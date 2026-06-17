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Telangana El Nino Effect: తెలంగాణ పై ఎల్‌ నీనో ప్రభావం.. నైరుతి విస్తరణకు మరో 5 రోజులు పట్టే ఛాన్స్‌ ..

El Nino Effect on Telangana: తెలంగాణ రాష్ట్రంపై ఎల్‌నినో ప్రభావం చూపిస్తోంది. దీంతో వర్షాకాలం ప్రారంభమై నైరుతి ఋతుపవనాలు తీవ్ర స్థాయిలో లేవు. దీంతో జూన్ నెలలో కూడా ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీల పైనే నమోదు అవుతున్నాయి. మధ్యలో వర్షాల వల్ల కుదట పడినట్టు కనిపించినా.. ఎల్‌నినో ప్రభావంతో  తెలంగాణలో నైరుతి ఋతుపవనాలు విస్తరించడానికి మరింత సమయం పట్టే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 17, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:59 AM IST
Telangana El Nino Effect: తెలంగాణ పై ఎల్‌ నీనో ప్రభావం.. నైరుతి విస్తరణకు మరో 5 రోజులు పట్టే ఛాన్స్‌ ..
Image Credit: El Nino Effect (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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