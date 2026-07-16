/ తెలుగు రాష్ట్రాలపై ఎల్ నినో విశ్వరూపం.. ముంచుకొస్తున్న వర్షాభావ పరిస్థితులు..

Elnino Effect on India: ఎండాకాలం ముగిసింది… వర్షాలు కురిసి సాగుపనులకు రెడీ అవ్వాల్సిన రైతులు… మండుతున్న ఎండలతో దిగాలుగా ఉన్నారు. సాధారణంగా జూన్, జూలై నెలల్లో కురిసే వర్షాలు ఈసారి అనుకున్న స్థాయిలో పడలేదు. ఒకేసారి భారీ వర్షాలు కురిసిన తర్వాత, చాలా కాలం పాటు వర్షాలు లేకపోవడంతో సాగు పనులు మొదలుపెట్టేందుకు రైతులు పునరాలోచనలో పడ్డారు. వర్షాలు పడక పోవడం వల్ల ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. దీంతో సాగునీటి లభ్యత అందుబాటులో లేదని తెలంగాణ ప్రభుత్వ అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది.. ముఖ్యంగా వరి వంటి నీరు ఎక్కువగా అవసరమయ్యే పంటలకు బదులుగా, ప్రత్యామ్నాయ పంటలను వేయాలని రైతులకు సూచిస్తోంది.
ఏపీలో వర్షాభావ పరిస్థితులు..
ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనూ వాతావరణ ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులు రైతుల్ని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా వాతావరణం వర్షాలు కురవాల్సిన సమయంలో ఎక్కువ రోజులు వానలు పడకపోవడం, ఎండలు మండటం,వర్షాభావ పరిస్థితులతో భూగర్భజలాలు అడుగంటడంతో రైతులకు సాగునీటి కొరత, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు తాగునీటి కొరత ముంచుకొస్తోంది. ఎండలు ఇదే తరహాలో ఉంటాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
గ్లోబల్ వార్మింగ్, వాతావరణ పరిస్థితులతో పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో నీరు అమాంతంగా వేడెక్కడంతో సాధారణ ఉష్ణోగ్రతల కంటే ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. ఎల్ నినో ప్రభావం ప్రపంచ దేశాలు ఇబ్బందికర పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నాయి. దీంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నైరుతి రుతుపవనాలు బలహీనపడ్డాయని వాతావరణ శాఖ అధికారలు అభిప్రాయపడుతున్నారు. మూడు నెలల్లో ఎల్ నినో తీవ్రరూపం దాల్చుతుందనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.
ఎల్నినో విశ్వరూపం..
ప్రపంచ ప్రకృతి వైపరీత్యాల్లో ఎల్ నినో విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించే అవకాశాలున్నాయనే పరిస్థితులు కన్పిస్తున్నాయి. 2026లో చివరి మూడునెలలు ఎల్ నినో తీవ్రత మరింత ఎక్కువగా ఉంటుందని అమెరికా వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనావేస్తున్నారు. అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైతే… భారతదేశంలో వర్షపాతం, వ్యవసాయం, రోజువారి ఉష్ణోగ్రతలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు.
పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో వేడెక్కుతున్న నీరు..
పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఎల్ నినో ఎఫెక్ట్ తీవ్రంగా ఉంటుందని నమోదయ్యే ఉష్ణోగ్రతలు హెచ్చరిస్తున్నాయి. సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 1.2 డిగ్రీ సెల్సియస్ నమోదవుతున్నాయి. ఈ తీవ్రత రెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ దాటితే పరిస్థితి భయంకరంగా ఉంటుందని అమెరికా వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు ఆందోళన వ్యక్తంచేశారు. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులతో ఎల్ నినో వెరీ స్ట్రాంగ్ గా మారుతుందని వాతావరణశాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
తిరుపతిలో 41 డిగ్రీ సెల్సియస్, నల్గొండలో 37 డిగ్రీ సెల్సియస్..
వాతావరణ మార్పులతో ఎల్ నినో తీవ్రరూపం దాల్చేందుకు అవకాశాలున్నాయని పుణేలోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ మెటీరాలజీ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ రాక్సీ మాథ్యూ కోల్ అభిప్రాయ పడ్డారు. పసిఫిక్ మహాసముద్ర గర్భం వేడెక్కిపోతోంది. ఉష్ణోగ్రత తీవ్రంగా పెరిగి పోతుండటంతో ఎల్ నినో ప్రభావం మరింత రెట్టింపయ్యే అవకాశాలున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణంలోనూ ఎల్ నినో ప్రభావం స్పష్టంగా కన్పిస్తోంది. జులై రెండో వారంలో సాధారణం కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో తిరుపతిలో 41 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. కోస్తా జిల్లాల్లో వడగాలులు కొనసాగుతున్నాయి. నల్లగొండ జిల్లాలో రెండు మూడు రోజుల క్రితం 37 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. వేసవి తర్వాత సాధారణం కంటే 3.5 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఎక్కువగా ఉండటం ఎల్ నినో ప్రభావానికి సంకేతంగా నిలుస్తోందని భావిస్తున్నారు. మరో రెండు రోజుల పాటు ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరిగే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
ఎండ తీవ్రత..
పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో నీరు వేడెక్కడంతో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎండతీవ్రత ఎక్కువ కావడం, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు, ఆకస్మిక వరదలు ముంచెత్తే అవకాశాలు కన్పిస్తున్నాయని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎల్ నినో ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. వాతావరణంలో మార్పులు అస్థిరంగా మారే ప్రమాదం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. భారత్లో 2014, 2015 సంవత్సరాలు అత్యల్ప వర్షపాతం నమోదైన సంవత్సరాలుగా నిలిచాయి. ఈసారి అలాంటి పరిస్థితులు తలెత్తితే జలాశయాలు అడుగంటిపోతాయి. తాగునీటి నిల్వలు సరిపడేంత ఉండే పరిస్థితిలేదని తెలుస్తోంది. వ్యవసాయానికి సాగునీటి లోటు తీవ్రరూపం దాల్చే అవకాశాలున్నాయి. విద్యుత్ ఉత్పత్తి, ఆహార ధరలపై ప్రభావం పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
జులైలోనే వేసవిని తలపించే ఎండలు, తగ్గుతున్న వర్షాలు ఇప్పటికే ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. దీన్ని బట్టి రాబోయే రోజుల్లో ఎల్ నినో విశ్వరూపం చూపించబోతోందని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇప్పటికే అత్యధిక ఉష్ణ్రోగ్రతల నమోదుతో ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. మరో ఆరు నెలలపాటు ఎండల తీవ్రత తగ్గే పరిస్థితి ఉండదని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు లెక్కలు గడుతున్నారు.
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