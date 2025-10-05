BRS Party Flood Relief: వరద సహాయంలో కూడా రేవంత్ రెడ్డి ఘోరంగా విఫలమయ్యాడని.. ఎందుకని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం? రేవంత్ రెడ్డి సహాయం చేయడం లేదని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు. రేవంత్ రెడ్డి మాటలకు ఎక్కువ చేతలకు తక్కువ అని ప్రకటించారు. కనీసం వరద బాధితులను ఆదుకోలేని నువ్వేం ముఖ్యమంత్రివి అని రేవంత్ రెడ్డిని నిలదీశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్షాలతో పంట నష్టపోయిన వారికి ఎకరానికి రూ.25,000 తక్షణమే అందించాలని డిమాండ్ చేశారు.
ఇటీవల వరదల్లో తీవ్రంగా నష్టపోయి ఇబ్బంది పడుతున్న ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గం నాగిరెడ్డిపేట్ ప్రాంత ప్రజలను బీఆర్ఎస్ పార్టీ బృందం పరామర్శించింది. రైతుల కష్టాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే జాజుల సురేందర్తో కలిసి మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు పరిశీలించిన అనంతరం రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. 'కామారెడ్డి జిల్లాలో వర్షాలతో వేలాది ఎకరాల పంట నష్టం, ప్రాణ నష్టం, ఆస్తి నష్టం జరిగింది. రేవంత్ రెడ్డి కామారెడ్డికి వచ్చి రివ్యూ చేసి అందర్నీ ఆదుకుంటామని భరోసా ఇచ్చి నిన్నటికి నెలరోజులు పూర్తయింది. కానీ నయా పైసా సహాయం జరగలేదు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు గుర్తుచేశారు.
అధికార యంత్రాంగం దాదాపు 340 కోట్ల నష్టం జరిగిందని చెప్తే ఇప్పటివరకు రేవంత్ రెడ్డి 34 రూపాయలు కూడా ఇవ్వలేదని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు హరీశ్ రావు తెలిపారు. 'ఎక్కడికక్కడ రోడ్లు తెగిపోయాయి. విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. కాలువలకు గండ్లు పడ్డాయి. చెరువులు తెగిపోయాయి కానీ ఎక్కడ కూడా పునరుద్ధరణ ప్రక్రియ ప్రారంభం కాలేదు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు.
'కామారెడ్డి, ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గం మధ్య తెగిపోయిన బ్రిడ్జిని చూసి వెంటనే రిపేర్ చేస్తామని చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి. నెలరోజులవుతున్నా ఎల్లారెడ్డి నుంచి కామారెడ్డికి రోడ్డు లేక రవాణా సౌకర్యం లేదు. రేవంత్ రెడ్డి పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడాడు. యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఘనలు జరగాలి. 15 రోజుల్లో మళ్లీ సమీ చేస్తానన్నాడు. సీతక్క ఇటు మళ్లీ చూసింది లేదు. బ్రిడ్జ్ రిపేర్ చేసింది లేదు. రైతులకు పైసా సహాయం చేసింది లేదు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు.
'రేవంత్ రెడ్డి మాటలకు ఎక్కువ చేతలకు తక్కువ. కామారెడ్డి జిల్లాలో 40 ఎకరాల్లో పంట నష్టం జరిగింది. ఎందుకని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, రేవంత్ రెడ్డి సహాయం చేయడం లేదు. ఎకరాకు పదివేలు తక్షణం సహాయం చేస్తా అన్నావ్ ఏమైంది?' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు. 'రైతులకు యూరియా ఇయ్యకుండా ఇబ్బంది పెట్టావు. రెండు పంటలకు రైతుబంధు ఎగ్గొట్టినవ్. సన్నబట్లకు బోనస్ ఇయ్యలేదు. పైగా వరదల వల్ల రైతులకు మరింత నష్టం వాటిల్లింది' అని హరీశ్ రావు తెలిపారు.
'కనీసం వరద బాధితులను ఆదుకోలేని నువ్వేం ముఖ్యమంత్రివి' అని రేవంత్ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు నిలదీశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్షాలతో పంట నష్టపోయిన వారికి ఎకరానికి రూ.25,000 తక్షణమే అందించాలని డిమాండ్ చేశారు. వరదల్లో ఇల్లు కోల్పోయిన వారికి నూతన ఇంటిని అందించడంతోపాటు ఆర్థిక సహాయం చేయాలని కోరారు. 'పోచారం కాల్వ మీద ఆధారపడ్డ రైతులకు నీళ్లు ఇవ్వడం లేదు. గండ్లు పూడ్చే తెలివి రేవంత్ రెడ్డికి లేదు. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఇరిగేషన్ మంత్రిగా పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతాడు. ఒక ఎకరానికి నీళ్లియ్యలేదు. ఒక ప్రాజెక్టు కట్టలేదు. ఒక చెక్ డ్యామ్ కట్టలేదు. పోచారం కాలువ మీద ఆధారపడ్డ పంటలు ఎండిపోతున్నాయి. యాసంగి పంట కూడా పోచారం కాలువ మీద ఆధారపడి వ్యవసాయం జరుగుతుంది కాబట్టి వెంటనే గండ్లను పూడ్చాలి' అని మజీ మంత్రి హరీశ్ రావు వివరించారు.
