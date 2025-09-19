English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Harish Rao: పండుగలు వస్తే చాలు ఆర్టీసీ దండుకోవడమేనా?.. రేవంత్‌ రెడ్డిపై హరీశ్‌ రావు ఫైర్‌

Harish Rao Fire On Telangana RTC Fares Hike For Festival Season: తెలంగాణలో బతుకమ్మ, దసరా పండుగల సందర్భంగా ఆర్టీసీ అదనపు ఛార్జీల బాదుడుపై మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పండుగలు వస్తే దండుకోవడమేనా? అని మండిపడ్డారు. రేవంత్ రెడ్డిపై విరుచుకుపడ్డారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 19, 2025, 05:42 PM IST

Trending Photos

Modi Credit Card: ఎంజాయ్ పండగో.. త్వరలో మోదీ క్రెడిట్ కార్డు.. వడ్డీ లేకుండానే రూ. 5 లక్షలు..!
5
Modi Credit Card
Modi Credit Card: ఎంజాయ్ పండగో.. త్వరలో మోదీ క్రెడిట్ కార్డు.. వడ్డీ లేకుండానే రూ. 5 లక్షలు..!
Snake bite Remedy: పాము కాటు వేసిందా.. ఈ మందుతో నిమిషాల్లో విషం మాయం..!
7
snake bite remedy
Snake bite Remedy: పాము కాటు వేసిందా.. ఈ మందుతో నిమిషాల్లో విషం మాయం..!
School Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. ఆ రాష్ట్రాలలో కాలేజీలకు సైతం..!
5
School Holiday tomorrow
School Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. ఆ రాష్ట్రాలలో కాలేజీలకు సైతం..!
Dussehra Holidays: దసరా సెలవుల వేళ.. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం హెచ్చరిక జారీ..!
5
Dussehra holidays 2025
Dussehra Holidays: దసరా సెలవుల వేళ.. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం హెచ్చరిక జారీ..!
Harish Rao: పండుగలు వస్తే చాలు ఆర్టీసీ దండుకోవడమేనా?.. రేవంత్‌ రెడ్డిపై హరీశ్‌ రావు ఫైర్‌

Telangana RTC Fares Hike: తెలంగాణలో ప్రధాన పండుగ బతుకమ్మ, దసరాల సందర్భంగా తెలంగాణ ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు ఏర్పాటు చేస్తోంది. అయితే వీటికి అదనంగా ఛార్జీలు వసూలు చేస్తుండడంపై ప్రజల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. తెలంగాణ ఆర్టీసీ తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తీవ్ర వివాదం రేపుతున్న ఈ అంశంపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్‌ రెడ్డిపై మండిపడ్డారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Snake Head Cut: పాము తలను కొరికిన వ్యక్తి.. మంచంపై పెట్టుకుని తాపీగా నిద్ర.. సంచలన వీడియో!

దసరా ప్రత్యేక బస్సుల్లో 50 శాతం ఆర్టీసీ టికెట్ ఛార్జీల పెంపుపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకులు, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పండుగలు వస్తే చాలు ఆర్టీసీ బస్సు ఛార్జీలు అడ్డగోలుగా పెంచి ప్రజల నడ్డి విరిచేందుకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సిద్దమవుతుండటం సిగ్గుచేటు అని మండిపడ్డారు. 'పల్లె వెలుగు సహా అన్ని రకాల ఆర్టీసీ బస్సుల్లో టికెట్ ధరలు విపరీతంగా పెంచి బతుకమ్మ, దసరా పండుగ సమయంలో సొంతూళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికుల నుంచి ముక్కు పిండి ఛార్జీలు వసూలు చేయడం దుర్మార్గం' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు ధ్వజమెత్తారు.

Also Read: KTR: ఆల్మట్టి ఎత్తు పెంపుతో తెలంగాణకు మరణశాసనం.. రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీలో జల్సాలు: కేటీఆర్

'అదనపు సర్వీసుల పేరిట 50 శాతం అదనపు ఛార్జీల దోపిడీ.. ప్రయాణికులకు పెను భారంగా మారుతున్నది. పండుగ సంబురం లేకుండా చేస్తున్నది' రేవంత్‌ రెడ్డి తీరుపై మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు తెలిపారు. 'ఆర్టీసీ బస్సుల సంఖ్య పెంచకుండా, రెగ్యులర్‌గా నడిచే బస్సులకే పండుగ స్పెషల్ బోర్డులు తగిలించి చేస్తున్న ఈ దోపిడీ ముమ్మాటికీ ప్రజాపీడనే అవుతుంది' అని ప్రకటించారు. 'తెలంగాణ ప్రజలకు బతుకమ్మ, దసరా పండుగ సంతోషాన్ని లేకుండా చేయడమేనా ప్రజా పాలన, ఇదేనా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఖరి?' అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకులు, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు నిలదీశారు. ప్రత్యేక బస్సుల్లో అదనపు ఛార్జీల భారాన్ని మోపద్దని డిమాండ్‌ చేశారు.

Also Read:Pawan Kalyan: నాడు పోలీసులతో చెంపదెబ్బ.. నేడు ఆలయానికి చైర్మన్‌ పదవి

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Telangana RTCHarish Raobrs partyRTC Fares HikeDusshera 2025

Trending News