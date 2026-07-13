/Etela Rajender: నోటికి ఏది వస్తే అది మాట్లాడుతారా.?. సీఎం రేవంత్ భాషపై ఎంపీ ఈటెల రాజేందర్ సీరియస్..

Etela rajender fires on cm revanth reddy: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం సాగునీటి ప్రాజెక్టుల చుట్టు తిరుగుతున్నాయి. ప్రాజెక్టుల్లో నీళ్లుఉన్న కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మోటర్లు వేసి నీళ్లను లాక్కొకుండా దిగువకు పోయేలా చేస్తుంది బీఆర్ఎస్, బీజేపీలు.. అధికార కాంగ్రెస్ పై మండిపడుతున్నాయి. ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి , బీఆర్ఎస్ నేతల మధ్య కూడా మాటల యుద్దం దీనిపైన కొనసాగుతుంది. ఇక తాజాగా.. ఎంపీ ఈటెల రాజేందర్ సైతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్న భాష పట్ల చాలా ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. అహంకారంగా, నోటికి ఏది వస్తే అది మాట్లాడుతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు.
రేవంత్ రెడ్డి నాకు NDSA చెప్తేనే నీళ్ళు నింపుతా అని అజ్ఞానంతో మాట్లాడుతున్నాడు
అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల పిల్లర్లు ఎక్కడా కుంగిపోలేదు
NDSA రిపోర్ట్ ప్రకారం అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీలకు గ్రౌటింగ్ కూడా చేశారు
ఎల్ నినో ప్రభావం ఉన్నందున అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీలలో నీళ్ళు… pic.twitter.com/ScbVLPzRUX
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) July 13, 2026
దేశంలో ఏ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కూడా మాట్లాడాలని భాషతో మాట్లాడుతున్నారని చురకలు పెట్టారు. అంతే కాకుండా.. ఖబర్దార్ రేవంత్ రెడ్డి..ఇంజనీర్ల పై చేసిన వ్యాఖ్యలు వెనక్కి తీసుకుని క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నాకు NDSA చెప్తేనే నీళ్ళు నింపుతా అని అజ్ఞానంతో మాట్లాడుతున్నాడని విమర్శించారు. అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల పిల్లర్లు ఎక్కడా కుంగిపోలేదన్నారు. NDSA రిపోర్ట్ ప్రకారం అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీలకు గ్రౌటింగ్ కూడా చేశారని గుర్తుచేశారు.
ఎల్ నినో ప్రభావం ఉన్నందున అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీలలో నీళ్ళు నింపుతామని రేవంత్ రెడ్డి NDSA దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాడా?.. అంటూ ఎంపీ ఈటెల సెటైర్లు వేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర చరిత్రలో ఇంత దిగజారుడు భాష మాట్లాడిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఒక్కడే నంటూ ఏకీపారేశారు.
కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ వద్ద నీళ్లు 94 మీటర్లు లేకున్నా కేవలం రూ.2 కోట్లతో కాఫర్ డ్యామ్ నిర్మించి నీళ్లు లిఫ్ట్ చేయొచ్చన్నారు. అది వదిలేసి సలహాలు ఇస్తున్న ఇంజనీర్లను తిట్టడం, రక్తం చిందిస్తా అనడం మూర్ఖత్వమంటూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు.
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