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Etela Rajender: నోటికి ఏది వస్తే అది మాట్లాడుతారా.?. సీఎం రేవంత్ భాషపై ఎంపీ ఈటెల రాజేందర్ సీరియస్..

Etela rajender fires on cm revanth reddy: తెలంగాణ రాష్ట్రచరిత్రలో ఇంత దిగజారీ ఏ సీఎం మాట్లాడలేదని ఎంపీ ఈటెల రాజేందర్ మండిపడ్డారు. అంతేకాకుండా ఇంజనీర్లపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఘాటుగా స్పందించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 13, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 05:30 PM IST
Etela Rajender: నోటికి ఏది వస్తే అది మాట్లాడుతారా.?. సీఎం రేవంత్ భాషపై ఎంపీ ఈటెల రాజేందర్ సీరియస్..
Image Credit: etelarajender(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Etela Rajender: నోటికి ఏది వస్తే అది మాట్లాడుతున్నారు.. సీఎం రేవంత్ బూతులపై ఎంపీ ఈటెల రాజేందర్ సీరియస్..
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