/Bandi Bageerath POCSO: రేవంత్‌ రెడ్డి ఏం చేస్తున్నావు? బండి సంజయ్‌ కొడుకు కేసుపై హరీశ్‌ రావు నిలదీత

Bandi Sai Bageerath POCSO Case: కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి సాయి భగీరథ్ పోక్సో కేసు దేశవ్యాప్తంగా.. తెలంగాణలో తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన నిందితుడు బండి భగీరథ్ను రెండు రోజులైనా అరెస్ట్ చేయకపోవడంపై తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఈ సంఘటనపై పలువురు ప్రముఖులు స్పందిస్తూ తెలంగాణ పోలీసులను.. బండి సంజయ్పై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తుండగా.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు స్పందించారు.
బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి భగీరథ్ పోక్సోపై 'ఎక్స్' వేదికగా హరీశ్ రావు స్పందించారు. 'బాధితురాలు న్యాయం కోసం పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే కేసు నమోదు చేయడానికి 8 గంటల సమయం ఎందుకు పట్టింది?' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు. కేసు నమోదై 36 గంటలు గడుస్తున్నా నిందితులపై ఇంతవరకు ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవడం లేదు? అని నిలదీశారు. హోం మంత్రిగా ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి దీనికి సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
'తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్, బీజేపీల మధ్య ఉన్న చీకటి ఒప్పందానికి, కుమ్మక్కు రాజకీయాలకు ఇంతకంటే నిదర్శనం వేరే ఏమైనా ఉంటుందా?' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రకటించారు. పోలీసులు వెంటనే నిష్పక్షపాతంగా విచారణ జరిపి బాధితురాలికి న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరసనలు
కేంద్ర సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి భగీరథను అరెస్ట్ చేయాలని.. బండి సంజయ్ రాజీనామా చేయాలని కోరుతూ తెలంగాణలో నిరసనలు ప్రారంభమయ్యాయి. కేంద్ర సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడిపై పొక్సో కేసు నమోదు చేసిన పేట్బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ను మహిళలు ముట్టడించారు. వెంటనే బండి భగీరథ్పై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని మహిళలు డిమాండ్ చేశారు. కేంద్ర సహాయ మంత్రిగా బండి సంజయ్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని కోరారు. కుత్బుల్లాపూర్ నివాసి మైనర్ బాధితురాలికి అండగా ప్రభుత్వం ఉండాలని కోరారు. రేవంత్ రెడ్డి డౌన్ డౌన్ అంటూ మహిళలు నినాదాలు చేశారు.
డీజీపీ ఆఫీస్ ముట్టడి
బండి సంజయ్ కొడుకు బండి భగీరథ్ను వెంటనే అరెస్టు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ హైదరాబాద్లోని డీజీపీ ఆఫీస్ను బీఆర్ఎస్ పార్టీ విద్యార్థి విభాగం నాయకులు ముట్టడించారు. రేవంత్ రెడ్డి డౌన్ డౌన్ అంటూ నినాదాలు చేశారు. బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన బండి భగీరథ్ను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
బాధితురాలు న్యాయం కోసం పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్తే.. కేసు నమోదు చేయడానికి 8 గంటల సమయం ఎందుకు పట్టింది?
కేసు నమోదై 36 గంటలు గడుస్తున్నా నిందితులపై ఇంతవరకు ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవడం లేదు.
హోం మంత్రిగా ఉన్న ముఖ్యమంత్రి @revanth_anumula దీనికి సమాధానం చెప్పాలి.
రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్,…
— Harish Rao Thanneeru (@BRSHarish) May 10, 2026
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.