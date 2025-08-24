Employees Protest: మాట తప్పిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం.. ప్రధాన డిమాండ్‌ కోసం ఉద్యోగుల పోరాటం

Employees And Teachers Protest: ఎన్నికల సమయంలో అడ్డగోలుగా హామీఇచ్చిన కాంగ్రెస్ నాయకులు ఇప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చాక పట్టించుకోకపోవడంతో ఉద్యోగ సంఘాలు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు తమ రీతిలో ఆందోళనలు చేపడుతున్నారు. ఇప్పటికే ఉద్యోగుల జేఏసీ కార్యాచరణ ప్రకటించగా.. ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు పోరాటాన్ని ప్రారంభించారు. శనివారం మహాధర్నా నిర్వహించగా.. తాజాగా పాత పింఛన్ విధానం అమలు కోసం ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు పోరు చేపట్టారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల సమయంలో హామీ ఇచ్చిన కాంట్రిబ్యూటరీ పింఛన్ విధానం రద్దు.. పాత పింఛన్ విధానం అమలు చేయాలని కోరుతూ పీఆర్టీ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్లో ఆదివారం ఆందోళన చేపట్టారు. హైదరాబాద్లోని ఇందిరాపార్క్ వద్ద ధర్నాచౌక్లో ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు నిరసనకు దిగారు. సీపీఎస్ అంతం తమ పంతం అని ప్రకటించారు. పాత పింఛన్ విధానంలో తిరిగి తమను చేర్చాలని డిమాండ్ చేశారు.
కంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ (సీపీఎస్) ద్వారా 2 లక్షల 70 వేల మంది ఉద్యోగ , ఉపాధ్యాయులు నష్టపోతున్నారని పీఆర్టీ తెలంగాణ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు హర్షవర్ధన్ రెడ్డి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. 2014లో నాటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం జీవో 28 ద్వారా తీసుకొచ్చిన సీపీఎస్ను వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు తెలిపారు. దీనికి తాము విద్రోహ దినంగా పాటిస్తున్నట్లు హర్షవర్ధన్ రెడ్డి తెలిపారు. సీపీఎస్ విధానంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి భారీగా ఆర్థిక నష్టం జరుగుతుందని చెప్పారు. ఆర్థిక ప్రయోజనాలు తగ్గుతాయని వివరించారు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగి 61 ఏళ్లు ప్రభుత్వానికి సేవ చేసి తరువాత సీపీఎస్ ద్వారా తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారని పీఆర్టీ తెలంగాణ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు హర్షవర్ధన్ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పాత పింఛన్ పథకం అమలు చేస్తామని రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ మ్యానిఫెస్టోలో హామీ ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చి 20 నెలలు దాటినా ఇంకా సీపీఎస్ రద్దు చేయకపోవడం శోచనీయమన్నారు. వెంటనే చొరవ తీసుకొని పాత పింఛన్ పథకం అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. సీపీఎస్ అంతం తమ పంతం అని పునరుద్ఘాటించారు.
