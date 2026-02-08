Telangana Municipal Elections: తెలంగాణలో మున్సిపల్‌ పోరు ఎఫెక్ట్.. భారీగా నగదు పట్టివేత..ఎన్ని కోట్లు సీజ్?

Telangana Municipal Elections Money Seized: తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల నగారా మోగడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎన్నికల కోడ్ నిబంధనలు కఠినంగా అమలవుతున్నాయి. ఓటర్లను ప్రలోభపెట్టేందుకు తరలిస్తున్న నగదు, మద్యంపై పోలీసులు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలైన నాటి నుండి గత వారం రోజుల్లోనే భారీ మొత్తంలో ఆస్తులను సీజ్ చేసి రికార్డు సృష్టించారు.
ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాలతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక చెక్పోస్టులు ఏర్పాటు చేసిన పోలీసులు, నిరంతర తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో గడిచిన ఏడు రోజుల్లోనే కోట్లాది రూపాయల విలువైన నగదు, మద్యం మరియు ఇతర వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఎన్నికల సంఘం (EC) వెల్లడించిన గణాంకాల ప్రకారం సీజ్ చేసిన వస్తువుల జాబితా ఇలా ఉంది. సుమారు రూ.89.30 లక్షల లిక్విడ్ క్యాష్.. రూ.84.89 లక్షల విలువైన మద్యం సీసాలు.. రూ.14.69 లక్షల విలువైన విలువైన లోహాలు (బంగారం & వెండి), అన్నీ కలుపుకొని వారం రోజుల్లో రూ.2 కోట్లకు పైగా ఆస్తులను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
'టార్గెట్ మనీ'పై పోలీసుల నిఘా
ఈసారి ఎన్నికల్లో పోలీసులు సరికొత్త వ్యూహంతో ముందుకు వెళ్తున్నారు. కేవలం నగదు మాత్రమే కాకుండా ఓటర్లకు పంచేందుకు సిద్ధంగా ఉంచిన ఇతర వస్తువులపైనా నిఘా పెట్టారు. తనిఖీల్లో బియ్యం బస్తాలు, చీరలు, ల్యాప్టాప్లు, క్రీడా సామాగ్రి, అక్రమంగా తరలిస్తున్న వాహనాలను కూడా సీజ్ చేశారు. ప్రతిరోజూ పట్టుబడుతున్న సొమ్ము వివరాలను పోలీసులు ఎప్పటికప్పుడు ఎన్నికల సంఘానికి నివేదిస్తున్నారు.
ముమ్మరంగా తనిఖీలు
మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ తేదీ (ఫిబ్రవరి 11) దగ్గర పడుతుండటంతో పోలీసులు తనిఖీలను మరింత ముమ్మరం చేశారు. లెక్కచూపని నగదును తరలిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. భారీ మొత్తంలో నగదు తీసుకెళ్లే వారు తప్పనిసరిగా సరైన ఆధారాలను చూపాలని సూచించారు. ఎన్నికలను నిష్పక్షపాతంగా, పారదర్శకంగా నిర్వహించడమే లక్ష్యంగా పోలీసులు పనిచేస్తున్నారు. రానున్న రోజుల్లో ఈ తనిఖీలు మరింత తీవ్రతరం కానున్నాయి.
