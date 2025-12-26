English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • KCR Decision: తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ సంచలన నిర్ణయం.. ఏమిటో తెలుసా?

KCR Decision: తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ సంచలన నిర్ణయం.. ఏమిటో తెలుసా?

KCR Takes Sensation Decision A Head Of Telangana Congress Failures: ఘోరంగా విఫలమైన రేవంత్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. శీతాకాల సమావేశాలకు హాజరయ్యేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 26, 2025, 10:54 PM IST

Trending Photos

Ketu Effect: 2026లో కేతువు గ్రహం మొదటి కదలిక.. పేదవారైన ఈ రాశులు ధనవంతులు కాబోతున్నారు..
6
Ketu Effects
Ketu Effect: 2026లో కేతువు గ్రహం మొదటి కదలిక.. పేదవారైన ఈ రాశులు ధనవంతులు కాబోతున్నారు..
Shani Dev Effect: 2026లో శని శక్తివంతమైన ప్రభావం.. ఈ రాశుల వారికి వరాల జల్లు.. డబ్బుకు లోటు ఉండదు!
6
Shani Dev
Shani Dev Effect: 2026లో శని శక్తివంతమైన ప్రభావం.. ఈ రాశుల వారికి వరాల జల్లు.. డబ్బుకు లోటు ఉండదు!
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు లాటరీ లాంటి జాక్‌పాట్..జీతాల్లో కీలక మార్పులు..డీఆర్‌పై క్లారిటీ ఇచ్చిన మోదీ సర్కార్?!
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు లాటరీ లాంటి జాక్‌పాట్..జీతాల్లో కీలక మార్పులు..డీఆర్‌పై క్లారిటీ ఇచ్చిన మోదీ సర్కార్?!
Kohli Rohit Fees: విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ మ్యాచ్‌కు ఎంత సంపాదిస్తారో తెలుసా?
8
Virat Kohli
Kohli Rohit Fees: విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ మ్యాచ్‌కు ఎంత సంపాదిస్తారో తెలుసా?
KCR Decision: తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ సంచలన నిర్ణయం.. ఏమిటో తెలుసా?

KCR Assembly Session: కృష్ణా జలాలపై భారీ మోసం చేస్తున్న రేవంత్‌ రెడ్డి.. రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నదీ జలాలపై తీవ్ర అన్యాయం చేస్తుండడంపై ఇటీవల తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ సంచలన ఆరోపణలు, విమర్శలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే ప్రకటించినట్టు 'ఐ యామ్‌ ద ఫీల్డ్‌'లో భాగంగా తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలకు కేసీఆర్‌ హాజరు కాబోతున్నట్లు సమాచారం. ఈ మేరకు పార్టీ నాయకుల సమావేశంలో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్‌ జాక్‌పాట్‌! 5 శాతం డీఏ పెంపునకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం

సిద్దిపేట జిల్లా ఎర్రవెల్లిలోని ఫామ్ హౌస్‌లో శుక్రవారం మహబూబ్‌నగర్, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, నల్లగొండ జిల్లాలకు చెందిన బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నాయకులతో కేసీఆర్‌ సమావేశం అయ్యారు. పాలమూరు -రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకంపై కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రశ్నిస్తూ మూడు జిల్లాల్లో భారీ బహిరంగ సభలను నిర్వహిస్తున్నట్లు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిం.దే ఈ సందర్బంగా ఉమ్మడి పాలమూరు, రంగారెడ్డి, నల్లగొండ, హైదరాబాద్ జిల్లాలకు చెందిన నాయకులతో సమావేశమై సభలను ఎప్పుడు? ఎక్కడ? ఏర్పాటు చేయాలనే దానిపై కేసీఆర్ దిశా నిర్దేశం చేశారు.

Also Read: GHMC Gift: హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ గిఫ్ట్‌! ఏమిటో తెలుసా?

పాలమూరు - రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి తదుపరి కార్యాచరణపై పార్టీ ముఖ్య నాయకులతో గులాబీ బాస్‌ కేసీఆర్‌ చర్చించారు. అసెంబ్లీ సమావేశాల అనంతరం బహిరంగ సభలు నిర్వహించే అంశాన్ని సమావేశంలో చర్చించారు. ఈ క్రమంలోనే 29వ తేదీన శాసనసభకు కేసీఆర్ హాజరయ్యే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. పాలమూరు - రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల విషయంలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల వైఖరి కారణంగా తెలంగాణకు తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతోందని పార్టీ నాయకులతో కేసీఆర్‌ పునరుద్ఘాటించారు.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం భారీ గిఫ్ట్‌.. వారికి కొత్త ఉద్యోగాలు

కాంగ్రెస్ నాటి నుంచీ తెలంగాణకు ఎప్పుడు ద్రోహమేనని తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ ప్రకటించారు. తెలంగాణ కోసం బీఆర్ఎస్ పార్టీ తప్ప మరే ఇతర పార్టీకి పట్టింపు ఉండదని స్పష్టం చేశారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల వైఖరిని ఎండగట్టాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. ప్రజల్లోకి వెళ్దాం.. ఉద్యమాన్ని  నిర్మిద్దామని పార్టీ నాయకులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. తెలంగాణ నీటి హక్కులను పరిరక్షించుకునే బాధ్యత బీఆర్ఎస్ పార్టీ పైనే ఉందని ప్రకటించారు. తెలంగాణకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని అసెంబ్లీ వేదికగా వివరిద్దామని పార్టీ నాయకులకు చెప్పారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేస్తున్న ద్రోహం, అన్యాయాన్ని సభా వేదికగా ప్రజలకు చెబుదామని కేసీఆర్‌ తెలిపారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

KCRbrs partyTelangana Assembly sessionerravalli farmhouseTelangana Politics

Trending News