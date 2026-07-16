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తెలుగు రాష్ట్రాలపై ఎల్ నినో విశ్వరూపం.. ముంచుకొస్తున్న వర్షాభావ పరిస్థితులు..

Elnino Effect: ఎల్ నినో ప్రభావంతో ప్రపంచదేశాలు విలవిల్లాడుతున్నాయి. ఇటీవల ఉత్తర భారత దేశంలో వర్షాలు బీభత్సం సృష్టిస్తే.. దక్షిణ భారత దేశంలో వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. వాతావరణంలో మార్పులతో నైరుతి రుతుపవనాలు బలహీనపడి వర్షభావ పరిస్థితులు ముంచుకొస్తున్నాయి.  సకాలంలో కురవాల్సిన వర్షాలు ఎందుకు కురవడంలేదు? భారీ ఉష్ణోగ్రతలు ఎందుకు నమోదవుతున్నాయి? అడుగంటుతున్న భూగర్భ జలాలతో తెలంగాణలో రైతుల పరిస్థితి ఏంటి?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 16, 2026, 05:20 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:20 AM IST
తెలుగు రాష్ట్రాలపై ఎల్ నినో విశ్వరూపం.. ముంచుకొస్తున్న వర్షాభావ పరిస్థితులు..
Image Credit: El Nino Effect (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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తెలుగు రాష్ట్రాలపై ఎల్ నినో విశ్వరూపం.. ముంచుకొస్తున్న వర్షాభావ పరిస్థితులు..
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