KCR Check: హరీశ్ రావుకు కేసీఆర్‌ చెక్.. ఆ ఇద్దరి నియామకం వెనుక అసలు కథ ఇదే

KCR, Harish Rao Politics: గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ ఏదీ చేసినా.. దానికో అర్థం ఉంటుందని ఆ పార్టీ నేతలు బలంగా నమ్ముతారు. కేసీఆర్ ఏనేత కైనా పదవి ఇచ్చినా ముందు వెనుక చూస్తారని చెబుతుంటారు. ఇప్పుడు గులాబీ పార్టీలో ప్లోర్ లీడర్ల నియామకం మాత్రం గులాబీ పార్టీ నేతలకు అంతుచిక్కడం లేదట. తాజాగా అసెంబ్లీలో బీఆర్ఎస్ఎల్పీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ గా హరీష్ రావును నియమిస్తూ కేసీఆర్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ అసెంబ్లీలో డిప్యూటీ ప్లోర్ లీడర్లను నియమించారు. అటు అసెంబ్లీ, ఇటు శాసనమండలిలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ గళాన్ని బలంగా వినిపించేందుకు అనుభవజ్ఞులైన నేతలకు బీఆర్ఎస్ శాసనసభాపక్ష ఉప నేతలుగా బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఈ నియామకాల ద్వారా అటు అసెంబ్లీలో, ఇటు మండలిలో అధికార పక్షాన్ని ధీటుగా ఎదుర్కోవాలని కేసీఆర్ బాగానే ప్లాన్ చేశారు.. కానీ హరీశ్ రావు ఒక్కరికి కాకుండా ముగ్గురు నేతలకు బాధ్యతలు అప్పగించడమే ఇప్పుడు పార్టీలో హాట్ టాపిక్ అవుతోంది.
ఇకమీదట అసెంబ్లీలో బీఆర్ఎస్ ప్లోర్ లీడర్లుగా మాజీమంత్రులు హరీష్ రావు, సబితా ఇంద్రారెడ్డి, తలాసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ కొనసాగతారు. సభా వ్యవహారాలపై పూర్తి అవగాహన ఉన్న హరీష్ రావుతో పాటు, మహిళా, బీసీ సమీకరణాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని సబితా ఇంద్రారెడ్డి, తలాసానిలకు ఈ కీలక బాధ్యతలు అప్పగించారని తెలుస్తోంది. ఈ ముగ్గురూ సభలో పార్టీ పక్షాన కీలక అంశాలపై చర్చను నడిపిస్తారని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ప్రస్తుతం గులాబీ పార్టీలో మాజీమంత్రి హరీశ్ రావు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పార్టీ ప్రతిపక్షంలోకి వెళ్లాక.. అధికార పార్టీని ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టిందే హరీశ్ రావే అన్న చర్చ ఉంది. సీఎం రేవంత్ను అన్ని అంశాల్లో ధీటుగా ఎదుర్కొవడంలో హరీశ్ రావు తర్వాతే ఎవరైనా అని గులాబీ నేతలు చెబుతుంటారు.. అలాంటి జనధరణ ఉన్న నేతకు నేరుగా ప్లోర్ లీడర్ బాధ్యతలు అప్పగించకుండా.. ఆయనకు పోటీగా మరో ఇద్దరు ఉప నేతలుగా బాధ్యతలు అప్పగించడంతో సొంత పార్టీలోనే రకరకాలుగా చర్చ జరుగుతోంది.
ఇక ఈనెల 2 నుంచి జరిగే అసెంబ్లీ సమావేశాలకు కేసీఆర్ రాకపోవచ్చని బీఆర్ఎస్ వర్గాలు అంటున్నాయి. అందుకే ఆయన బీఆర్ఎస్ ప్లోర్ లీడర్లను నియమించారని పార్టీ నేతలు చెబుతున్నారు. అయితే హరీశ్ రావు ఒక్కరికే ప్లోర్ లీడర్ బాధ్యతలు అప్పగిస్తే.. భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉందనే అంచనాతోనే కేసీఆర్ ముగ్గురికి బాధ్యతలు అప్పగించినట్టు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే గులాబీ పార్టీలో నెంబర్ టూ ఎవరనే దానిపై పెద్ద చర్చే ఉంది. కేసీఆర్ తర్వాత.. పార్టీని ఎవరూ ముందుండి నడిపిస్తారు అని సొంత పార్టీ నేతలకే అనేక అనుమానాలు ఉన్నాయి. ఇటీవల ఇదే విషయమై పెద్ద రచ్చ జరిగింది. ఆ సమయంలో హరీశ్ రావు క్లారిటీ ఇచ్చారు. కేసీఆర్ ఉన్నంతవరకు పార్టీకి వెన్నుపోటు పొడిచే ప్రసక్తే లేదన్నారు. అంతేకాదు.. కేటీఆర్ సీఎం అయితే ఆయన నాయకత్వంలో పనిచేసేందుకు రెడీగా ఉన్నానంటూ ప్రకటించారు. కానీ హరీశ్ రావు మాటలను గులాబీ బాస్ విశ్వసించలేదని ప్రచారం సాగుతోంది. అందుకే మరో ఇద్దరు ప్లోర్ లీడర్లను రంగంలోకి దింపినట్టు ప్రచారం సాగుతోంది.
వాస్తవానికి హరీశ్ రావుకు అసెంబ్లీ వ్యవహారాలపై మంచి పట్టుంది. గతంలోనూ అసెంబ్లీలో ప్రభుత్వాన్ని హరీష్ రావే ఎదుర్కొన్నారు. హరీశ్ రావు సభలో ఉండటంతో కేటీఆర్ కూడా పెద్దగా జోక్యం చేసుకున్న సందర్భాలు చాలా తక్కువే. కానీ ఇప్పుడు హరీశ్ రావుకు పోటీగా అటు తలసాని, ఇటు సబితా ఇంద్రారెడ్డి రంగంలోకి దిగబోతున్నారు. అయితే హరీశ్ ఒక్కరికే ఇవ్వకుండా మరో ఇద్దరితో కలిపి డిప్యూటీ ప్లోర్ లీడర్ పదవులు ఇవ్వడంపై హరీశ్ రావును వ్యతిరేకించే మరోవర్గం మాత్రం తెగ ఖుషీ అవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అటు కాంగ్రెస్ కూడా హరీశ్ ను కేసీఆర్ పూర్తిస్థాయిలో నమ్మకుండా అనుమానిస్తున్నారంటూ బీఆర్ఎస్ కేడర్ లో గందరగోళ పరిచేలా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇకమీదట హరీశ్ రావు తలనొప్పి తమకు లేదని గుసగుస లాడుకుంటున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఏదీఏమైనా గులాబీ పార్టీలో డిప్యూటీ ప్లోర్ లీడర్ల నియామకం మాత్రం.. హరీశ్ రావు వర్గంలో సెగలు రాజేస్తోందని ప్రచారం సాగుతోంది.