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తెలంగాణ ఆటో డ్రైవర్లకు బిగ్ అలర్ట్..ఈ-ఆటోలకు మార్చుకుంటే రూ.1.50 లక్షల సబ్సిడీ.. పొన్నం ప్రభాకర్ కీలక ప్రకటన!

తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆటో డ్రైవర్లకు ఎంతో సంతోషకరమైన శుభవార్తను అందించింది. పాత ఆటో రిక్షాలను ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలుగా మార్చుకునేలా ప్రభుత్వం ఒక ప్రత్యేకమైన పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ నేపథ్యంలో, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలంగాణ వర్కర్స్ యూనియన్ చేస్తున్న కృషికి మొదటగా ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. అలాగే, పాత ఆటో రిక్షాలలో CNG కిట్లను ఉపయోగించడానికి  అంగీకరించినందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి కూడా ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 16, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:00 AM IST
తెలంగాణ ఆటో డ్రైవర్లకు బిగ్ అలర్ట్..ఈ-ఆటోలకు మార్చుకుంటే రూ.1.50 లక్షల సబ్సిడీ.. పొన్నం ప్రభాకర్ కీలక ప్రకటన!
Image Credit: TG Electric Auto Conversion Scheme 2026: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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తెలంగాణ ఆటో డ్రైవర్లకు బిగ్ అలర్ట్..ఈ-ఆటోలకు మార్చుకుంటే రూ.1.50 లక్షల సబ్సిడీ.. పొన్నం ప్రభాకర్ కీలక ప్రకటన!
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