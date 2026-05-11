/Bandi Bageerath POCSO: బండి భగీరథను దేశం దాటించొద్దు.. లుకౌట్‌ నోటీస్‌ ఇవ్వాలి: మాజీ ఐపీఎస్‌

Bandi Sai Bageerath POCSO Case: బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడిన కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కొడుకుపై లుక్ అవుట్ నోటీసులు జారీ చేయాలని, అవసరమైతే అన్ని విమానాశ్రయాలు, నౌకాశ్రయాలకు నోటీసులు పంపాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి, మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ డిమాండ్ చేశారు. సాయి భగీరథ్ ఎక్కడ కనిపించినా అరెస్ట్ చేసి అదుపులోకి తీసుకోవాలని కోరారు. సాయి భగీరథ్ ఆచూకీ తెలిపిన వారికి బహుమతి ఇస్తామని తెలుపుతూ సైబరాబాద్ పోలీసులు రివార్డు ప్రకటించాలని కోరారు. బండి భగీరథ్పై కేసు నమోదై మూడు రోజులు గడుస్తున్నా ఇంకా ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదని నిలదీశారు.
బండి భగీరథ్ పోక్సో కేసుపై కాగజ్నగర్లోని తమ నివాసంలో సోమవారం ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ మీడియాతో మాట్లాడారు. 'బాధిత కుటుంబాన్ని బెదిరించి, కేసు వాపస్ తీసుకోవాలని భయపెట్టడానికి పోలీసులే కావాలని అరెస్ట్ చేయడం లేదు. నిందితుడికే పోలీసులు సహకరిస్తున్నారు' అని మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఆరోపించారు. 'బాధిత అమ్మాయి తల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెట్టడానికి వెళ్తే పేట్ బషీరాబాద్ పోలీసులు 5 గంటల పాటు ఎందుకు పట్టించుకోలేదు? బండి సాయి భగీరథ్ అమ్మాయిపై ఫిర్యాదు చేసిన 2 నిమిషాల్లోనే ఎలా ఎఫ్ఐఆర్ చేశారో పోలీసులు సమాధానం చెప్పాలి' అని డిమాండ్ చేశారు.
నిర్లక్ష్యం వహించిన ఇన్స్పెపెక్టర్, ఏసీపీలను బాధ్యులైన పోలీసు అధికారులను వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలని రాష్ట్ర డీజీపీని ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ కోరారు. పోలీసులు సాయి భగీరథ్పై ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా సెక్షన్ 11, 12 ప్రకారం చిన్న చిన్న కేసులు నమోదు చేశారు. వాస్తవానికి సెక్షన్ 7, 8 ప్రకారం నిందితుడు బండి భగీరథ్పై కనీసం 20 ఏళ్ల జైలు శిక్ష పడేలా కేసులు పెట్టాలి. నిందితుడిపై సెక్షన్ 6 ప్రకారం కూడా కేసు పెట్టాలి' అని మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ కోరారు. సైబరాబాద్ పరిధిలో ఉన్న ఎస్ఓటీ, టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారు? నిందితుడిని ఎందుకు పట్టుకోవడంలేదని ప్రశ్నించారు.
హైదరాబాద్లో మాజీ డీజీపీ భార్యను హత్య చేసినా అడిగే నాథుడే లేడని.. తెలంగాణలో శాంతి భద్రతలు ప్రమాదంలో ఉన్నాయని మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి హోం శాఖ మంత్రిగా, ముఖ్యమంత్రిగా విఫలమయ్యారని మండిపడ్డారు. 'లక్ష మంది పోలీసులు, క్లూస్ టీం, డాగ్ స్క్వాడ్ వంటివి ఉన్నాయి. ఘటన జరిగినప్పటి నుండి ఇప్పటివరకు ఎందుకు ఆధారాలు సేకరించలేదు. అత్యాచారానికి పాల్పడిన ప్రాంతాలను ఎందుకు సందర్శించలేదు' అని ప్రశ్నించారు.
'బండి సంజయ్ కొడుకును కాపాడడం కోసం రేవంత్ రెడ్డి అటెన్షన్ డైవర్షన్లో భాగంగా ఫోన్ ట్యాపింగ్, ఫార్ములా ఈ రేస్ కేసులు బయటకు తీయాలని చూస్తున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి, పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డిపై ఈడీ కేసులు, సీబీఐ కేసులు ఉన్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి భయపడి ఒక మైనర్ అమ్మాయికి అన్యాయం చేయాలని చూస్తున్నారు' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుఆర్ ఆరోపించారు. 'కాంగ్రెస్ నాయకులు మైనర్ అమ్మాయికి ఎందుకు న్యాయం చేయడం లేదు. కాంగ్రెస్ మంత్రులు, మహిళా నాయకురాలు ఎందుకు పోక్సో కేసు గురించి మాట్లాడడం లేదు' అని ప్రశ్నించారు.
'బీజేపీ అగ్రనాయకత్వం బేటీ బచావో అని చెబుతుంటే.. బండి సంజయ్ బేటా బచావో అమలు చేస్తోంది. మైనర్ అమ్మాయిని వేధించిన మంత్రిని ప్రధాని మోదీ తన పక్కన కూర్చోబెట్టుకున్నందుకు దేశ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలి. మహిళలకు మోడీ ఇచ్చే గౌరవం ఇదేనా?' అని మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ విమర్శించారు. 'బండి సంజయ్ తన కుమారుడు ఎలాంటి తప్పు చేయకపోతే పోలీసులకు అప్పగించి విచారణకు సహకరించాలి' అని కోరారు. మూడు రోజులుగా పోలీసుల మౌనం అనేక అనుమానాలు కలిగిస్తుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ డిమాండ్లు
==> బాలల హక్కుల కమిషన్, మానవ హక్కుల సంస్థలు స్పందించి రాష్ట్ర ఛీఫ్ సెక్రటరీ, డీజీపీకు లేఖలు రాసి నిందితుడిని అరెస్ట్ చేయించాలి
==> బాధిత కుటుంబాన్ని బెదిరించిన బండి సంజయ్ను కేంద్ర మంత్రి పదవి నుంచి బర్తరఫ్ చేయాలి.
==> బాధితులను బెదిరించిన వీ6 మాజీ రిపోర్టర్, బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి సంగప్పతోపాటు బండి సంజయ్ను ఏ2, సంగప్ప ఏ3గా ఎఫ్ఐఆర్లో చేర్చాలి.
