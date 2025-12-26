English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EV Buses In GHMC: ఇకపై తెలంగాణ జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఆ బస్సులు ఉండవు.. ప్రభుత్వం సంచలనం నిర్ణయం..

EV Buses In GHMC: GHMC పరిధిలో ఇక నుంచి డీజిల్​తో నడిచే ఆర్టీసీ బస్సులు కనిపించవు.  గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​ పరిధిలో దాదాపు 2000 ఎలక్ట్రిక్​ బస్సులను నడిపేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కసరత్తు చేసింది. ఆ ప్రయత్నాలు ఇప్పుడు సఫలం అయ్యాయి. దేశవ్యాప్తంగా పలు నగరాలకు విద్యుత్​ బస్సుల కోసం పిలిచిన టెండర్ల అంశంలో న్యాయపరమైన అడ్డంకులు తొలగిపోవడంతో కేంద్రం ఆర్థిక బిడ్లను తెరిచింది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 26, 2025, 07:07 PM IST

EV Buses In GHMC: ఇకపై తెలంగాణ జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఆ బస్సులు ఉండవు.. ప్రభుత్వం సంచలనం నిర్ణయం..

ఎలక్ట్రికల్ బస్ కేటగిరీలో 1,085 బస్సులు సరఫరా చేసేందుకు మేఘా సంస్థకు చెందిన ఈవీ ట్రాన్స్​ ప్రైవేట్​ లిమిటెడ్​, కేటగిరీ 2 లో  915 బస్సుల సరఫరాకు గ్రీన్​సెల్​ మొబిలిటీ అర్హత సాధించినట్లు ఆర్టీసీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ రెండు సంస్థలు గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​ కు  2,000 ఎలక్ట్రిక్​ బస్సులను అద్దె పద్ధతిలో దశల వారీగా సరఫరా చేయనున్నాయి. దీంతో జీహెచ్​ఎంసీ పరిధిలో కాలుష్యం కాస్త తగ్గనుంది.

తక్కువ ధర కోట్ ​చేసిన రెండు సంస్థల అద్దె విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం సంప్రదింపులు జరపనున్నట్లు ఆర్టీసీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ప్రస్తుతం గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​లో తిరుగుతున్న మొత్తం బస్సుల్లో మూడొంతులకు పైగానే డీజిల్​ బస్సులు ఉన్నాయి. ఇందులో ఎక్కువ మొత్తం ఉన్నవి డొక్కు బస్సులే. కొత్తగా 2 వేల ఎలక్ట్రిక్​ బస్సులు అందుబాటులోకి వస్తే అటు ప్రయాణికులకు, ఇటు పర్యావరణానికి ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. డీజిల్​ తో  వచ్చే వాయు కాలుష్య సమస్యలు, ఆ బస్సుల వెనక రోడ్లపై ప్రయాణించే వారికి ఇబ్బందులు తీరిపోనున్నాయి. ఆర్టీసికి ఇంధన వ్యయం కూడా భారీగా తగ్గనుంది. మొత్తంగా ప్రయాణం పర్యావరణ రహితంగా మారనుంది. మహానగరం అంతటా గ్రీన్​ బస్సులే అయితే హైదరాబాద్​కు ప్రత్యేక గుర్తింపు కూడా సంతరించుకోనుంది. కొత్త ఈ-బస్సులొస్తే ఇంతవరకు నడుస్తున్న డీజిల్​ బస్సుల్ని దశలవారీగా జిల్లాలకు తరలించే యోచనలో ఆర్టీసీ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

తెలంగాణ రైజింగ్​ విజన్​ డాక్యుమెంట్​ -2047లో ఆర్టీసీకి సంబంధించిన కీలక అంశాలు ఉన్నాయి. ఆర్టీసీలో ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 9,878 బస్సులు ఉన్నాయి. వాటిని 2039 నాటికి 100 శాతం గ్రీన్​ బస్సులుగా మార్చాలన్నది లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఇందుకు తగ్గ కార్యాచరణను ఇప్పటికే రాష్ట్రప్రభుత్వం చేపట్టింది. దశల వారీగా ఎలక్ట్రిక్​ బస్సులను ప్రవేశపెడుతూ తెలంగాణను పర్యావరణ హితంగా మార్చుతుంది. 

దేశంలో 40 లక్షల పైచిలుకు జనాభా ఉన్న నగరాల్లో వాయు కాలుష్యాన్ని తగ్గించాలని, దాంతోపాటుగా ప్రజా రవాణాను ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వ పీఎం ఈ-డ్రైవ్​ పథకాన్ని తీసుకువచ్చింది. ఈ పథకంలో భాగంగా బస్సుల్ని తయారు చేసి, నడిపించే సంస్థలకు ఆయా రాష్ట్రాల ఆర్టీసీలు కి.మీ. చొప్పున అద్దెను చెల్లిస్తాయి. ఢిల్లీ, హైదరాబాద్​, బెంగళూరు, ముంబయి, కోల్​కతా, సూరత్​, పుణె, చెన్నై, అహ్మదాబాద్​ వంటి నగరాలు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 10,900 విద్యుత్​ బస్సులను నడిపేందుకు టెండర్లు పిలిచారు.

