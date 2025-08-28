KCR High Alert: భారీ వర్షాలతో ప్రజల ఇబ్బందులు.. తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ తీవ్ర ఆవేదన

Telangana Heavy Rains: రాజధాని హైదరాబాద్తోపాటు తెలంగాణ జిల్లాల్లో కుండపోత వర్షాలు పడుతున్నాయి. మెదక్, కామారెడ్డి, నిర్మల్ జిల్లాలు చిగురుటాకులా వణికిపోతున్నాయి. ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వరద చుట్టుముట్టడంతో బిక్కుబిక్కుమంటూ ప్రాణాపాయంతో జీవిస్తున్నారు. ఆదుకోవాల్సిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మొద్దునిద్ర వీడకపోవడంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో బాధితులు తీవ్ర భయాందోళనలో ఉన్నారు. తీవ్రంగా ఆస్తి నష్టంతోపాటు ప్రాణ నష్టం సంభవిస్తుండడంతో తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
భారీ వర్షాలు, వరదలతో ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగడంపై తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల పార్టీ నాయకులతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులు సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్కు ఆదేశించారు. రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా జనజీవనం అస్తవస్త్యం కావడంపై ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, మెదక్, వరంగల్ నుంచి ఖమ్మం దాకా పలు జిల్లాల్లో వరదలతో నివాసాలు నీట మునిగి, రోడ్లు తెగిపోయి రవాణా వ్యవస్థ అతలాకుతలమై, ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురికావడంపై తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. వరద ప్రభావిత జిల్లాలకు చెందిన పార్టీ ముఖ్య నాయకులకు కేసీఆర్ ఫోన్లు చేసి అప్రమత్తం చేశారు. వరద బాధిత ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ తమవంతుగా సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులకు సూచించారు. ఈ దిశగా పార్టీ శ్రేణులను అప్రమత్తం చేయాలని కేటీఆర్కు కేసీఆర్ ఆదేశించారు.
