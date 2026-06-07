/Harish Rao: చంద్రబాబుకు డూడూ బసవన్నలా రేవంత్‌ రెడ్డి తలూపుతుండు: హరీశ్‌ రావు

Telangana Bhavan: గోదావరికి పూర్తిగా నీటిని మళ్లించి తెలంగాణకు ద్రోహం చేయాలని రేవంత్ రెడ్డి చూస్తున్నాడని బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ హరీశ్ రావు మండిపడ్డారు. ఏపీ కుట్రలను ప్రశ్నించకుండా కాంగ్రెస్ నాయకులు నిశ్శబ్దంగా ఉంటున్నారని చెప్పారు. తెలంగాణకు ద్రోహం చేస్తున్నాడని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. చంద్రబాబు కళ్లలో ఆనందం కోసం రేవంత్ రెడ్డి పని చేస్తున్నాడని మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు తెలిపారు. నీ గురువు కోసం తెలంగాణకు ద్రోహం చేస్తున్నావని మండిపడ్డారు.
హైదరాబాద్లోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్లో మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు మీడియాతో మాట్లాడారు. తిడితే మేం పడతాం.. కానీ ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటామని ప్రకటించారు. తమకు రాష్ట్ర ప్రయోజనాలే ముఖ్యమని స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణకు అన్యాయం జరిగితే ఊరుకోమని హెచ్చరించారు. గతంలో కృష్ణా, ఇప్పుడు గోదావరి నది నీటి విషయంలో తెలంగాణకు ద్రోహం చేయాలని చూస్తున్నారని మండిపడ్డారు. రేవంత్ రెడ్డి తన గురువుకు తొత్తుగా మారి తెలంగాణకు అన్యాయం చేస్తున్నాడని విమర్శించారు. మమ్మల్ని తిడితే పడతాం కానీ.. తెలంగాణకు అన్యాయం జరిగితే ఊరుకోమని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు స్పష్టం చేశారు.
'పాలమూరు బిడ్డ అని చెప్పుకునే రేవంత్, పాలమూరుకు అన్యాయం చేస్తున్నాడు. 16 టీఎంసీల కృష్ణా నీళ్లను ఆపుకోమని ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటకకు క్లియరెన్స్ ఇస్తుంది. దానివల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యేది మన జూరాల ప్రాజెక్టే. అటు కృష్ణాలో అన్యాయం, గోదావరిలో అన్యాయం.. శాశ్వతమైన ద్రోహం మనకు జరుగుతుంది' బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్, మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు వివరించారు. బనకచర్ల విషయంలో ప్రశ్నించింది బీఆర్ఎస్ పార్టీనేనని గుర్తుచేశారు. మిగులు జలాలు లేనప్పుడు ప్రాజెక్టులు ఎలా కడతారని ప్రశ్నించారు. 'గోదావరి నల్లమల్ల సాగర్ ప్రాజెక్టు కొత్తగా అంటున్నారు. పోలవరం నుంచి గోదావరి నీళ్లను ఏపీకి మళ్లించాలని చూస్తున్నారు. పోలవరం నుంచి మళ్లిస్తే తెలంగాణకు అన్యాయం జరుగుతుంది' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. 'మా నీళ్లు మాకు ఇవ్వడానికి కొత్త డ్రామాలా?' అని ప్రశ్నించారు.
తెలంగాణ నీటి హక్కులపై రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి సోయి లేదని మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ చేతగాని ప్రభుత్వంతో తెలంగాణకు తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతోందని తెలిపారు. కాంగ్రెస్ వచ్చాక ఒక్క ప్రాజెక్టుకైనా క్లియరెన్స్ తెచ్చారా అని ప్రశ్నించారు. పోలవరం-కావేరి లింక్ అయ్యాక.. గోదావరి మీద తెలంగాణ ప్రాజెక్టులకు అనుమతులు ఇస్తారా? అని నిలదీశారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు పట్టించుకోరు.. కానీ ఏపీ ప్రయోజనాలు పట్టించుకుంటారా? అని రేవంత్ రెడ్డిపై మండిపడ్డారు.
'పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుకు కేటాయించిన 90 టీఎంసీలు తెలంగాణ హక్కే. మన నీళ్లను మనం వాడుకోవడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఎనవోసీ ఎందుకు అవసరం? బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ కేటాయించబోయే 1050 టీఎంసీలలో తెలంగాణకు 700 టీఎంసీలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ పరిస్థితిలో 90 టీఎంసీలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఎన్ఓసీ తీసుకుంటే, ట్రిబ్యునల్ అవార్డులో తెలంగాణ వాటా నుంచి 90 టీఎంసీలు కోత పడుతుంది' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు.
'మినిట్స్ ఆఫ్ ది మీటింగ్ కూడా ఇవ్వకుండా సీక్రెట్గా మీటింగులు పెట్టుకొని.. 167 టీఎంసీలతో బనకచర్ల ప్రాజెక్టు కట్టడానికి కుట్రలు జరుగుతున్నాయి. ఆ మీటింగులకు తెలంగాణ తరఫున చంద్రబాబు నాయుడు నమ్మిన బంటు ఆదిత్యనాథ్దాస్ ఒక్కడే వెళ్తున్నాడు. బాబు కళ్లలో ఆనందం కోసం రేవంత్ తెలంగాణను పట్టించుకుంటలేడు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు విమర్శించారు.