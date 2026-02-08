Harish Rao vs Revanth Reddy: రెండేళ్లలో మళ్లీ వచ్చేది కేసీఆర్ ప్రభుత్వమేనని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రకటించారు. అన్నం పెట్టిన కేసీఆర్ కావాలా.. హామీల పేరుతో జనాలకు 'సున్నం' పెట్టిన రేవంత్ రెడ్డి కావాలా? అని ప్రజలను ప్రశ్నించారు. మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా ఉండి.. చెత్త సేకరణ కూడా చేతకాని దద్దమ్మ రేవంత్ రెడ్డి అని విమర్శించారు. హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్లకు 5 ఎకరాల చొప్పున కేసీఆర్ ప్రభుత్వం శ్మశాన వాటికలు ఇచ్చింది' అని గుర్తుచేశారు. ఈ రెండున్నరేళ్లలో కాంగ్రెస్ చేసిన ఒక్క మంచి పని ఉంటే చెప్పాలని ప్రజలను అడిగారు. బస్సు తప్ప మిగతాదంతా తుస్సు అని రేవంత్ రెడ్డి పాలనను తీసిపడేశారు.
Also Read: KT Rama Rao: తెలంగాణకు కాంగ్రెస్, బీజేపీలు చేసిందేమీ లేదు: కేటీఆర్
మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా సదాశివపేటలో మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రచారం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. 'రెండున్నరేళ్లలో ఒక్కో అవ్వతాతకు రేవంత్ రెడ్డి రూ.52,000 బాకీ పడ్డాడు. మనకు అన్నం పెట్టిన కేసీఆర్ కు ఓటేద్దామా? లేక హామీల పేరుతో మోసం చేసి ప్రజలకు సున్నం పెట్టిన కాంగ్రెస్కు ఓటేద్దామా?' అని ప్రజలను మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు. ఈ రెండున్నరేళ్లలో కాంగ్రెస్ చేసిన ఒక్క మంచి పని ఉంటే చెప్పాలని కోరగా ప్రజల నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాలేదు. బస్సు తప్ప మిగతాదంతా తుస్సు అని.. భార్యకు ఫ్రీ టికెట్ అని, భర్తకు డబల్ రేట్లు బాదుతున్నారని గుర్తుచేశారు.
Also Read: World Cup 2026: చిచ్చరపిడుగులా చిరుతపులుల్లా.. అండర్ 19 ప్రపంచకప్ చాంపియన్ భారత్
'తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రూ.2000 పెన్షన్ ఇస్తే రేవంత్ రెడ్డి రూ.4000 ఇస్తానని చెప్పి మోసం చేశాడు. ఈ రెండున్నరేళ్లలో ఒక్కో అవ్వకు, తాతకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రూ. 52,000 బాకీ పడింది. ఆ డబ్బులు ఇచ్చాకే ఓట్లు అడిగే హక్కు మీకు ఉంటుంది. ఆడపిల్ల పెళ్లికి కేసీఆర్ లక్ష ఇస్తే.. తులం బంగారం ఇస్తానన్న రేవంత్ రెడ్డి ఒక్కరికైనా ఇచ్చాడా?' అని సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు. సదాశివపేటలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం మొత్తం రూ.284 కోట్లతో అభివృద్ధి చేసిందని వెల్లడించారు.
Also Read: YS Jagan: మూడేళ్లలో వచ్చేది మా ప్రభుత్వమే.. ఎవరినీ వదలి పెట్టబోం: వైఎస్ జగన్
'హామీల గురించి అడిగితే.. లాగుల తొండలు వదులుతా, పేగులు మెడలో వేసుకుంటా అని రేవంత్ రెడ్డి అహంకారంతో మాట్లాడుతున్నాడు. మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా ఉండి చెత్త సేకరణ కూడా చేతకాని అసమర్థుడు. కేవలం మురికి మాటలు, చెత్త మాటలే. ఈ బూతుల ముఖ్యమంత్రికి 11వ తారీఖున పోలింగ్ బూత్లో ఓటుతో గట్టిగా బుద్ధి చెప్పాలి' అని సదాశివపేట ప్రజలకు మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు పిలుపునిచ్చారు. 'బీఆర్ఎస్ సెక్యులర్ పార్టీ. మైనార్టీ విద్యార్థుల కోసం రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లు కట్టింది కేసీఆర్. సంగారెడ్డిలో రూ.20 కోట్లతో మైనార్టీ స్కూల్ ఏర్పాటు చేసింది కేసీఆర్. షాదీ ముబారక్, ఇమామ్లకు గౌరవ వేతనం ఇచ్చింది కేసీఆర్. ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి రంజాన్ తోఫా బంద్ చేశాడు. ముస్లింలకు రూ. 4000 కోట్లు ఇస్తానని మోసం చేశాడు' అని తెలిపారు.
'సదాశివపేటలో హిందువులకు 5 ఎకరాలు, ముస్లింలకు 5 ఎకరాలు, క్రిస్టియన్లకు 5 ఎకరాల భూమిని శ్మశాన వాటికల కోసం బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ భూమి విలువ రూ.50 కోట్లు ఉంటుంది. అన్ని వర్గాలను ఆదరించింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు హరీశ్ రావు ప్రకటించారు. 'కాంగ్రెస్ వాళ్లు బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నారు. మున్సిపాలిటీలకు వచ్చే నిధులు రేవంత్ రెడ్డి జేబులో నుంచి ఇచ్చేవి కావు. అవి మీ హక్కు' అని స్పష్టం చేశారు.
'రెండేళ్ల తర్వాత మళ్లీ వచ్చేది కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే. రేవంత్ రెడ్డి రాగానే చేప పిల్లలు బంద్, బతుకమ్మ చీరలు బంద్, కేసీఆర్ కిట్ బంద్, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బంద్.. అన్నీ బంద్ పెట్టి ప్రజలను గోస పెడుతున్నారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కారు గుర్తుపై ఓటేసి బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థులను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించండి' అని ఓటర్లకు మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు విజ్ఞప్తి చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook