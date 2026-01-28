English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Telangana Liquor Scam: తోడు నీడకు 21, మంత్రికి 4.. గుట్టురట్టు చేసిన హరీష్ రావు!

Ex Minister Harish Rao Alleges Excise Scam Micro Breweries Liquor: అవినీతిలో కూరుకుపోయిన రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి సంబంధించి మరో కుంభకోణాన్ని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు బయటపెట్టారు. ఎక్సైజ్‌ శాఖకు సంబంధించిన బ్రూవరీస్‌లో భారీ కుంభకోణం జరిగిందని సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఆ కుంభకోణం వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 28, 2026, 06:35 PM IST

Telangana Liquor Scam: తోడు నీడకు 21, మంత్రికి 4.. గుట్టురట్టు చేసిన హరీష్ రావు!

Liquor Scam: రాష్ట్రంలో మరో అవినీతి బయట పెట్టామని మాజీ మంత్రి హరీష్‌ రావు అన్నారు. అబ్కారీ శాఖలో అవినీతి జరుగుతోందని ఆరోపించారు. రాష్ట్రంలో మైక్రో బ్రూవరీస్ 110 అప్లికేషన్లు వచ్చాయని.. ఇందులో 25 ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నారని అన్నారు. వీటిలో మంత్రి కోట 4, ముఖ్య నేత కోట 21 సెలెక్ట్ చేసుకున్నారని పేర్కొన్నారు. "ఈ మధ్య ముఖ్య నేతకు తోడై, నీడై, ఇంట్లోనే ఉంటాడు ఆ  నాయకుడు. ఈ మధ్య వార్తల్లో ఉన్నారు. నేరుగా కారు ముఖ్య నేత ఇంట్లోకి వెళ్తుంది. ఈ మధ్య ఆ ముఖ్య నేత తిరుపతి వెళ్తే కూడా నీడగా ఉన్నాడు.. వెంటే ఉన్నాడు. ఒక్కొక్క బ్రివరికి ఒక్క కోటి 80 లక్షల ధర నిర్ణయించారు. ఒక్కటిన్నర ముఖ్యనేతకు.. మిగతా 30 లక్షలు తోడు నీడకు.

Also Read: Govt Employees: ఉద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్‌.. ఏం ప్రకటించిందో తెలుసా?

21 తోడు నీడ ఫైనల్ చేసుకున్నారు. 4 మంత్రి ఫైనల్ చేసుకున్నారు. 110 అప్లికేషన్లు వచ్చాయి అంటున్నారు కదా.. వైన్స్‌లకు లాటరీ తీసినట్టు ఎందుకు లాటరీ తీయడం లేదు. రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎన్నడు లేనివిధంగా లిక్కర్ సరఫరా చేసే సంస్థలకు 4500 కోట్లు బకాయిలు పడ్డారు. కొన్ని బకాయిలు 16 నెలలకు పైబడి బకాయిలు ఉన్నాయి. చరిత్రలో ఎన్నడు కూడా ఈ విధంగా లేదు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం హయాంలో 15 రోజుల్లో చెల్లింపులు చేసేవాళ్లం. దీని వలన బ్రీజర్ సరఫరా ఆగిపోయింది. రాష్ట్రంలో చాలా షాపులలో సరుకు లేదు.

Also Read: School Holiday: విద్యార్థులకు పండుగే.. స్కూళ్లకు నాలుగు రోజులు సెలవు?

ఇతర మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలు కూడా సరఫరా నిలిపివేస్తామని హెచ్చరించారు. లేఖలు కూడా రాశారు. వాటాలు పంపకాల్లో తేడాతోనే బకాయిలు నిలిచిపోయాయి. రానున్న రోజుల్లో మరికొన్ని బ్రాండ్స్ నిలిపివేసే పరిస్థితి ఉన్నది. దీనితో ప్రభుత్వం ఆదాయం పడిపోతోంది. ఇప్పటికే హాలోగ్రామ్ టెండర్లు విషయంలో ముఖ్య నేత అల్లుడుకి, మంత్రి కొడుక్కి కావాలని పట్టుపట్టడంలో ఈ ప్రభుత్వం బీర్ కంపెనీలకు ఇచ్చిన ప్రాధాన్యత రైతులకు ఇవ్వడం లేదు. మీకు బీర్ల కంపెనీలు ముఖ్యమా.. రైతులు ముఖ్యమా.. అంటే బీరు కంపెనీలు ముఖ్యం అంటున్నారు.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ షాక్‌.. ఇవి ఉల్లంఘిస్తే ఉద్యోగం ఊస్ట్‌!

మెదక్ జిల్లా సింగూరు డ్యాం రిపేర్ పేరు మీద రైతులకు క్రాఫ్ హాలిడే ప్రకటించారు. సంగారెడ్డి జిల్లా సింగూరు ప్రాజెక్టు కింద 40 వేల ఎకరాలకు క్రాప్ హాలిడే ప్రకటించారు. మెదక్ జిల్లా ఘనపూర్ ఆయకట్ట కింద 30 వేల ఎకరాలకు క్రాప్ హాలిడే ప్రకటించారు. కానీ సంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్న ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా బీరు కంపెనీలకు నీటి పంపిణీ చేస్తుంది. ఇది మద్యం తయార్ దారు ప్రభుత్వమా.. రైతు ప్రభుత్వమా.. అబ్కారీ శాఖ స్పెషల్ సిఎస్ సంగారెడ్డి జిల్లాకు వెళ్లి నీటిపారుదల శాఖ అధికారులతో సమావేశం అయి రైతులకు నీరు సప్లై ఆపేయండి. బీరు కంపెనీ లకు నీటి కొరత రాకుండా చూడండని ఆదేశాలు ఇచ్చారు.." అని హరీష్ రావు అన్నారు.

