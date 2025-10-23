English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  KCR: జూబ్లీహిల్స్‌లో రౌడీ షీటర్‌ను ఓడించాలి.. మాగంటి సునీతను గెలిపించాలి: కేసీఆర్‌ దిశానిర్దేశం

KCR: జూబ్లీహిల్స్‌లో రౌడీ షీటర్‌ను ఓడించాలి.. మాగంటి సునీతను గెలిపించాలి: కేసీఆర్‌ దిశానిర్దేశం

KCR Claims Jubilee Hills Congress Candidate Is Rowdy Sheeter: ఉత్కంఠ రేపుతున్న జూబ్లీహిల్స్‌లో ఇప్పటికే మాగంటి సునీత గెలుపు ఖాయమైందని తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ ప్రకటించారు. రౌడీ షీటర్‌.. దోపిడీ కాంగ్రెస్‌ చిత్తుగా ఓడుతుందని జోష్యం చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నాయకులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 23, 2025, 08:09 PM IST

KCR: జూబ్లీహిల్స్‌లో రౌడీ షీటర్‌ను ఓడించాలి.. మాగంటి సునీతను గెలిపించాలి: కేసీఆర్‌ దిశానిర్దేశం

KCR Meeting With Leaders: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో మాగంటి సునీత గోపీనాథ్ గెలుపును ప్రజలు ఇప్పటికే ఖాయం చేశారని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అధినేత, తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ ప్రకటించారు. పార్టీ నాయకులు ప్రజల వద్దకు వెళ్లి వారితో మమేకమై కాంగ్రెస్ దుష్ట పాలనపై మరింత అవగాహన కల్పించి భారీ మెజారిటీ కోసం తీవ్ర ప్రయత్నం చేయాలని పార్టీ నాయకులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. రౌడీ షీటర్‌ను అభ్యర్థిగా నిలబెట్టి కాంగ్రెస్‌ ప్రజలకు కఠిన పరీక్ష పెట్టిందని తెలిపారు.

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికపై సిద్దిపేట జిల్లా ఎర్రవల్లిలోని తన నివాసంలో గులాబీ అధినేత కేసీఆర్‌ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత గోపీనాథ్‌తోపాటు పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌, మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు.. ఇతర పార్టీ నాయకత్వంతో కలిసి కీలక చర్చ చేశారు. జూబ్లీహిల్స్‌లో మాగంటి సునీత భారీ మెజారిటీతో గెలుపు లక్ష్యంగా వెళ్తున్నారని తెలిపారు. 25 వేల నుంచి 30 వేల మెజారిటీ ఓట్లతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలవబోతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. మాగంటి గోపీనాథ్ జూబ్లీహిల్స్ ప్రజలకు చేసిన సేవనే ఆయన భార్య సునీత గెలుపునకు నాంది కాబోతుందని తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ ప్రకటించారు.

నమ్మించి మోసం చేసిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ దోపిడీ పాలనతో ఇప్పటికే రాష్ట్రం గుల్లగుల్ల అయ్యిందని గులాబీ బాస్‌ కేసీఆర్‌ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. జూబ్లీహిల్స్‌లో అభ్యర్ధిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓ రౌడీషీటర్‌ను  నిలబెట్టి హైదరాబాద్ ప్రజల విజ్ఞతకు కఠిన పరీక్ష పెట్టిందని ఆవేదన  వ్యక్తం చేశారు. విజ్ఞులైన జూబ్లీ హిల్స్ ప్రజలు రౌడీ షీటర్ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన అభ్యర్థిని చిత్తుగా ఓడించి.. జూబ్లీహిల్స్ గౌరవాన్ని, హైదరాబాద్‌లో శాంతి భద్రతలను కాపాడుకుంటారని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

జూబ్లీహిల్స్‌లో మాగంటి సునీత గెలుపు దిశగా ఇప్పటికే ప్రజల్లో సానుకూల స్పందన వ్యక్తమవుతోందని.. క్షేత్రస్థాయిలో ఇప్పటిదాకా జరుగుతున్న ప్రచారం.. ఇతర అంశాల మీద అధినేతకు పార్టీ ఇన్‌చార్జ్‌లు నివేదించారు. మాగంటి సునీత భారీ మెజారిటీతో గెలుపు కోసం అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలు ఎత్తుగడలు, కార్యాచరణకు సంబంధించి పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ పార్టీ నాయకత్వానికి దిశా నిర్దేశం చేశారు. రాష్ట్రంలో దిగజారిన అభివృద్ధి గురించి.. రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థలో తలెత్తిన ప్రమాదకర పరిస్థితులను జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక నేపథ్యంలో ఇంటింటికీ తిరిగి వివరించాలని పార్టీ నాయకులకు తొలి సీఎం కేసీఆర్ సూచించారు. పదేళ్ల బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ పాలనా కాలంలో అమలు చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, అమలుచేసిన సంక్షేమ పథకాలు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పాలనలో ఎందుకు మాయమయ్యాయనే విషయాన్ని ప్రజలతో కలిసి చర్చించాలని గులాబీ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్‌ సూచనలు చేశారు.

