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రేవంత్ రెడ్డి మోసగాడు.. భూమి బద్దలైనా మల్లొచ్చేది మాత్రం కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే: హరీశ్ రావు

Harish Rao Slams To Revanth Reddy: రైతులకు నిండా ముంచిన రేవంత్ రెడ్డి మొనగాడు కాదు మోసగాడు అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. కేంద్రం చెబితేనే పంటలు కొంటామని చెప్పిన రేవంత్ రెడ్డి పక్కా మోసగాడు అని తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. భూమి బద్దలైనా మల్లొచ్చేది మాత్రం కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 22, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:02 PM IST
రేవంత్ రెడ్డి మోసగాడు.. భూమి బద్దలైనా మల్లొచ్చేది మాత్రం కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే: హరీశ్ రావు
Image Credit: Harish Rao

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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రేవంత్ మోసగాడు.. భూమి బద్దలైనా మల్లొచ్చేది మాత్రం కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే: హరీశ్ రావు
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