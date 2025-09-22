English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Dusshera Bonus: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ షాక్‌.. 50 శాతం బోనస్‌ కట్‌?

Big Shock To Govt Employees 50 Percent Cut Of Dusshera Bonus: దసరా సందర్భంగా ఉద్యోగులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన బోనస్‌పై సర్వత్రా ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు స్పందించారు. ఉద్యోగుల డిమాండ్‌లపై రేవంత్‌ రెడ్డిని నిలదీశారు. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 22, 2025, 03:40 PM IST

Govt Employees Bonus: సింగరేణి కార్మికులకు బోనస్‌ పేరిట రేవంత్ రెడ్డి బోగస్ చేశాడని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకులు, మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కార్మికులకు ఇచ్చే లాభాల్లో 50 శాతం పైగా కోత విధించారని ఆరోపించారు. మొత్తం రూ.6,394 కోట్ల లాభాలు గడిస్తే కేవలం రూ.2,360 కోట్లలో 34 శాతం ఇవ్వడం ఏమిటని నిలదీశారు. దసరా పండుగ పూట కార్మికులకు చేదు కబురు చెప్పారంటూ రేవంత్ రెడ్డిపై ధ్వజమెత్తారు.

సింగరేణ కార్మికులకు ప్రకటించిన దసరా బోనస్‌పై సోమవారం మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు స్పందించారు. దసరా బోనస్‌ పేరిట బోగస్‌ చేసిందని తెలిపారు. సమైక్య రాష్ట్రంలో.. ఇప్పుడు సింగరేణి కార్మికులకు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసింది ద్రోహమే అని ప్రకటించారు. నమ్మి ఓటేసినందుకు సింగరేణి కార్మికులను నయ వంచన చేసిందని రేవంత్‌ రెడ్డిపై మండిపడ్డారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ పాలనలో సింగరేణి కార్మికుల సంక్షేమం.. కాంగ్రెస్ పాలనలో ఘోరమైన సంక్షోభం అని పేర్కొన్నారు. నికర లాభాల్లో 34 శాతం కార్మికులకు బోనస్‌గా ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేశారు.

రేవంత్ రెడ్డి మాటలు కోటలు దాటితే చేతలు గడప దాటవనే విషయం సింగరేణి కార్మికుల విషయంలో మరోసారి రుజువైందని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు ఎద్దేవా చేశారు. దసరా సందర్భంగా సింగరేణి కార్మికులకు తీపి కబురు బదులు చేదు కబురు చెప్పి, తీవ్ర నిరాశకు నెట్టారని తెలిపారు. మొత్తం లాభం రూ.6,394 కోట్ల నుంచి కాకుండా రూ.2,360 కోట్ల నుంచి బోనస్ చెల్లించడం దారుణమని అభిప్రాయపడ్డారు. పంచాల్సిన వాటాను తగ్గించి, శాతాలు పెంచి సింగరేణి కార్మికులను మోసం చేశారని మండిపడ్డారు. గతేడాది కూడా ఇదే విధంగా మోసం చేసి బోనస్‌లో 50 శాతం వాటా కోత విధించారని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు గుర్తుచేశారు.

మొత్తంగా సంస్థ గడించిన లాభాల ఆధారంగా ప్రతి ఏడాది కార్మికులకు ఇచ్చే బోనస్‌ను కూడా రేవంత్‌ రెడ్డి బోగస్ చేశారని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకులు హరీశ్‌ రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. లాభాల వాటలో 50 శాతం కోత విధిస్తూ కార్మికులకు చేసిన అన్యాయాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఎంతో శ్రమించి సంస్థకు మంచి లాభం చూపించినందుకు డబుల్ వాటా వస్తుందన్న కార్మికుల ఆశలను రేవంత్‌ రెడ్డి అడియాశలు చేశాడని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ ఎప్పుడైనా నికర లాభంలో కార్మికులకు వాటా ఇచ్చారని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు గుర్తుచేశారు.

కాంగ్రెస్‌ మాత్రం వచ్చిన లాభాన్ని మూడో వంతు పక్కన పెట్టి మిగిలిన ఒక వంతులో వాటా ఇవ్వడం దుర్మార్గమని సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే హరీశ్‌ రావు తెలిపారు. గతేడాది సింగరేణి భవిష్యత్‌ ప్రణాళిక కోసమని పక్కన రూ.2,283 కోట్లు ఏమయ్యాయో తెలియని పరిస్థితి అని వివరించారు. ఇప్పుడు రూ.4,034 కోట్ల సింగరేణి సొమ్ముకు ఎసరు పెట్టారని ఆరోపించారు. కార్మికులకు హక్కుగా రావాల్సిన వాటా ఎవరి జేబులకు మళ్లిస్తున్నట్లు? అని ప్రశ్నించారు. కార్మికులు చేసిన కష్టానికి, ఫలితం ఇవ్వకపోవడం దారుణమని మండిపడ్డారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రగతిలో కీలకంగా ఉన్న సింగరేణి కార్మికులకు అన్యాయం చేస్తే బీఆర్ఎస్ పార్టీ చూస్తూ ఊరుకోదని స్పష్టం చేశారు. కార్మికుల పక్షాన పోరాటం చేస్తామని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు ప్రకటించారు.

