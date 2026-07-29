/Viral: ఆస్తి కోసం కోడలు చెప్పుతో దాడి.. తమకు చావే శరణ్యమని అత్తామామల కన్నీరు

Attack On Parents In Law: జన్మనిచ్చిన తల్లితండ్రులను కూడా పట్టించుకోని పరిస్థితికి ప్రస్తుత జనరేషన్ చేరుకుంది. రోజు రోజుకు ఆస్తికోసం సొంత కుటుంబసభ్యులను ప్రాణాలు తీసేలా పరిణామాలు జరుగుతున్నాయి. జన్మనిచ్చి పెంచి పెద్ద చేసి ప్రయోజకుల్ని చేసిన తర్వాత కూడా వృద్ధాప్యంలో ఉన్న తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోకుండా వదిలేసిన సంఘటనలు చూస్తున్నాం. వృద్ధాప్యంలో ఉన్న ఆ తల్లితండ్రులను కన్న కొడుకులు పట్టించుకోకపోగా కోడలు ఆస్తికోసం అత్తామామలను వేధింపులకు గురి చేస్తోంది. కనీసం వైద్యానికి కూడా డబ్బులు లేకపోవడంతో ఆ దంపతులు ఇద్దరు కారుణ్య మరణానికి (చనిపోవడానికి) అనుమతి ఇవ్వాలని అధికారులకు తమ గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు. హృదయాన్ని కదలించే ఈ సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ మండలంలోని శెట్టిపాలెం గ్రామానికి చెందిన గగ్గనపల్లి బుచ్చిరెడ్డి అనసూయమ్మ భార్యాభర్తలు. వారికి ఇద్దరు కుమారులు కాగా వారిద్దరినీ పెంచి పెద్ద చేసి వివాహాలు జరిపించారు. వారికి ఉన్న వ్యవసాయ భూమిని ఇద్దరు కుమారులకు సమానంగా పంచి ఇచ్చారు. తమ అవసరాల కోసం మూడు ఎకరాల భూమిని వృద్ధ దంపతులు తమ పేరుపైనే ఉంచుకున్నారు. ఉన్న ఆ వ్యవసాయ భూమిని సాగు చేసుకుంటూ జీవనం కొనసాగిస్తున్నారు. అయితే ఇటీవల బుచ్చిరెడ్డి అనారోగ్యం పాలయ్యాడు. దీంతో ఒక కాలును తీసివేయగా.. ఆయన వీల్చైర్కు పరిమితమయ్యాడు. ఈ క్రమంలో వైద్య ఖర్చుల కోసం ఆ వృద్ధ దంపతులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. దీంతో తమ బాగోగులు చూసుకుంటున్న మనవడికి తమ పేరిట ఉన్న మూడు ఎకరాల భూమిని తన చిన్న కుమారుడి కొడుక్కి రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు.
చిన్న కుమారుడి కొడుకు ఆస్తి రాసివ్వడంతో పెద్ద కుమారుడి కుటుంబం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. మనవడికి రాసిచ్చిన భూమిలో తమకు వాటా కావాలని పెద్ద కోడలు గొడవలకు దిగుతోంది. ఆ భూమి కోసం పలుమార్లు వృద్ధ దంపతులపై కోడలు దాడికి పాల్పడింది. ఆ భూమిలో తమకు వాటా ఇవ్వకపోఏ చంపేస్తామంటూ కూడా బెదిరించారు. వీల్చైర్లో ఉన్న మామ బుచ్చిరెడ్డిపై పెద్ద కోడలు దాడికి దిగింది. చెప్పుతో దాడి చేయడమే కాకుండా మట్టిపోసి తీవ్రస్థాయిలో తిట్ల దండకం మొదలుపెట్టింది.
ఈ పరిణామంతో బుచ్చిరెడ్డి తన పెద్ద కుమారుడు కోడలిపై పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా కేసు కూడా నమోదైంది. కానీ తల్లిదండ్రుల బాగోగులు వైద్య ఖర్చులు మాత్రం పట్టించుకోకుండా ఆ మూడు ఎకరాల భూములు తమకు వాటా ఇవ్వాలని లేదంటే ట్రాక్టర్తో తొక్కించి చంపుతామంటూ పదేపదే బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారు. దీంతో ఆ వృద్ధ దంపతులు తీవ్ర మనోవేదనకు గురవుతున్నారు. స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేసిన పోలీసులు కూడా పట్టించుకోకపోవడంతో వృద్ధ దంపతులు తమకు చావే శరణ్యం అంటున్నారు.
ఒక కాలు లేకపోవడంతో వీల్చైర్కే పరిమితమైన బుచ్చిరెడ్డికి అతడి భార్య అనసూయమ్మ అన్నీ తానై చూసుకుంటూ వస్తోంది. వయసు మీద పడడం వృద్ధాప్యంలో కన్నబిడ్డల వేధింపులు తీవ్రమవుతుండడంతో ఆమె మనోవేదనకు గురవుతున్నారు. తమకు న్యాయం చేయాలని అధికారులను వేడుకున్నారు. లేదంటే తమ ఇద్దరికీ కారుణ్య మరణానికి అనుమతి ఇవ్వాలని మిర్యాలగూడ ఆర్డీవో రమణారెడ్డిని ఆమె కోరారు. తమ ఆస్తి కోసం కొడుకులు వేధిస్తున్నారని.. వారి నుంచి తమకు రక్షణ కల్పించాలని వృద్ధ దంపతులు విజ్ఞప్తి చేశారు. దీనిపై స్పందించిన ఆర్డీఓ పూర్తిస్థాయి విచారణ చేస్తామని ధైర్యంగా ఉండాలంటూ హామీ ఇచ్చారు.