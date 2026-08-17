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Telangana SIR Draft: తెలంగాణ 'సర్‌' ముసాయిదా విడుదల.. ఫామ్‌ నింపిన 78 శాతం తెలంగాణ ఓటర్లు

Election Commission Released Telangana SIR Draft: తెలంగాణలో ఓటర్ జాబితాల ప్రత్యేక ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (సర్‌) ముసాయిదా జాబితాను ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేసింది. 2.64 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఫామ్‌లు నింపారని.. 9.22 లక్షల మంది ఓటర్లు మృతి చెందారని ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది. నిజమైన ఓటర్లు ఉంటే వారికి చివరి అవకాశం కల్పిస్తున్నట్లు ఈసీ తెలిపింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 17, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 05:53 PM IST
Telangana SIR Draft: తెలంగాణ 'సర్‌' ముసాయిదా విడుదల.. ఫామ్‌ నింపిన 78 శాతం తెలంగాణ ఓటర్లు
Image Credit: Telangana SIR Draft

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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