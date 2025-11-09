English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Harish Rao: జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నిక లేడీ వర్సెస్ రౌడీ.. సునీత గెలిస్తే రేవంత్ రెడ్డికి చుక్కలే

Harish Rao: జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నిక లేడీ వర్సెస్ రౌడీ.. సునీత గెలిస్తే రేవంత్ రెడ్డికి చుక్కలే

Jubilee Hills By Poll As Lady vs Rowdy: అన్నింట్లో విఫలమైన రేవంత్‌ రెడ్డికి బుద్దిచెప్పాలంటే జూబ్లీహిల్స్‌లో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ గెలవాలని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు. లేడీ వర్సెస్‌ రౌడీగా జూబ్లీహిల్స్‌ ఎన్నిక ఉందని అభివర్ణించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 9, 2025, 05:17 PM IST

Lady vs Rowdy: 'తెలంగాణ అంటే కరువు కాటకాలు, తెలంగాణ అంటే రైతు ఆత్మహత్యలు, తెలంగాణ అంటే సాగునీరు కాదు కదా కనీసం తాగడానికి కూడా నీళ్లు ఉండేవి కాదు. కేసీఆర్ పెద్ద ఎత్తున ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ నిర్మించి, పెండింగ్ ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయడంతో భారతదేశంలో అతి ఎక్కువ వరి ధాన్యం పండే రాష్ట్రంగా తెలంగాణ ఎదిగింది. 68 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యము ఉత్పత్తి నుంచి 2023లో  రెండు కోట్ల 70 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరి ధాన్యం ఉత్పత్తిని పెంచాం. రైతు దేశానికి వెన్నుముకని, రైతుని కాపాడుకొని వ్యవసాయంలో తెలంగాణను నెంబర్ వన్ గా నిల్పింది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం' అని కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వ ఘనతలు మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు వివరించారు.

'శుద్ధిచేసిన తాగునీళ్లను ప్రతి ఇంటికి అందించకపోతే ఓటే అడగను అని చెప్పిన ఏకైక నాయకుడు కేసీఆర్. ఎంతోమంది నాయకులు పాలించారు కానీ ఎవరు కూడా కనీసం తాగునీరు అందించలేదు. మిషన్ భగీరథ కార్యక్రమాన్ని నరేంద్ర మోడీ కాపీ కొట్టి హర్ ఘర్‌కు జల్ అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. 8 ఏళ్లయినా ఆ పథకం కేంద్రం పూర్తి చేయలేదు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు. కేసీఆర్ రాకముందు హైదరాబాద్‌లో ట్యాంకర్లతో నీళ్లు కొనుక్కునే పరిస్థితి ఉండేదని గుర్తుచేశారు. మిషన్ కాకతీయతో చెరువుల పునరుద్ధరణ కార్యక్రమాన్ని కేసీఆర్ చేపట్టారని తెలిపారు.

'కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఇతర రాష్ట్రాలు మిషన్ కాకతీయ కార్యక్రమాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అమృత్ పథకం కింద ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుంది. ఒక హైదరాబాద్‌లోనే 10 లక్షల సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసి లా అండ్ ఆర్డర్‌ను పర్యవేక్షించాం. కేసీఆర్ ప్రవేశపెట్టిన షీ టీమ్ అనే కార్యక్రమం దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచింది. మహిళలకు భద్రతను పెంచింది. పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ 2014లో రూ.1,24000 ఉండే. 2023- 24లో రూ.3,74,000తో తెలంగాణ అగ్రగామి రాష్ట్రంగా నిలిచింది' అని మాజీ ఆర్థిక మంత్రి హరీశ్‌ రావు తెలిపారు.

