  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • ED on Ibomma piracy case: ఐ బొమ్మ కేసులో కీలక పరిణామం.. సీపీ సజ్జనార్‌కు ఈడీ సంచలన లేఖ .. ఎందుకో తెలుసా..?

ED on Ibomma piracy case: ఐ బొమ్మ కేసులో కీలక పరిణామం.. సీపీ సజ్జనార్‌కు ఈడీ సంచలన లేఖ .. ఎందుకో తెలుసా..?

Ibomma immadi ravi case: ఐబొమ్మ కేసులో భారీ ఎత్తున మనీలాండరింగ్ జరిగినట్లు అనుమానాలున్నాయని ఈడీ హైదరాబాద్ సీపీకి లేఖను రాసింది. కేసుకు సంబంధించిన అన్నివివరాలు తమకు ఇవ్వాలని కూడా చెప్పింది. దీంతో ఈ కేసులో మరో మలుపు చోటు చేసుకుందని చెప్పుకొవచ్చు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 18, 2025, 05:39 PM IST
  • ఐబొమ్మకేసులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈడీ..
  • సీపీ సజ్జనార్ కు లేఖ..

ED on Ibomma piracy case: ఐ బొమ్మ కేసులో కీలక పరిణామం.. సీపీ సజ్జనార్‌కు ఈడీ సంచలన లేఖ .. ఎందుకో తెలుసా..?

Ed writes a letter to Hyderabad cp sajjanar on ibomma case: సినిమా ఇండస్ట్రీకి చుక్కలు చూపించిన ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవికి..  హైదరాబాద్ పోలీసులు బొమ్మ చూపించారు. మొత్తంగా ఐబొమ్మ ను క్లోజ్ చేసినట్లు కూడా వెబ్ సైట్ లో మెస్సెజ్ కన్పిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో దీనిపై పోలీసులు ఇప్పటికే అరెస్ట్ చేసిన ఇమ్మడి రవిని కోర్టులో హజరుపర్చి రిమాండ్ ను కోరనున్నారు. మరోవైపు ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడికి అనూహ్యంగా సోషల్ మీడియాలో హీరో లెవల్ లో వైరల్ చేస్తున్నారు.

అదే విధంగా అతని భార్య మూలంగా మాత్రమే దొరికాడని, పోలీసులు ఏంపట్టుకోలేదని కూడా కొంత మంది అంటున్నారు. మరోవైపు ఇటీవల హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ కూడా సినిమా ప్రముఖులతో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. దీనిలో ఐబొమ్మ రవిని అరెస్ట్ చేసిన విధానం, అతని అకౌంట్ లు, ఇప్పటి వరకు అతని నుంచి రాబట్టిన సమాచారంను మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించారు.

గ‌తంలోనే భార‌త్ పౌర‌స‌త్వం వ‌ద‌లుకున్న‌ రవి, ప్ర‌స్తుతం ఫ్రాన్స్‌లో ఉంటున్నారన్నారు. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఐబొమ్మ‌, బ‌ప్పం వెబ్‌సైట్ల నిర్వాహణ ద్వారా రవి రూ.20 కోట్లు సంపాదించిన‌ట్టు సీపీ వెల్లడించారు.  వీటిలో రూ.3కోట్లు సీజ్ చేశామ‌ని సీపీ సజ్జ‌నార్ తెలిపారు.ఈ క్రమంలో మరింత లోతుగా విచారణ చేపట్టామని అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నామన్నారు.

మరోవైపు ఐబొమ్మ కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది.  ఐబొమ్మ కేసులో ఈడీ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో దీనిపై కేసు పూర్తివివరాలు ఇవ్వాలని ఈడీ హైదరాబాద్ సీపీ కు లేఖను రాసింది. ఐబొమ్మ కేసు లో మనీ లాండరింగ్ జరిగినట్టు ఈడి అనుమానం వ్యక్తం చేసింది.

Read more: IBomma movie piracy: ఐబొమ్మకు బొమ్మ చూపేట్టిన పోలీసులు.. అధికారిక వెబ్ సైట్ లో ఎవరు ఊహించని సందేశం.. ఏముందంటే..?

విదేశీ బ్యాంక్ అకౌంట్ల నుండి పెద్ద మొత్తం లో రవి ఖాతాకు నిధులు  మళ్లినట్లు ఈడీ అనుమానం వ్యక్తం చేసింది. అదే విధంగా.. నెలకు 15 లక్షల రూపాయలు క్రిప్టో వాలెట్ నుండి రవి NRE ఖాతా కు బదిలీఅయినట్లు ఈడీ పేర్కొంది. వీటిపై ప్రస్తుతం లోతుగా ఈడీ కూడా ఎంటరై విచారణ చేపట్టనుంది. ఈ క్రమంలోనే ఈడీ సీపీ సజ్జనార్ కు లేఖను రాయడం ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

iBOMMAImmadi RaviCP SajjanarEnforcement DirectorateHyderabad Police

