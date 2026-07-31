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ఆప్త మిత్రుడిని కోల్పోయా.. పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి మరణంపై కేసీఆర్ ఎమోషనల్

Ex CM KCR on Peddi Sudarshan Reddy Demise: మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి మరణంపై కేసీఆర్ ఎమోషనల్ అయ్యారు. గాణనే శ్వాసగా, నీతి నిజాయితీతో ప్రజాజీవనం కొసాగించిన పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి మరణం పార్టీకి తీరని లోటని అన్నారు. ఆయన పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ఆ భగవంతుడిని ప్రార్థించారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 31, 2026, 06:48 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 06:48 AM IST
ఆప్త మిత్రుడిని కోల్పోయా.. పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి మరణంపై కేసీఆర్ ఎమోషనల్
Image Credit: Ex CM KCR on Peddi Sudarshan Reddy

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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ఆప్త మిత్రుడిని కోల్పోయా.. పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి మరణంపై కేసీఆర్ ఎమోషనల్
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