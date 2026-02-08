English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Municipal Elections: తెలంగాణలో మున్సిపల్‌ పోరు ఎఫెక్ట్.. భారీగా నగదు పట్టివేత..ఎన్ని కోట్లు సీజ్?

Telangana Municipal Elections: తెలంగాణలో మున్సిపల్‌ పోరు ఎఫెక్ట్.. భారీగా నగదు పట్టివేత..ఎన్ని కోట్లు సీజ్?

Telangana Municipal Elections Money Seized: తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల నగారా మోగడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎన్నికల కోడ్ నిబంధనలు కఠినంగా అమలవుతున్నాయి. ఓటర్లను ప్రలోభపెట్టేందుకు తరలిస్తున్న నగదు, మద్యంపై పోలీసులు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలైన నాటి నుండి గత వారం రోజుల్లోనే భారీ మొత్తంలో ఆస్తులను సీజ్ చేసి రికార్డు సృష్టించారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 8, 2026, 05:47 PM IST

ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాలతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక చెక్‌పోస్టులు ఏర్పాటు చేసిన పోలీసులు, నిరంతర తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో గడిచిన ఏడు రోజుల్లోనే కోట్లాది రూపాయల విలువైన నగదు, మద్యం మరియు ఇతర వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ఎన్నికల సంఘం (EC) వెల్లడించిన గణాంకాల ప్రకారం సీజ్ చేసిన వస్తువుల జాబితా ఇలా ఉంది.  సుమారు రూ.89.30 లక్షల లిక్విడ్ క్యాష్.. రూ.84.89 లక్షల విలువైన మద్యం సీసాలు.. రూ.14.69 లక్షల విలువైన విలువైన లోహాలు (బంగారం & వెండి), అన్నీ కలుపుకొని వారం రోజుల్లో రూ.2 కోట్లకు పైగా ఆస్తులను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

'టార్గెట్ మనీ'పై పోలీసుల నిఘా
ఈసారి ఎన్నికల్లో పోలీసులు సరికొత్త వ్యూహంతో ముందుకు వెళ్తున్నారు. కేవలం నగదు మాత్రమే కాకుండా ఓటర్లకు పంచేందుకు సిద్ధంగా ఉంచిన ఇతర వస్తువులపైనా నిఘా పెట్టారు. తనిఖీల్లో బియ్యం బస్తాలు, చీరలు, ల్యాప్‌టాప్‌లు, క్రీడా సామాగ్రి, అక్రమంగా తరలిస్తున్న వాహనాలను కూడా సీజ్ చేశారు. ప్రతిరోజూ పట్టుబడుతున్న సొమ్ము వివరాలను పోలీసులు ఎప్పటికప్పుడు ఎన్నికల సంఘానికి నివేదిస్తున్నారు.

ముమ్మరంగా తనిఖీలు
మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ తేదీ (ఫిబ్రవరి 11) దగ్గర పడుతుండటంతో పోలీసులు తనిఖీలను మరింత ముమ్మరం చేశారు. లెక్కచూపని నగదును తరలిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. భారీ మొత్తంలో నగదు తీసుకెళ్లే వారు తప్పనిసరిగా సరైన ఆధారాలను చూపాలని సూచించారు. ఎన్నికలను నిష్పక్షపాతంగా, పారదర్శకంగా నిర్వహించడమే లక్ష్యంగా పోలీసులు పనిచేస్తున్నారు. రానున్న రోజుల్లో ఈ తనిఖీలు మరింత తీవ్రతరం కానున్నాయి.

Also Read: Peddi Second Song Release: 'పెద్ది' సెకండ్ సాంగ్ రెడీ! మాస్ సాంగ్‌తో మెగా ఫ్యాన్స్‌కు పూనకాలే..రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?

Also Read: India Vs Pakistan Revenue: భారత్-పాకిస్థాన్ మ్యాచ్‌ ఆగిపోతే ఎంత నష్టమో తెలుసా? వేల కోట్ల ఆదాయానికి గండి!

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

