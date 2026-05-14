Bandi Bhageerath POCSO Case: 'పేట్ బషీరాబాద్ పోలీసులు చట్టానికి వ్యతిరేకంగా పోక్సో కేసు నిందితుడు బండి భగీరథ్ మామకు పోలీసులు నోటీసులు ఇచ్చారు. బండి భగీరథ్కు నేర చరిత్ర ఉంది. ఆ విషయం పోలీసులకు తెలుసు. తెలంగాణ మహిళ లోకానికి బండి భగీరథ్తో ప్రమాదం పొంచి ఉంది' అని మాజీ ఐపీఎస్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. 'బండి భగీరథ్పై నమోదైన పోక్సో కేసుపై పోలీసులు మీడియా సమావేశం ఎందుకు పెట్టలేదు? బండి భగీరథ్ను రక్షించాలనే ఆలోచన రేవంత్ రెడ్డికి ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. సీతక్క మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి బండి భగీరథ్ గురించి మహిళ లోకానికి తెలపాలి' అని డిమాండ్ చేశారు.
హైదరాబాద్లోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్లో నిర్వహించిన ప్రెస్మీట్లో ఆ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'బండి భగీరథ్ చేతిలో అన్యాయానికి గురయిన బాధితురాలి వ్యక్తిత్వాన్ని అడుగడుగున నాశనం చేయాలని చూస్తున్నారు. ఆమెపై సోషల్ మీడియాలో ఇష్టం వచ్చినట్లు పోస్టులు పెడుతున్నారు. కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రితో బాధితురాలు తల్లి కొట్లాట చేస్తానని నాతో చెప్పింది. బాధితురాలి ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ నాశనం చేస్తున్నారని బాధితురాలు తల్లి ఆవేదన చెందుతుంది' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ వివరించారు.
'రేవంత్ రెడ్డికి ఒక అమ్మాయి ఉంది ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో ఆయనకు తెలుస్తుంది. సీతక్క, కొండా సురేఖ డీజీపీతో మాట్లాడి బాధితురాల ఫొటోలను సోషల్ మీడియా నుంచి వెంటనే తీసివేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలి' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ డిమాండ్ చేశారు. 'బండి భగీరథ్ పారిపోయారు. నిందితుడి తండ్రితో కలిసి రేవంత్ రెడ్డి మీటింగ్లో పాల్గొన్న తరువాత కేసు గురించి ఇంకేం విచారణ ఉంటుంది. బీజేపీ నాయకులు బాధిత మహిళను మేజరా, మైనరా చర్చ చేయడం బాధాకరం' అని మాజీ ఐపీఎస్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
'కల్వకుంట్ల కవిత పార్టీ పెట్టుకున్నప్పుడు తెలంగాణకు అమ్మలా ఉంటానని చెప్పి మర మనిషిగా ఉంటున్నారు. తెలంగాణ అమ్మలా ఉండాలని అనుకుంటున్న కవిత బాధితురాల అమ్మ బాధ ఒకసారి చూడాలి. రేవంత్ రెడ్డి, బీజేపీ స్క్రిప్ట్ కవిత చదవి మర మనిషిలా ఉంటున్నారు. బీఆర్ఎస్ నాయకులతోనే బాధితురాలి వివరాలు బయటకు వచ్చాయని కవిత అనడం సరికాదు' అని కవితపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
'ఒక సీనియర్ పోలీస్ అధికారి సలహాతోనే బండి భగీరథ్ కరీంనగర్లో బాధితురాలిపై కేసు పెట్టాడు. యూనివర్సిటీలో బండి భగీరథ్ ఇష్యూ అయినప్పుడే తన తండ్రి భగీరథ్ను బయటకు పంపించుకోవాలి. బండి సంజయ్ కొడుకు పెంపకంలో తేడా ఉంది. పిల్లలు అందరు ఒకటే పెంపకంలో లోపం ఉన్నప్పుడే ఇలాంటివి జరుగుతాయి' అని మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ తెలిపారు. 'బండి భగీరథ్ కరీంనగర్లో బాధితురాలుపై పెట్టిన కేసులో సెక్షన్ ఒకలా ఉన్నాయి. బండి భగీరథ్పై బాధితురాలు పెట్టిన కేసులో సెక్షన్ 6, 8 పెట్టకుండా పోలీసులు నిర్లక్ష్యం చేశారు' అని ఆరోపించారు.
'బాధితురాలుపై సోషల్ మీడియాలో ఇష్టం వచ్చినట్లు పోస్టులు పెడుతున్న వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలి. రేవంత్ రెడ్డి పాలనలో తెలంగాణ ప్రజలకు రక్షణ లేదు. రిటైర్డ్ డీజీ ర్యాంక్ పోలీస్ అధికారి భార్యను పట్టపగలే నేపాల్ గ్యాంగ్ హత్య చేసింది. బండి సంజయ్ను ఇబ్బంది పెట్టిన వారిని ఏ ఒక్క వ్యక్తి వదిలిపెట్టను అని అంటున్నాడు. సీతమ్మ తల్లి కోసం ఆంజనేయుడు లంకను దహనం చేశాడు. ఆంజనేయుడు పేరు తీసే అర్హత బండి సంజయ్కు లేదు' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు.
'బండి సంజయ్ ఎవరిని భయపెట్టిస్తున్నాడు? బాధితురాలను బెదిరిస్తున్నారా, మమ్మల్ని బెదిరిస్తున్నారా?' అని మాజీ ఐపీఎస్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ప్రశ్నించారు. బండి సంజయ్ వ్యాఖ్యలతో బాధితురాలు తల్లి భయపడుతోందని తెలిపారు. 'దేశం కోసం... ధర్మం కోసం పోక్సో కేసుల్లో అత్యధికంగా బీజేపీ నేతలపైనే ఎక్కువ. బాధితురాలకు న్యాయం చేయాలి' అని డిమాండ్ చేశారు.