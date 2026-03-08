Electricity Bill Hike: తెలంగాణలో కరెంట్ ఛార్జీలపై పెంపుపై కీలక ప్రకటన..ఈ ఏడాదిలోనూ ఫిక్స్ ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుదంటే?

Telangana Electricity Bill Hike: తెలంగాణలోని విద్యుత్ వినియోగదారులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, విద్యుత్ నియంత్రణ మండలి (ఈఆర్సీ) పెద్ద ఊరటనిచ్చాయి. గత కొన్ని రోజులుగా కరెంట్ ఛార్జీలు పెరుగుతాయని వస్తున్న వార్తలకు చెక్ పెడుతూ ఈఆర్సీ అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. రాష్ట్రంలో విద్యుత్ వినియోగం రికార్డు స్థాయిలో పెరుగుతున్నప్పటికీ, సామాన్యులపై భారం పడకుండా ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి ఛార్జీల పెంపుపై క్లారిటీ ఇచ్చింది.
పెంపు వార్తలు అవాస్తవం
విద్యుత్ ఛార్జీలు పెరుగుతాయని జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని ఈఆర్సీ తీవ్రంగా ఖండించింది. వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో విద్యుత్ టారిఫ్లను పెంచే ఆలోచన లేదని స్పష్టం చేసింది. పీక్ అవర్స్లో అదనపు ఛార్జీలు విధిస్తారన్న వార్తల్లో కూడా నిజం లేదని తేల్చి చెప్పింది.
ఆదాయ లోటు ఉన్నా..భారం వేయట్లేదు
విద్యుత్ శాఖ లెక్కల ప్రకారం రాష్ట్రంలో ఆదాయం కంటే ఖర్చు ఎక్కువగా ఉంది. విద్యుత్ సరఫరాకు రూ.50,242 కోట్ల వ్యయం అవుతుండగా, ఆదాయం కేవలం రూ.40,659 కోట్లు మాత్రమే వస్తోంది. దాదాపు రూ.9,583 కోట్ల రెవెన్యూ లోటు ఉన్నప్పటికీ, దానిని వినియోగదారుల నుంచి వసూలు చేయకుండా ప్రభుత్వమే భరించనుంది. బకాయిల భర్తీ కోసం ప్రభుత్వ సహకారం కోరుతున్నట్లు ఈఆర్సీ తెలిపింది.
తెలంగాణలో పారిశ్రామిక, గృహ అవసరాలకు విద్యుత్ వాడకం గణనీయంగా పెరిగింది. ఎస్పీడీసీఎల్ (TSSPDCL) పరిధిలోనే గత ఏడాది 12 లక్షల మంది కొత్త వినియోగదారులు చేరారు. రాష్ట్రంలో గరిష్ట విద్యుత్ డిమాండ్ 20,975 మెగావాట్లకు చేరుకునే అవకాశం ఉందని అంచనా. విద్యుత్ కొనుగోలు వ్యయం తగ్గడంతో పాటు, పంపిణీ నష్టాలను కూడా తగ్గించగలిగామని ఈఆర్సీ పేర్కొంది.
ఉచిత విద్యుత్ పథకం (గృహ జ్యోతి) అమలు
ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ పథకం విజయవంతంగా సాగుతోంది. ఫిబ్రవరి నాటికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 5.44 కోట్ల జీరో బిల్లులను విద్యుత్ శాఖ జారీ చేసింది. ఈ పథకం కింద ప్రభుత్వం నుంచి ఇప్పటివరకు రూ.1,930 కోట్ల సబ్సిడీ సొమ్ము విద్యుత్ సంస్థలకు అందింది.
విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపుపై వస్తున్న ఊహాగానాలను ప్రజలు నమ్మవద్దని, ఏదైనా మార్పు ఉంటే అధికారికంగా వెల్లడిస్తామని ఈఆర్సీ స్పష్టం చేసింది. నాణ్యమైన విద్యుత్ సరఫరా చేయడమే తమ లక్ష్యమని పేర్కొంది.
