పశ్చిమ షీర్ జోన్ ప్రభావం ఉందని తెలిపారు. తెలంగాణలో రాబోయే ఐదు రోజుల పాటు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని సూచించారు.
నాలుగు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్..
నాలుగు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు. ఆదిలాబాద్, జగిత్యాల జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు పడతాయని..జోగులాంబ గద్వాల, నిర్మల్ జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఈ నెల 13 నుంచి 17 తేదీల మధ్య రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కుండపోత వానలు పడనున్నాయి. ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు తుఫాన్లు వచ్చే ఛాన్స్ ఉందన్నారు.
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు..
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో విస్తారమైన వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించారు. సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, రంగారెడ్డి, నల్గొండ, యాదాద్రి – భోంగీర్, మెదక్, సిద్దిపేట, జనగాం, కామారెడ్డి, హన్మకొండ, వరంగల్, మహబూబాబాద్లో భారీ వర్షాలు పడనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇక గ్రేటర్ హైదరాబాద్లోనూ వర్షాలు పడే ఛాన్స్ ఉందని సూచించారు.
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