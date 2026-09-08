తెలంగాణ SIR.. గడువు పెంపు..

EC Extends SIR Process: SIR షెడ్యూల్ ప్రకారం అభ్యంతరాలకు ఈ నెల 16 తో గడువు ముగియాల్సి ఉంది. అయితే మరింత సమయం కావాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ సుదర్శన్ రెడ్డిని కోరారు. దీనిపైన కమిషన్ సానుకూలంగా స్పందించింది.తెలంగాణలో ఆ సర్ ప్రక్రియకు సంబంధించి గడువును మరికొన్ని రోజులు పొడిగించింది కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం. ఇక ఇప్పటికే ఇదే అంశం పైన ఇటు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అలాగే ఆ రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి సుదర్శన్ రెడ్డి కూడా ఇప్పటికే కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి లేఖ రాయడం జరిగింది. ఇందులో ప్రధానంగా పేర్కొన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే ఇప్పటికే నోటీసులు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారో అవి ఆలస్యంగా ప్రింట్ కావడం.
వాటన్నిటిని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాక కూడా రిప్లైలు కూడా చాలా ఆలస్యంగా వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణలో సర్ పొడిగించాలని ముఖ్యమంత్రి కోరగానే.. ఎలక్షన్ కమిషన్ సానుకూలంగా స్పందించింది. షెడ్యూల్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే ఈ నెల 16తో సర్ ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తి కానుంది. కానీ వినాయక చవితి ఫెస్టివల్ సహా పలు పండగలు ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం సర్ను పొడిగించాలంటూ అభ్యర్ధించింది.
తెలంగాణ ఎన్నికల కమిషన్.. ఇక్కడ క్షేత్ర స్థాయిలో ఉన్న పరిస్థితుల కారణంగా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని కోరడం.. వాళ్లు సానుకూలంగా స్పందించడంతో సర్ గడువును పొడిగించడం జరిగింది. ఇక సర్ ప్రక్రియలో అభ్యంతరాలు క్లెయిమ్లకు గడువు అక్టోబర్ వరకు పొడిగించింది. ఓటర్ల తుది జాబితా నవంబర్లో విడుదల కాబోతుంది.
ఓటర్ల ముసాయిదా జాబితా..
ఇప్పటికే ఓటర్ల ముసాయిదా జాబితాలో పేర్లు ఉన్న చాలా మందికి కొన్ని స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్.. తదితర కారణాల వల్ల వాళ్లకు నోటీసులు ఇష్యూ చేయడం జరిగింది. ఇక స్థానికంగా ఉండే బీఎల్వోలలో చాలా మందికి దీనిపైనా సరైన అవగాహన లేదు. ఇంటింటికి తిరిగి పంపిణి చేయాల్సిన నోటీసులను ఒక చోట కూర్చొని నోటీసులు వచ్చిన ఓటర్లకు రోజుకు 30 మంది చొప్పున ఫోన్ చేస్తూ తమ దగ్గరకు పిలిపించుకుని పిలుస్తారు. అలా స్పందించిన వాళ్లకు సంబంధించి డాక్యుమెంట్స్ తీసుకొని అప్లోడ్ చేస్తున్నారు.
తెలంగాణలో ఆ ఉన్నటువంటి ప్రక్రియకు సంబంధించి చూసుకుంటే ఇక ఆ చాలా మందికి నోటీసులు ఇచ్చినా.. ఇటు తిరిగి రానటువంటి పరిస్థితి ఉంది. దీనికి సంబంధించి కొన్ని ప్రాంతాల్లో పదే పదే ఎందుకు వెళ్ళాలి అని చెప్పి కూడా కొంత మంది ఓటర్లు భావించడం.. మరోవైపు ఇప్పటికే ఒకసారి ఫామ్ సబ్మిట్ చేశారు. ఇక మళ్ళీ ఒకసారి నోటీస్ రావడంతో వారు అంతగా ఆసక్తి చూపకపోవడం కూడా మరో కారణంగా ఉంది.
అయితే మొదటి నోటీస్ కి స్పందించకపోతే రెండో నోటీసు కూడా ఇచ్చి వారికి ఆ ఏదైతే ఆ ఈ అభ్యంతరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ క్లెయిమ్స్ కి సంబంధించి వివరాలు అడిగి తీసుకుంటున్నారు. అయితే ఇందుకు సంబంధించి ఇటు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కూడా లేఖ రాయడం జరిగింది. తెలంగాణలో చూసుకుంటే 73 లక్షలకు పైగా ఓటర్లకు నోటీసులు అందాయి. అందులో ఇప్పటికే కొంతమంది చిరునామా మారిపోవడం. ఇంకొంత మంది ఆ ప్రాంతం నుండి వేరే ప్రాంతానికి వలస వెళ్లడం వంటి కారణాల వల్ల నోటీసులు ఇవ్వలేకపోతున్నట్టు సమాచారం. సర్ ప్రక్రియకు సంబంధించిన వివిధ పార్టీలు కూడా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయి నోటీసులు అందుకున్న వారి వివరాలను ఆయా ఓటర్లకు అందజేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా నోటీసులు అందుకున్న వారు తమ టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికేట్ సహా ఇతర వివరాలు అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.