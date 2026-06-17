/Telangana El Nino Effect: తెలంగాణ పై ఎల్‌ నీనో ప్రభావం.. నైరుతి విస్తరణకు మరో 5 రోజులు పట్టే ఛాన్స్‌ ..

Telangana Rain Effect on El Nino: గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ప్రపంచ వాతావరణ పరిస్థితులు ఒక్కొక్కటిగా మారిపోతున్నాయి. గతంలో కంటే సముద్ర ఉష్ణోగ్రతలు 2 డిగ్రీల సెల్సియస్కు పైగా పెరగడం వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ తీవ్రత పెరుగుతుంది. దీని వల్ల నగరాలు, పట్టణాల్లో గతంలో కంటే ఎండా కాలంలో వేడిగాలుల తీవ్రత పెరిగింది. ఇది డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ప్రజల ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తోంది. ఇక పసిఫిక్ మహా సముద్రంలోని నీరు అసాధారణంగా వేడెక్కడాన్ని ‘ఎల్ నినో’ అంటారు. ఇది జరిగినప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గాలుల దిశ మారి వాతావరణంలో ఊహించని మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి.
ఎల్ నినోతో గడ్డు పరిస్థితులు..
ఇరాన్ యుద్ధంతో ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్న ప్రపంచదేశాలు.. ఇపుడు ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో ముప్పుతిప్పలు ఎదుర్కుంటున్నాయి. . మహాసముద్రాల్లో నెలకొన్న వాతావరణ మార్పు... ఇబ్బందికర పరిస్థితులు భారత్ లోని నగరాలపై తీవ్రంగా ఉంది. అది తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్ పై ప్రభావం చూపిస్తుంది. దీంతో ఋతుపవనాలు రాక ఆలస్యం. దాని వల్ల వర్షాలు సకాలంలో కురవక పోవడం వంటివి జరగుతున్నాయి.
జూన్ 9 న దక్షిణ తెలంగాణ, హైదరాబాద్ వరకు చేరుకున్న నైరుతి ...
ముఖ్యంగా తెలంగాణపై ఎల్నీనో ప్రభావం తీవ్రంగా పడింది. దీంతో నైరుతి రఋతుపవనాలు చాలా నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. ప్రస్తుతం జూన్ 9న దక్షిణ తెలంగాణలో హైదరాబాద్ వరకు చేరుకున్న ఋతుపవనాలు చురుగ్గా ముందుకు కదలడం లేదు. అంతేకాదు నైరుతి ఋతు పవనాలు అక్కడే నిలిచిపోవడంతో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అసాధారణ వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొన్నట్టు తెలిపారు. దాదాపు వారం రోజులు గడిచినా ఋతుపవనాల గమనంలో ఎటువంటి పురోగతి లేదంటోంది.
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నైరుతి విస్తరణకు మరో 5 రోజులు పట్టే ఛాన్స్..
ఋతుపవనాలు తెలంగాణ అంతటా విస్తరించాలంటే కనీసం మరో 5 రోజులు పట్టే అవకాశం వుందంటోంది హైదరాబాద వాతావరణశాఖ. దీని ప్రభావంతో ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గకపోగా ఎండల తీవ్రత మరో ఐదు రోజుల పాటు కొనసాగనుంది. ఆరుగాలం శ్రమించే రైతులు విత్తనాలు నాటే సమయంలో ముఖం చాటేసిన వర్షాలతో రైతుల్లో ఆందోళన నెలకొంది. ఇదే కొనసాగితే తెలంగాణలో పంటలు పండగ..క్షామం ఏర్పడే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.
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