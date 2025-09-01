English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Etela Rajender Video: వాళ్లకు చాతకాదని ముందే తెలుసు.. కాళేశ్వరంపై సీబీఐకు అప్పగించడంపై ఈటల సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Kaleshwarm project scam controversy: కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ వివాదంను సీబీఐకు అప్పగించి దర్యాప్తుకు అప్పగించడంపై ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రేవంత్ సర్కారును మరోసారి ఏకీపారేశారు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 1, 2025, 02:11 PM IST
  • కాళేశ్వరం నివేదికపై ఎంపీ ఈటల వ్యాఖ్యలు..
  • రేవంత్ పై పంచ్ లు..

Etela rajender first reaction to the cbi investigation into the kaleshwaram project: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ వివాదం రాజకీయాంగా హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్ పై ఒకవైపు కాంగ్రెస్ మరోవైపు బీజేపీ కూడా మూకుమ్మడిగా ఆరోపణలు చేస్తున్నాయి. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోక వచ్చిన తర్వాత కాళేశ్వరంపై పీసీఘోష్ కమిషన్ ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ క్రమంలో ఇటీవల కమిషన్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంకు నివేదిక ఇచ్చింది. దీన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం అసెంబ్లీలో పెట్టి చర్చలు కూడా జరిపింది.

ఈ క్రమంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కాళేశ్వరంపై ప్రజాస్వామ్య బద్దంగా అన్నిపార్టీల విధానాల్ని తెలుసుకునేందుకు కాళేశ్వరంను అసెంబ్లీలో పెట్టి చర్చించినట్లు చెప్పుకొచ్చింది. మరోవైపు  9 గంటల పాటు సుదీర్ఘ చర్చల అనంతరం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ వివాదంను సీబీఐతో దర్యాప్తు చేయించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ క్రమంలో దీనిపై బీఆర్ఎస్ భగ్గుమంది.

 

రాహుల్ గాంధీ సీబీఐ నహీ అంటే.. రేవంత్ మాత్రం సీబీఐ కావాలని అంటున్నాడని అన్నారు. అంతేకాకుండా మండలిలో సైతం బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ప్రతులు చింపి మండలి చైర్మన్ పై విసిరారు. మరోవైపు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ వివాదంను  సీబీఐతో దర్యాప్తు చేయించడంను స్వాగతించారు. తాము గతంలో సీబీఐతో విచారణ జరిపిస్తే అసలు నిజాలు బైటకు వస్తాయని చెప్పామన్నారు.

ఈ క్రమంలో కాళేశ్వరంపై హరీష్ రావు, కేసీఆర్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. కానీ వారికి కోర్టులో కూడా ఊరట లభించలేదు. ఈ నేపథ్యంలో కాళేశ్వరం సీబీఐకి అప్పగింతపై ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ రియాక్ట్ అయ్యారు. ఇటీవల కాళేశ్వరంపై పీసీ ఘోష్ కమిషన్ ఇచ్చిన నివేదికను సీబీఐకు అప్పగించి మంచి చేసిందన్నారు.

Read more: Kalaeshwaram Report: సీబీఐ కోర్టులో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్.. ఇకపై బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ బీజేపీ..

అసలు వాళ్లకు దీనిపై వాళ్లకు చర్యలు తీసుకొవడం చాతకాదని రేవంత్ సర్కారుపై మండిపడ్డారు. వారి రిపొర్టు తప్పుల తడకన్నారు. అంతే కాకుండా ఈ రిపోర్ట్ నిలవదని తెలసి.. సీబీఐకు అప్పగించారన్నారు. కానీ సీబీఐ మాత్రం సంపూర్ణంగా విచారణ చేపట్టి, అక్రమాల్ని వెలికి తీస్తుందని కాళేశ్వరం రిపోర్టుపై ఈటల రాజేందర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Etela Rajenderkaleshwaram project scamCBIMP Etela Rajenderbrs party

