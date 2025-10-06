Harish Rao: ఏమాత్రం ఛాన్స్ దొరికినా చాలు..తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి పై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడుతున్నారు బీఆర్ఎస్ నాయకులు. అవకాశం ఎదురు చూస్తూ..వచ్చిన ఛాన్స్ ను అస్సలు మిస్ చేసుకోవడం లేదు. ఇక అధికార పార్టీ దుమ్ముదులపడంలో మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గురించి ప్రత్యేకించీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ ఇద్దరు వేసే సెటైర్లు అధికార పార్టీకి ఏడ్వలేని..నవ్వలేని పరిస్థితి ఉంటుందని చెప్పాలి. తాజాగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు హరీశ్ రావు. ఘాటైన విమర్శలతో ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
హరీశ్ రావు మాట్లాడుతూ.. రేవంత్ రెడ్డి అసలు ముఖ్యమంత్రి కాదు, ఆయన ‘కటింగ్ మాస్టర్’ మాత్రమే అని సటైర్లు వేశారు. ఆయన జేబులో ఎప్పుడూ కత్తెర పెట్టుకుని తిరుగుతూ, మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ప్రారంభించిన అభివృద్ధి పనులకు రిబ్బన్ కటింగులు చేయడమే తన ముఖ్యపని చేసుకుంటున్నారని విమర్శించారు. రిబ్బన్ కటింగ్ అవకాశం లేకుంటే, కేసీఆర్ అమలు చేసిన పథకాలనే కత్తిరించడమే రేవంత్ పనిగా మారిందని హరీశ్ ఆరోపించారు.
రోజూ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కూలిపోయిందని అంటున్న రేవంత్ రెడ్డి, అదే ప్రాజెక్టులో భాగమైన మల్లన్నసాగర్ ద్వారా హైదరాబాద్ నగరానికి నీటిని తరలిస్తున్నారు. మరి ఈ మల్లన్నసాగర్ మీ నాన్న కట్టారా? కేసీఆర్ చెమటోడ్చి నిర్మించిన ప్రాజెక్టులను ఇలా తక్కువ చేయడం సరైంది కాదు అని తీవ్రంగా ప్రశ్నించారు. తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం కేసీఆర్ చేసిన కృషిని తక్కువ చేయడం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి అలవాటైందని ఆయన విమర్శించారు.
ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రాన్ని గాలికొదిలేసిందని, ఇచ్చిన హామీలలో ఒక్కదాన్ని కూడా నిలబెట్టుకోలేకపోయిందని హరీశ్ రావు విమర్శించారు. ఆరు గ్యారెంటీలు ఇస్తామని చెప్పి, వాటికి చట్టబద్ధత ఇవ్వలేకపోయారు. కొత్త పింఛన్లు ఇవ్వడమే కాదు, ఉన్న రెండు లక్షల పింఛన్లను కూడా రద్దు చేశారు. కల్యాణలక్ష్మి పథకం కింద లబ్ధిదారులకు ప్రభుత్వం 8 లక్షల తులాల బంగారం బాకీగా ఉంది. రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పి, 20 వేల ఉద్యోగాలు కూడా ఇవ్వలేకపోయారు అని అన్నారు.
రేవంత్ రెడ్డిపై సెటైర్ లు వేస్తూ.. ఎన్నికల ముందు రజినీకాంత్లా కనిపించిన రేవంత్, అధికారంలోకి వచ్చాక గజినీకాంత్లా హామీలను మర్చిపోయారు. రైతులకు కనీసం యూరియా కూడా సరఫరా చేయలేని ప్రభుత్వం ఇది. మాటల్లో పెద్దలు, పనిలో చేతకానివాళ్లు అంటూ హరీశ్ రావు ఘాటుగా ఎద్దేవా చేశారు.ఇక బీజేపీ ఎంపీలను కూడా ఆయన తప్పించలేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ప్రశ్నించడానికి తెలంగాణ బీజేపీ ఎంపీలకు ధైర్యం ఉందా అని హరీశ్ సవాల్ విసిరారు. వడ్లకు ఒక నీతి, గోధుమలకు మరో నీతి ఎందుకు? కేంద్రం రైతుల పట్ల చూపిస్తున్న వివక్షను మీరు ఎప్పుడైనా ప్రశ్నించారా? అంటూ మండిపడ్డారు.
రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలపై పోలీసులు అక్రమ కేసులు బనాయిస్తే, వాటన్నింటినీ మేము పింక్ బుక్కులో రాసిపెడుతున్నాం. బీఆర్ఎస్ తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు వారందరికీ తగిన బుద్ధి చెబుతాం అని హెచ్చరించారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో, బీఆర్ఎస్ పార్టీ అన్ని జిల్లాల్లో ఘన విజయం సాధిస్తుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ప్రజలు కాంగ్రెస్ పాలనను చూసి విసిగిపోయారు. ఇక మళ్లీ కేసీఆర్ పాలన కోసం ఎదురుచూస్తున్నారని హరీశ్ రావు వ్యాఖ్యానించారు.
