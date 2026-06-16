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Jangaon Teacher Video: జనగామ జిల్లాలో టీచర్ వింత ప్రవర్తన.. అసలు విషయం బైటపెట్టిన గ్రామస్తులు.. వీడియో వైరల్..

English teacher rude behaviour in jangaon: టీచర్ తరచుగ కింది స్థాయి ఉద్యోగులతో పాటు పిల్లలపై కూడా తన కోపం ప్రదర్శించేదని గ్రామస్తులు చెప్పారు. అంతే కాకుండా ఆమె ఇక మీదట కొనసాగకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. జనగామలో జరిగిన ఈ ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 16, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:01 PM IST
Jangaon Teacher Video: జనగామ జిల్లాలో టీచర్ వింత ప్రవర్తన.. అసలు విషయం బైటపెట్టిన గ్రామస్తులు.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: janagaon(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Jangaon Teacher Video: జనగామ జిల్లాలో టీచర్ వింత ప్రవర్తన.. అసలు విషయం బైటపెట్టిన
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