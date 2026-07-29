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Viral: ఆస్తి కోసం కోడలు చెప్పుతో దాడి.. తమకు చావే శరణ్యమని అత్తామామల కన్నీరు

Elder Daughter In Law Slapped With Footwear On Parents In Law Watch Viral Video: ఆస్తుల వివాదంతో వృద్ధ దంపతులపై పెద్ద కోడలు తీవ్రంగా వేధింపులకు పాల్పడుతోంది. కాలు కోల్పోయి వీల్‌చైర్‌లో ఉన్న మామపై చెప్పుతో దాడి చేయడమే కాకుండా తిట్ల దండకం అందుకుంది. దీంతో వేధింపులు తాళలేక తమకు చావే శరణ్యమంటూ అధికారులకు గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 29, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:04 PM IST
Viral: ఆస్తి కోసం కోడలు చెప్పుతో దాడి.. తమకు చావే శరణ్యమని అత్తామామల కన్నీరు
Image Credit: Daughter In Law Slapped With Footwear (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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