'జీఎస్డీపీ వృద్ధి రేటులో తెలంగాణ నెంబర్ వన్. స్టేట్ ఓన్ టాక్స్ రెవెన్యూలో తెలంగాణ నెంబర్ వన్. ఎంతో నిబద్ధతతో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధిలో, సంక్షేమంలో ముందుకు నడిపించారు కేసీఆర్. సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ చాలా రోజుల తర్వాత హైదరాబాద్‌కు వచ్చి ఇది హైదరాబాదా? న్యూయార్క్ నగరమా? అనేంతగా ఆశ్చర్యపోయానని వారే చెప్పారు. ఆంధ్రాలో ఒక ఎకరం అమ్ముతే తెలంగాణలో 10 ఎకరాలు వచ్చేది కాని ఈరోజు తెలంగాణలో ఒక ఎకరం అమ్మితే ఆంధ్రాలో 10 ఎకరాలు కొనవచ్చు అని చంద్రబాబు చెప్పారు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు వివరించారు.

'ఇండస్ట్రీలు లైన్లు కట్టి తెలంగాణకు, హైదరాబాద్‌కు వచ్చాయి. కొండా సురేఖ కుమార్తె స్వయంగా సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ ఓనర్ని గన్నుతో బెదిరించి డబ్బులు డిమాండ్ చేశారని. తుపాకీ పెట్టాం కానీ ఆ పంపించిన తుపాకీ రేవంత్‌ రెడ్డిదా?  మాదా అని పంచాయతీ. కేసీఆర్ పాలనలో ఇండస్ట్రియలిస్టులు పెట్టుబడి పెట్టడానికి లైన్ కడితే కాంగ్రెస్ పాలనలో ఎరువుల కోసం రైతులు లైన్లో నిల్చుంటున్నారు. హైదరాబాద్‌లో రియల్ ఎస్టేట్ పూర్తిగా కుప్పకూలిపోయింది. పిల్లల పెళ్లిళ్లకు, చదువులకు భూమమ్ముదామంటే ధర లేక నష్టపోతున్నారు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

తెలంగాణ రేవంత్ రెడ్డి అసమర్థత పాలనతో కుంటుపడిందని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు. హైడ్రా పేరుతో ఇండ్లు కూలగొట్టి భయభ్రాంతులకు గురిచేశాడని గుర్తుచేశారు. రియల్ ఎస్టేట్ పర్మిషన్లకు, నిర్మాణాలకు రేవంత్‌ రెడ్డి కమీషన్లు డిమాండ్ చేయడంతో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం దెబ్బతింటోందని వివరించారు. రియల్ ఎస్టేట్ పర్మిషన్లకు, నిర్మాణ పర్మిషన్లకు 30 శాత కమీషన్ డిమాండ్ చేస్తున్నారని ఆరోపించారు.

'జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నిక లేడీ వర్సెస్ రౌడీ. వాళ్లది రౌడీ కుటుంబం కాకపోతే పోలీస్ స్టేషన్‌లో నవీన్ యాదవ్ కుటుంబసభ్యులను ఎందుకు బైండ్ ఓవర్ చేశారు? బైండోవర్ చేసిన వాళ్లని రౌడీ అనకపోతే ఏమంటారు?' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు. సునీతమ్మ ఒక్కరు కాదని.. ఆమె వెంట కేసీఆర్, మొత్తం బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంది అని ప్రకటించారు. జూబ్లీహిల్స్‌లో సునీతమ్మ గెలుపుతో రాష్ట్రానికి మేలు జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు.

'జూబ్లీహిల్స్‌లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిస్తే కాంగ్రెస్ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది. ఈరోజు ప్రజలందరూ మళ్లీ కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వమే రావాలని కోరుకుంటున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన విధ్వంసాన్ని సరి చేయాలంటే మళ్లీ ఇంకెంత సమయం పడుతుందో. హైదరాబాద్‌లో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 43 ఫ్లైఓవర్లు నిర్మించింది. రెండు సంవత్సరాల రేవంత్‌ రెడ్డి ఒక్క చిన్న రోడ్డు అయినా వేశాడా? మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు నిలదీశారు.

