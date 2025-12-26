EV Buses In GHMC: ఇకపై తెలంగాణ జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఆ బస్సులు ఉండవు.. ప్రభుత్వం సంచలనం నిర్ణయం..

ఎలక్ట్రికల్ బస్ కేటగిరీలో 1,085 బస్సులు సరఫరా చేసేందుకు మేఘా సంస్థకు చెందిన ఈవీ ట్రాన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, కేటగిరీ 2 లో 915 బస్సుల సరఫరాకు గ్రీన్సెల్ మొబిలిటీ అర్హత సాధించినట్లు ఆర్టీసీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ రెండు సంస్థలు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కు 2,000 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను అద్దె పద్ధతిలో దశల వారీగా సరఫరా చేయనున్నాయి. దీంతో జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో కాలుష్యం కాస్త తగ్గనుంది.
తక్కువ ధర కోట్ చేసిన రెండు సంస్థల అద్దె విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం సంప్రదింపులు జరపనున్నట్లు ఆర్టీసీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ప్రస్తుతం గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో తిరుగుతున్న మొత్తం బస్సుల్లో మూడొంతులకు పైగానే డీజిల్ బస్సులు ఉన్నాయి. ఇందులో ఎక్కువ మొత్తం ఉన్నవి డొక్కు బస్సులే. కొత్తగా 2 వేల ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు అందుబాటులోకి వస్తే అటు ప్రయాణికులకు, ఇటు పర్యావరణానికి ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. డీజిల్ తో వచ్చే వాయు కాలుష్య సమస్యలు, ఆ బస్సుల వెనక రోడ్లపై ప్రయాణించే వారికి ఇబ్బందులు తీరిపోనున్నాయి. ఆర్టీసికి ఇంధన వ్యయం కూడా భారీగా తగ్గనుంది. మొత్తంగా ప్రయాణం పర్యావరణ రహితంగా మారనుంది. మహానగరం అంతటా గ్రీన్ బస్సులే అయితే హైదరాబాద్కు ప్రత్యేక గుర్తింపు కూడా సంతరించుకోనుంది. కొత్త ఈ-బస్సులొస్తే ఇంతవరకు నడుస్తున్న డీజిల్ బస్సుల్ని దశలవారీగా జిల్లాలకు తరలించే యోచనలో ఆర్టీసీ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ డాక్యుమెంట్ -2047లో ఆర్టీసీకి సంబంధించిన కీలక అంశాలు ఉన్నాయి. ఆర్టీసీలో ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 9,878 బస్సులు ఉన్నాయి. వాటిని 2039 నాటికి 100 శాతం గ్రీన్ బస్సులుగా మార్చాలన్నది లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఇందుకు తగ్గ కార్యాచరణను ఇప్పటికే రాష్ట్రప్రభుత్వం చేపట్టింది. దశల వారీగా ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రవేశపెడుతూ తెలంగాణను పర్యావరణ హితంగా మార్చుతుంది.
దేశంలో 40 లక్షల పైచిలుకు జనాభా ఉన్న నగరాల్లో వాయు కాలుష్యాన్ని తగ్గించాలని, దాంతోపాటుగా ప్రజా రవాణాను ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వ పీఎం ఈ-డ్రైవ్ పథకాన్ని తీసుకువచ్చింది. ఈ పథకంలో భాగంగా బస్సుల్ని తయారు చేసి, నడిపించే సంస్థలకు ఆయా రాష్ట్రాల ఆర్టీసీలు కి.మీ. చొప్పున అద్దెను చెల్లిస్తాయి. ఢిల్లీ, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, ముంబయి, కోల్కతా, సూరత్, పుణె, చెన్నై, అహ్మదాబాద్ వంటి నగరాలు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 10,900 విద్యుత్ బస్సులను నడిపేందుకు టెండర్లు పిలిచారు.
