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ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 'ఆరోగ్యమస్తు'.. జూలై 15వ తేదీన కొత్త ఆరోగ్య పథకం

Telangana Govt Employees New Health Scheme Will Launch On July 15th: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు సంబంధించి మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉద్యోగులకు నిండు ఆరోగ్యం కల్పించడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొత్త ఆరోగ్య పథకాన్ని తీసుకువస్తుంది. ఈ పథకాన్ని ఎప్పుడు ప్రారంభిస్తామనేది ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 27, 2026, 09:49 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:49 PM IST
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 'ఆరోగ్యమస్తు'.. జూలై 15వ తేదీన కొత్త ఆరోగ్య పథకం
Image Credit: Employees New Health SchemeSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 'ఆరోగ్యమస్తు'.. జూలై 15వ తేదీన కొత్త ఆరోగ్య పథకం
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