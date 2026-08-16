/తెలంగాణ ఆటో డ్రైవర్లకు బిగ్ అలర్ట్..ఈ-ఆటోలకు మార్చుకుంటే రూ.1.50 లక్షల సబ్సిడీ.. పొన్నం ప్రభాకర్ కీలక ప్రకటన!

TG Electric Auto Conversion Scheme 2026: మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఆటో డ్రైవర్లకు భారీ గుడ్న్యూస్ అందించారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా వీడియో సందేశాన్ని కూడా విడుదల చేశారు. పెట్రోల్, డీజిల్ ఆటోలను నడుపుతున్న వారికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక గొప్ప గుడ్ న్యూస్. ప్రస్తుతం ఉన్న ఆటోలను ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలుగా మార్చుకోవడానికి ప్రభుత్వం "తెలంగాణ ఆటో రిక్షా ఎలక్ట్రిక్ మార్పిడి పథకం 2026" అనే కొత్త పథకాన్ని తీసుకువచ్చింది.
ఈ పథకం వివరాలను వివరిస్తూ, పాత ఆటోలను ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలుగా మార్చుకునే కొనుగోలుదారుల కోసం, ముఖ్యంగా CURE ప్రాంతంలో సుమారు 18,764 ఆటోలకు ఈ పథకం వర్తిస్తుందని ఆయన తెలియజేశారు. ఇందులో భాగంగా 11,254 డీజిల్ ఆటోలు మరియు 7,512 పెట్రోల్ ఆటోలు ఈ పథకం పరిధిలోకి వస్తాయి. పాత ఆటోలను ఎలక్ట్రిక్ ఆటోలుగా మార్చుకోవడానికి ప్రభుత్వం గరిష్టంగా లక్ష యాభై వేల వరకు ఆర్థిక సాయాన్ని అందిస్తుందని స్పష్టం చేశారు.
మరోవైపు, కొత్తగా ఆటోలను కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి కూడా ఇది ఒక బంపర్ గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పవచ్చు. కొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఆటోల కొనుగోలుపై ప్రభుత్వం రూ.1.5 లక్షలు సబ్సిడీ అందజేస్తుందని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ప్రకటించారు. అలాగే, సీఎన్జీ కిట్లతో ఆటో ఫిట్మెంట్ చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం కల్పించారు, ఇందులో డ్రైవర్లు తమకు నచ్చిన కిట్లను ఎంపిక చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది. ఒకవేళ పాత ఆటోను అప్పగించి, పూర్తిగా కొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఆటోను కొనుగోలు చేయాలనుకున్నా కూడా వీలుంటుంది. ఈ పథకం సమర్థవంతమైన అమలు కోసం ప్రభుత్వం మొత్తం రూ.200 కోట్ల బడ్జెట్ ప్రతిపాదనను కేటాయించినట్లు ఆయన ప్రకటించారు.
VIDEO | Telangana minister Ponnam Prabhakar says, "Telangana government offers up to Rs 1.5 lakh subsidy to auto drivers in Hyderabad's Core Urban Region to convert petrol, diesel autos into EVs."
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/11GEVABU1r
— Press Trust of India (@PTI_News) August 16, 2026
పర్యావరణ కాలుష్య నియంత్రణతో పాటు, ఆటో డ్రైవర్ల ఇంధన ఖర్చును గణనీయంగా తగ్గించడమే ఈ పథకం ప్రధాన లక్ష్యమని మంత్రి పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో కాలుష్య నియంత్రణ కోసం ఈ చారిత్రాత్మక శ్రీకారం చుట్టినట్లు తెలిపారు. పథకం పర్యవేక్షణ కోసం మూడు వేర్వేరు స్థాయిలలో ప్రత్యేక వ్యవస్థను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. హైదరాబాద్ నగరాన్ని స్వచ్ఛమైన, సుస్థిరమైన ప్రజా రవాణా నగరంగా తీర్చిదిద్దడమే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. అంతేకాకుండా, ఈ పథకం 'తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ 2024' లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఉంటుందని, పెట్రోల్, డీజిల్ ఆటోలను దశలవారీగా ఎలక్ట్రిక్ ఆటోలుగా మార్చే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోందని స్పష్టం చేశారు.
యూనియన్ అధ్యక్షుడు సలావుద్దీన్ కూడా ముఖ్యమంత్రికి మంత్రి పొన్నం ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. కొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఆటో రిక్షాల కొనుగోలుపై సబ్సిడీ, అలాగే ఆటో కార్మికులందరికీ సరైన వేతనం, భద్రత, గౌరవం లభించేలా టీజీ డబ్ల్యూఈ (TGWE) పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తుందని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. మొత్తంగా తెలంగాణవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆటో రిక్షా డ్రైవర్లకు ఇది ఒక అద్భుతమైన శుభవార్త. సీఎన్జీ, ఎలక్ట్రిక్ వాహన ప్లాన్ ద్వారా డ్రైవర్లకు స్వచ్ఛమైన, తక్కువ ధరలోనే ఇంధనం లభిస్తుందని అన్నారు. తమ వాహనాలను ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలుగా మార్చుకోవడానికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశంగా ఉపయోగపడుతుంది.
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