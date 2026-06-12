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Telangana Rains: ఎల్‌నినో ప్రభావంతో తెలంగాణలో మందకొడిగా కదులుతున్న నైరుతి రుతుపవనాలు..

Telangana Rains Elnino Effect: తెలంగాణలో నైరుతి ఋతుపవనాల ప్రవేశించిన ఆశించిన మేర ఎండల తీవ్రత తగ్గలేదు. పలు చోట్ల వడగాలుల తీవ్రతతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. మృగశిర కార్తె ప్రవేశంతో ఎండలు తగ్గుముఖం పడ్డట్టు కనపడినా.. నిన్న చాలా చోట్ల ఎండ తీవ్రతకు ప్రజలు అల్లాడిపోయారు. మొత్తంగా తెలంగాణలో నైరుతి ఋతుపవనాలు ఆశించిన మేర విస్తరించలేదు. దీనికి అంతటికి కారణం కారణం ఎల్‌నినో అని చెబుతున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 12, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:59 AM IST
Telangana Rains: ఎల్‌నినో ప్రభావంతో తెలంగాణలో మందకొడిగా కదులుతున్న నైరుతి రుతుపవనాలు..
Image Credit: Elnino Effect On Telangana (ZEE Telugu News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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