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తెలంగాణ SIR.. గడువు పెంపు..

EC Extends SIR Deadline: తెలంగాణలో SIR (స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్) గడువు పొడిగించింది.  ఈసి సెల్ ప్రక్రియలో భాగంగా అభ్యంతరాలు క్లెయిమ్ల గడువును ఎలక్షన్ కమిషన్ అక్టోబర్ 7 వరకు పొడిగించింది. నవంబర్ 7న  తుది జాబితాను విడుదల చేయనుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 08, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 01:52 PM IST
తెలంగాణ SIR.. గడువు పెంపు..
Image Credit: Telangana SIR Process (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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