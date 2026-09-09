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తెలంగాణకు ఎల్లో అలర్ట్.. ఐదు రోజుల పాటు వానలే వానలు..

Telangana Rains: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా గత కొన్ని రోజులుగా చిత్ర విచిత్రమైన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఓ వైపు వర్షాలు కురుస్తోన్న.. మరోవైపు ఉక్కబోతతో జనాలు అల్లాడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎల్ నినో ప్రభావంతో తెలంగాణలో వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ చల్లని కబురు చెప్పింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 09, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 10:57 AM IST
తెలంగాణకు ఎల్లో అలర్ట్.. ఐదు రోజుల పాటు వానలే వానలు..
Image Credit: Telangana Rains (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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తెలంగాణకు ఎల్లో అలర్ట్.. ఐదు రోజుల పాటు వానలే వానలు..
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