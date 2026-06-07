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Harish Rao: చంద్రబాబుకు డూడూ బసవన్నలా రేవంత్‌ రెడ్డి తలూపుతుండు: హరీశ్‌ రావు

Harish Rao Serious Allegations On Revanth Reddy: తెలంగాణకు రేవంత్ రెడ్డి తీరని ద్రోహం చేస్తున్నాడని.. చంద్రబాబు కళ్లలో ఆనందం చూసేందుకు డూడూ బసవన్నలా రేవంత్ రెడ్డి తలూపుతున్నాడని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు మండిపడ్డారు.  గురువుకు తొత్తుగా మారి తెలంగాణకు అన్యాయం చేస్తున్నాడని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 07, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 04:13 PM IST
Harish Rao: చంద్రబాబుకు డూడూ బసవన్నలా రేవంత్‌ రెడ్డి తలూపుతుండు: హరీశ్‌ రావు
Image Credit: harish Rao

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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