Erravalli Farmhouse: తెలంగాణలో రాజకీయాలు వేగంగా మారుతుండగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఫుల్ జోష్లో ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీకి గుడ్బై చెప్పిన మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరడం ఖాయమైన నేపథ్యంలో తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ను కలిశారు. రాజకీయంగా సీనియర్ నాయకులైన కేసీఆర్, జీవన్ రెడ్డి పాత జ్ఞాపకాలు నెమరు వేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా కేసీఆర్ను కలిసిన ఆనందంలో జీవన్ రెడ్డి భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.
Also Read: Tirumala Laddu: తిరుమలలో సరికొత్త రికార్డు.. రూ.13.95 కోట్ల లడ్డూ విక్రయాలతో రూ.567 కోట్ల ఆదాయం
సిద్దిపేట జిల్లా ఎర్రవెల్లిలోని ఫామ్హౌస్కు మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి తన కుటుంబసభ్యులతోపాటు తన ముఖ్య అనుచరులతో వచ్చారు. ఆయనకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రసిడెంట్ కేటీఆర్, మాజీ మంత్రులు, పార్టీ ముఖ్య నాయకులు ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం కేసీఆర్ను కలిసి కౌగిలించుకున్నారు. పరస్పరం గౌరవించుకున్న అనంతరం తన కుటుంబసభ్యులు, ముఖ్య అనుచరులను కేసీఆర్కు జీవన్ రెడ్డి పరిచయం చేయించారు.
Also Read: Hyderabad: 14 సార్లు జీవన్ రెడ్డికి కాంగ్రెస్ బీఫామ్ ఇచ్చాం.. రేవంత్ రెడ్డిపై విమర్శలు సరికాదు
నిరంతరం తన నియోజకవర్గం, జిల్లా ప్రజలు, రైతుల గురించి ఆలోచన చేసే రైతు నాయకుడు, తెలంగాణ తనానినికి దర్పణంగా నిలిచే మాజీ మంత్రి తాటిపర్తి జీవన్ రెడ్డి అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు కొనియాడారు. తెలంగాణ సాధకుడు, రైతు బాంధవుడు బీఆర్ఎస్ అధినేత కెసీఆర్తో కలయిక సందర్భంగా భావోద్వేగ వాతావరణం నెలకొంది. ‘తెలంగాణకు నష్టం జరుగుతున్న సమయంలో మీతో కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉన్నదని, మీతో కలిసి పనిచేయమని దేవుడే నన్ను మీదగ్గరికి పంపించిండు అన్నా' అని జీవన్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు.
'చాలా గ్యాప్ తర్వాత ఇన్నాళ్లకైనా మీతో కలిసిపనిచేసే అవకాశం రావడం సంతోషంగా ఉంది అన్నా’ అని కేసీఆర్తో మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి తన మనసులోని మాటను బయటపెట్టారు. అనంతరం కేసీఆర్తో కలిసి జీవన్ రెడ్డి భోజనం చేశారు. కాసేపు ఇష్టాగోష్టిగా మాట్లాడారు. జీవన్ రెడ్డి వెంట ఆయన కుమారులు, జగిత్యాల మాజీ జడ్పీ చైర్ పర్సన్ వసంత, సురేశ్ దంపతులు తదితరులు ఉన్నారు.
కేసీఆర్తో జీవన్ రెడ్డి భేటీ అవడంతో జగిత్యాలలో రాజకీయ సమీకరణాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. ఇప్పటికే అక్కడ బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి గెలిచిన ఎమ్మెల్యే కాంగ్రెస్లో చేరినా క్షేత్రస్థాయిలో నాయకులు మాత్రం ఎవరూ పార్టీ మారలేదు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ కేడర్ అలాగే ఉండిపోగా ఇప్పుడు జీవన్ రెడ్డి రాకతో మరింత పుంజుకోనుంది. కాగా ఎర్రవల్లి ఫామ్హౌజ్లో మాజీ మంత్రులు కొప్పుల ఈశ్వర్, గంగుల కమలాకర్, ప్రశాంత్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ ఎల్ రమణ, ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ కె సంజయ్ కుమార్, మాజీ ఎంపీ జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్, మాజీ ఎమ్మెల్యే కె. విద్యాసాగర్ రావు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు గ్యాదరి బాలమల్లు, మారెడ్డి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, రాగిడి లక్ష్మారెడ్డి తదితరులు ఉన్నారు.
