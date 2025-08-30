Harish Rao: అసెంబ్లీ పక్షం రోజులు పెట్టమంటే.. రేవంత్ రెడ్డి పారిపోతుండు

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 30, 2025, 07:33 PM IST

Harish Rao vs Revanth Reddy: తెలంగాణలో యూరియా కొరత, వరద బీభత్సం, విష జ్వరాలు, గురుకుల పిల్లల మరణాలు సహా ఇతర ప్రజా సమస్యలపై చర్చించేందుకు అసెంబ్లీలో సమయం ఇవ్వకుండా రెండు రోజులే నడుపుతామని ప్రభుత్వం చెప్పడంతో బీఏసీ సమావేశం నుంచి బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వాకౌట్ చేసింది. ప్రభుత్వ తీరుపై ఆ పార్టీ సీనియర్‌ సభ్యుడు, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రేవంత్‌ రెడ్డి వైఫల్యంతో తెలంగాణ ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని వాపోయారు.

Also Read: UREA Shortage: యూరియా కోసం రైతుల ఆందోళనలు తీవ్రం.. తెలంగాణలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు

హైదరాబాద్‌లో అసెంబ్లీ సమావేశాల ప్రారంభం సందర్భంగా నిర్వహించిన బీఏసీ సమావేశం బహిష్కరించిన అనంతరం మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు మాట్లాడారు. '15 రోజులపాటు అసెంబ్లీ సమావేశాలు నడపాలని బీఏసీ సమావేశంలో కోరాం. చాలా గ్రామాల్లో కరెంటు, రోడ్లు లేవు.. ప్రాణాలు కోల్పోయి ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. తొలి ప్రాధాన్యం కింద రాష్ట్రంలో వరదలతో జరిగిన ప్రాణ నష్టం, పంట నష్టంపై అసెంబ్లీలో చర్చించాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ కోరింది. రెండో ప్రధానమైన సమస్య యూరియా కొరత. రాష్ట్రంలో రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కాంగ్రెస్, బీజేపీలు దొంగ నాటకాలు ఆడి రైతులను ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. యూరియా కొరతకు కారణం బీజేపీ, కాంగ్రెస్ అనే దానిపై చర్చిద్దామని కోరాం. ఎరువుల కొరత తీర్చేందుకు అసెంబ్లీలో చర్చించాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ కోరింది' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు వివరించారు.

Also Read: Heavy Rains: భారీ వరదతో కొట్టుకుపోయిన రైల్వే ట్రాక్.. ఈ రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం

'గ్రామాల్లో పారిశుధ్య నిర్వహణ సరిగ్గా లేక మలేరియా, డెంగ్యూ లాంటి విష జ్వరాలతో ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. గురుకులాల్లో 100కు పైగా మరణాలు జరిగాయి. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ రాక ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వీటన్నింటిపై చర్చించాలని కోరాం' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు తెలిపారు. ఫోర్త్ సిటీలో రేవంత్‌ రెడ్డి సోదరులపై వస్తున్న అరాచకాలపై చర్చ కోరినట్లు చెప్పారు. 'ఉద్యోగుల పీఆర్సీ, డీఎల గురించి చర్చించాలని కోరాం. బనకచర్లపై చర్చించాలని కోరాం. రెండే రోజులు అసెంబ్లీ నడిపిస్తామని ప్రభుత్వం చెబుతున్నది. ప్రజా సమస్యలపై చర్చించకుండా సభ వాయిదా వేసుకుని పారిపోవాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చూస్తుంది. వరదలతో ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రజల కష్టాల గురించి చర్చిద్దాం అంటే బురద రాజకీయాలు చేస్తున్నారు.  ప్రజలు పడుతున్న బాధల గురించి మాట్లాడడానికి ముందుకు రాకపోవడంతో బీఏసీ సమావేశం నుండి వాకౌట్ చేసి బయటకు వచ్చాం' అని హరీశ్‌ రావు వెల్లడించారు.

Also Read: Public Survey: రేవంత్‌ రెడ్డికి సొంత గడ్డపై భారీ షాక్‌.. రైతుల ఆందోళనతో తోక ముడిచిన అధికారులు

'వరదలపై, యూరియా కొరతపై మాట్లాడటం కంటే ప్రభుత్వానికి ఇంకేమి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది?' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు ప్రశ్నించారు. 'ప్రభుత్వ ధోరణి చూస్తుంటే కాళేశ్వరం కమిషన్ రిపోర్ట్ పెట్టి బురద రాజకీయాలకు పాల్పడాలని చూస్తున్నట్టు ఉంది. ఒక్కరోజు కాదు నాలుగు రోజులైనా సరే కాళేశ్వరం కమిషన్‌పై మాట్లాడదాం కానీ ముందు ప్రజలు కష్టాల గురించి చర్చిద్దామని కోరాం. కాళేశ్వరం, బీసీ బిల్లు రెండు రేపే చర్చించి వాయిదా వేసుకుని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పారిపోవాలని చూస్తుంది' అని రేవంత్‌ రెడ్డి తీరును తప్పుబట్టారు. ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ప్రభుత్వ వైఖరికి నిరసన నిరసనగా బీఏసీ నుంచి వాకౌట్ చేశామని వెల్లడించారు.

