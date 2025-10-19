English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Revanth Reddy Gun Culture: రేవంత్ రెడ్డి గన్ కల్చర్‌పై మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు 

Revanth Reddy Gun Culture: రేవంత్ రెడ్డి గన్ కల్చర్‌పై మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు 

Sabitha Indra Reddy Sensational Comments On Revanth Reddy Gun Culture: తెలంగాణలో కొండా సురేఖ వ్యవహారం తీవ్ర సంచలనం రేపగా ఈ వ్యవహారంపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ తీవ్ర విమర్శలు, ఆరోపణలు చేసింది. రేవంత్ రెడ్డి గన్ కల్చర్ పై సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ చేపట్టాలని మాజీ మంత్రులు సబితా ఇంద్రారెడ్డి, సత్యవతి రాథోడ్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డి, బీజేపీపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 19, 2025, 05:01 PM IST

Revanth Reddy Gun Culture: రేవంత్ రెడ్డి గన్ కల్చర్‌పై మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు 

Konda Surekha Episode: 'మిస్ వరల్డ్ పోటీల్లో మహిళకు అన్యాయం జరిగితే దానిపై క్లారిటీ లేదు. రేవంత్ రెడ్డి కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో మహిళా జర్నలిస్టులపై కేసులు. నిండు సభలో మహిళా ఎమ్మెల్యేలను రేవంత్ రెడ్డి అవమానించారు. ఇప్పుడు మాగంటి సునీతపై కాంగ్రెస్ నాయకులు అనుచిత వ్యాఖ్యలు దారుణం. మంత్రి ఇంటిపైకి పోలీసులు రాష్ట్రంలో మహిళ పట్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఖరికి నిదర్శనం' అని మాజీ మంత్రి  సబితా ఇంద్రారెడ్డి అని తెలిపారు.

Also Read: Salaries Hike: ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. 9 శాతం పెరగనున్న జీతాలు

రేవంత్ రెడ్డి గన్ కల్చర్, కొండా సురేఖ అంశంపై హైదరాబాద్ లోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్ లో ఆదివారం మాజీ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ తో కలిసి సబితా ఇంద్రారెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా సబితా మాట్లాడుతూ.. 'సీఎం కేసీఆర్ హయాంలో అన్ని వర్గాల అభివృద్ధి. నేడు రాష్ట్రంలో అరాచక పాలన కొనసాగుతుంది. రాష్ట్రంలో గన్ కల్చర్ తెచ్చారు. మంత్రి ఇంటి పైకి అర్థ రాత్రి పోలీసులు వెళితే దానిపై ఎఫ్ఐఆర్ ఉందా? పోలీసులు దీనిపై ఎందుకు మౌనం వహిస్తున్నారో డీజీపీ సమాధానం చెప్పాలి? నిందితుడిని మంత్రి కారులో తీసుకుపోతే ఎందుకు కేసు పెట్టలేదు. రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా గన్ ఇచ్చారని మంత్రి కూతురు ఆరోపిస్తే ప్రభుత్వం ఎందుకు స్పందించడం లేదు? సిమెంట్ కంపెనీ యజమాని దగ్గర కంప్లైంట్ తీసుకున్నారా?' అని మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి ప్రశ్నించారు.

Also Read: AP Govt Employees: రేపు జీఓఎం కీలక భేటీ.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తీపి కబురు రానుందా?

'కొండా సురేఖ అంశంలో ఎన్నో ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. డీజీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక ఏ బుక్ లేదు చట్ట ప్రకారం చర్యలు అన్నారు. రేవంత్ రెడ్డిపైనే ఆరోపణలు.. మంత్రులపై ఆరోపణలపై సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరపాలి' అని మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. 'మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఏ మంత్రి వాటా ఎంత అనే దానిపై చర్చిస్తున్నారు. దీనిపై గవర్నర్ జోక్యం చేసుకోవాలి. కాంగ్రెస్ ఇంచార్జితో మాట్లాడుకున్నామని కాంగ్రెస్ నేతలు చెబుతున్నారు. ఇది పార్టీ వ్యవహారం కాదు.. ప్రజలకు సంబంధించినది. మేడారం జాతర పనులు ఒక శాఖ నుంచి మరో శాఖకి ఎందుకు మార్చారు. సిమెంట్ కంపెనీ వ్యవహారంపై సమగ్ర విచారణ జరపాలి' అని మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి డిమాండ్ చేశారు.

Also Read: Diwali Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు దీపావళి గిఫ్ట్‌.. ఇక ఉద్యోగ కుటుంబాల్లో పండుగ సంబరమే!

'మంచిరేవుల భూముల వ్యవహారంపై సీఎం సోదరులపై ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో ఇంత జరుగుతుంటే బీజేపీ నేతలు ఎందుకు స్పందించడం లేదు. కేంద్ర మంత్రులు ఇద్దరు ఉండి ఎందుకు విచారణ జరపరు. బండి సంజయ్ కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి ఉండి గన్ కల్చర్ పై విచారణకు ఎందుకు ఆదేశించారు' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ ఎమ్మెల్యే సబితా ఇంద్రారెడ్డి నిలదీశారు.

Also Read: Jio Diwali Gift: యూజర్లకు జియో దీపావళి గిఫ్ట్‌.. రూ.749 ప్లాన్‌తో 4 సిమ్‌ కార్డులు

'రాష్ట్రంలో పాలన గాడీ తప్పింది. ముఖ్యమంత్రి ఇంటి సమీపంలో గన్ తో బెదిరించే పరిస్థితి నెలకొంది' అని మాజీ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ పేర్కొన్నారు. 'హరీష్ రావు మంత్రివర్గ సమావేశంపై మాట్లాడితే సీతక్క తల్లిదండ్రులపై ఎందుకు ప్రమాణం చెయ్యాలి. మేడారం పనులు మాకు దక్కలేదని మీరు అనలేదా. మీ నియోజకవర్గం కలెక్టరేట్ లో మహిళా ఉద్యోగి పట్ల లైంగిక వేధింపులపై ఎందుకు స్పందించలేదు. మాగంటి సునీత పై మంత్రుల వ్యాఖ్యలు దౌర్భాగ్యం' అని మాజీ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ మండిపడ్డారు.'మంత్రి కూతురే ఆరోపణలు చేస్తుంటే మీ పాలన ఎలా ఉందో ప్రజలకి అర్థం అవుతుంది. ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయకుండా ఏ ముఖంతో సంబరాలు చేసుకుంటారు' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ ఎమ్మెల్యే సత్యవతి రాథోడ్ ప్రశ్నించారు.

