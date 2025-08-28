English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

KCR High Alert: భారీ వర్షాలతో ప్రజల ఇబ్బందులు.. తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ తీవ్ర ఆవేదన

Ex CM KCR High Alerted To BRS Party On Telangana Heavy Rains: తెలంగాణలో కుండపోత వర్షాలు పడుతుండడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతుండగా ప్రభుత్వం మాత్రం మొద్దు నిద్ర వీడలేదు. ఈ పరిణామాలపై తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. భారీ వర్షాలపై ఏమన్నారంటే..?

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 28, 2025, 09:53 AM IST

Telangana Heavy Rains: రాజధాని హైదరాబాద్‌తోపాటు తెలంగాణ జిల్లాల్లో కుండపోత వర్షాలు పడుతున్నాయి. మెదక్‌, కామారెడ్డి, నిర్మల్‌ జిల్లాలు చిగురుటాకులా వణికిపోతున్నాయి. ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వరద చుట్టుముట్టడంతో బిక్కుబిక్కుమంటూ ప్రాణాపాయంతో జీవిస్తున్నారు. ఆదుకోవాల్సిన కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం మొద్దునిద్ర వీడకపోవడంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో బాధితులు తీవ్ర భయాందోళనలో ఉన్నారు. తీవ్రంగా ఆస్తి నష్టంతోపాటు ప్రాణ నష్టం సంభవిస్తుండడంతో తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

Also Read: Schools Holiday: రేపు తెలంగాణలో అన్నీ స్కూల్స్‌, కళాశాలలకు హలీడే.. ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?

భారీ వర్షాలు, వరదలతో ప్రజలకు  ఇబ్బందులు కలగడంపై తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల పార్టీ నాయకులతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ శ్రేణులు సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్‌కు ఆదేశించారు. రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా జనజీవనం అస్తవస్త్యం కావడంపై ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

Also Read: Heavy Rains: తెలంగాణలో వరుణుడి ఉగ్రరూపం.. వినాయక పండుగ నాడు జిల్లాలు అతలాకుతలం

ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, మెదక్, వరంగల్ నుంచి ఖమ్మం దాకా పలు జిల్లాల్లో వరదలతో నివాసాలు నీట మునిగి, రోడ్లు తెగిపోయి రవాణా వ్యవస్థ అతలాకుతలమై, ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురికావడంపై తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. వరద ప్రభావిత జిల్లాలకు చెందిన పార్టీ ముఖ్య నాయకులకు కేసీఆర్‌ ఫోన్లు చేసి అప్రమత్తం చేశారు. వరద బాధిత ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ తమవంతుగా సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నాయకులకు సూచించారు. ఈ దిశగా పార్టీ శ్రేణులను అప్రమత్తం చేయాలని కేటీఆర్‌కు కేసీఆర్ ఆదేశించారు.

Also Read: KTR: రాజకీయాలు పక్కనపెట్టి వర్షాలపై దృష్టి సారించు.. రేవంత్‌ రెడ్డికి కేటీఆర్‌ సూచన

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Heavy Rainsbrs partyK Chandrashekar RaoKT Rama Raomonsoon

