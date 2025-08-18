Ramanthapur Incident: రామంతాపూర్ విషాదం.. ఆరుగురు దుర్మరణం వెనుక అసలు కారణం ఇదే.. విద్యుత్ శాఖ సీఎండీ ఏమన్నారంటే..?

Electricity department cmd clarity over Ramanthapur six electrocuted incident: హైదరాబాద్ లోని రామాంతాపూర్ లో జన్మాష్టమి నేపథ్యంలో విద్యుత్ షాక్ ఘటనపై రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నేతలు స్పందిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేయడంతో పాటు, ఘటనపై పూర్తి నివేదిక ఇవ్వాలని అధికారుల్ని ఆదేశించారు. మరోవైపు మంత్రులు, పార్టీల కతీతంగా నేతలంతా చనిపోయిన వారికి తమ ప్రగాఢ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.
ఈక్రమంలో బాధితకుటుంబాలు రామంతాపూర్ చౌరస్తాకు చేరుకుని తమకు న్యాయం చేయాలని రోడ్డుపై కూర్చుని నినాదాలు చేశారు.ఈ క్రమంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. అదే విధంగా బాధిత కుటుంబాలు విద్యుత్ ఆఫీస్ కు చేరుకుని అక్కడ కూడా నిరసనలు చేపట్టారు. దీంతో విద్యుత్ శాఖ సీఎండీ ప్రమాదంకు గల కారణాలు బాధిత కుటుంబాలకు చెప్పారు.
ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో.. 11 కేవీ విద్యుత్ తీగకి టీవీ కేబుల్ వైర్ కాంటాక్ట్ లో ఉండటం వల్ల..ఈ కేబుల్ విగ్రహానికి తాకి.. రథం మొత్తం కరెంట్ సప్లై కావడం వల్ల కరెంట్ షాక్ తగిలిందన్నారు. మరోవైపు ఈ ఘటనపై తాము కూడా తీవ్ర ఆవేదనతో ఉన్నామన్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం దృష్టికి ఈ ఘటనను తీసుకెళ్తామన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు ఎక్స్రేషియా అందేలా చూస్తామన్నారు. అదే విధంగా..
తక్షణ చర్యగా ఇక్కడ ఉన్న కేబుల్ వైర్లు అన్నీ తొలగించి.. కిందకు వేలాడుతున్నవిద్యుత్ తీగలను సరిచేస్తామన్నారు. రానున్న వినాయక, దుర్గామాత నవ రాత్రుల సందర్భంగా.. నగర వ్యాప్తంగా అన్ని చోట్ల తీగలనుసరిచేస్తామని స్పష్టం చేశారు. రామంతపూర్ విద్యుత్ షాక్ ప్రదేశానికి విద్యుత్ శాఖ సీఎండీ ముషారఫ్ చేరుకున్నారు. ఘటనపై స్థానికుల నుంచి సీఎండీ వివరాలు సేకరిస్తున్నారు.
విద్యుత్ శాఖ అధికారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగానే ఘటన జరిగిందని స్థానికులు తెలిపారు. అదే విధంగా సీఎండీ పై రామంతపూర్ వాసుల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అస్త వ్యస్తంగా ఉన్న విద్యుత్ వైర్లు, ఎలక్ట్రిక్ పోల్స్ ను సీఎండీ కి స్థానికులు చూపించారు.
అధికారులకు ఎన్ని సార్లు చెప్పిన పట్టించుకోక పోవడం కారణంగానే ఇవాళ ఆరుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జరిగిన ఘటనపై ఉపముఖ్యమంత్రి తో చర్చించి, విద్యుత్ శాఖ తరపున కూడా బాధితుల కుటుంబానికి ప్రభుత్వం నుంచి తగిన సాయం అందేలాగా చూస్తామన్నారు. విద్యుత్ షాక్ ప్రమాదం పైన ఎన్ క్వైరి వేసి నిజాలు రాబడుతామన్నారు. నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన అధికారులపై తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని సీఎండీ తెలిపారు.
మరోవైపు.. మృతుల కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి రూ. 5 లక్షల రూపాయలు ఎక్స్గ్రేషియాను ప్రకటించింది. అదే విధంగా.. గాయపడ్డ వారికి వైద్య ఖర్చులను ప్రభుత్వమే భరిస్తుందని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు ప్రకటించారు. ఈ సంఘటన జరగడం చాలా బాధాకరం, దురదృష్టకరమని మంత్రి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
Read more: Hyderabad News: హైదరాబాద్లో శ్రీకృష్ణాష్టమి వేడుకల్లో విషాదం.. విద్యుత్ షాక్తో ఆరుగురు మృతి.. నేతల తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి..
మరో 100 మీటర్ల దూరంలో శోభయాత్ర ముగుస్తుందనగా ఘటన జరగడం అత్యంత దురదృష్టకరమన్నారు.కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో దర్యాప్తునకు ఆదేశాలు జారీ చేశామన్నారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో కేబుల్ వైర్లు, కరెంటు తీగలపై స్పెషల్ డ్రైవ్ కు ఆదేశాలు జారీ చేశామని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు వెల్లడించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.