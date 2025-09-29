English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Harish Rao: ప్రకృతిని, పుష్పాలను ప్రేమించే పండుగ బతుకమ్మ: హరీశ్‌ రావు

Harish Rao Wife Srinitha Special Attraction In Saddula Bathukamma: సద్దుల బతుకమ్మ సంబరాల్లో మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు కుటుంబసమేతంగా సందడి చేశారు. సిద్ధిపేటలోని కొమటి చెరువులో జరిగిన బతుకమ్మ సంబరాల్లో హరీశ్‌ రావు కుటుంబసభ్యులు పాల్గొని ప్రజలతో కలిసి ఆడిపాడారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 29, 2025, 10:07 PM IST

Trending Photos

Singer Sunitha: 46 ఏళ్ల వయసులో సింగర్ సునీత ప్రెగ్నెంట్..!
6
Singer Sunitha pregnancy
Singer Sunitha: 46 ఏళ్ల వయసులో సింగర్ సునీత ప్రెగ్నెంట్..!
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. దీపావళికి మొత్తం 3 గిఫ్ట్‌లు
7
govt employees
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. దీపావళికి మొత్తం 3 గిఫ్ట్‌లు
Niharika: రెండో పెళ్లికి సిద్ధం అయిపోయిన మెగా డాటర్.. పెళ్లి అతనితోనే..!
5
Niharika
Niharika: రెండో పెళ్లికి సిద్ధం అయిపోయిన మెగా డాటర్.. పెళ్లి అతనితోనే..!
Saddulu 2025: సద్దుల బతుకమ్మపై సందిగ్ధం.. సోమవారమా? మంగళవారమా? ప్రభుత్వ ఆదేశాలు..
5
Saddula Bathukamma 2025
Saddulu 2025: సద్దుల బతుకమ్మపై సందిగ్ధం.. సోమవారమా? మంగళవారమా? ప్రభుత్వ ఆదేశాలు..
Harish Rao: ప్రకృతిని, పుష్పాలను ప్రేమించే పండుగ బతుకమ్మ: హరీశ్‌ రావు

Bathukamma Celebrations: సిద్దిపేట కోమటి చెరువు వద్ద సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. బతుకమ్మ సంబరాల్లో మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు, సతీమణి శ్రీనితతోపాటు కుటుంబసమేతంగా పాల్గొని సందడి చేశారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీనిత మహిళలలతో కలిసి బతుకమ్మ ఆడారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు మాట్లాడుతూ.. 'రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బతుకమ్మ పండుగ అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతోంది. దేశ, విదేశాల్లో ఎంతో గొప్పగా ఈ పండుగను చేసుకుంటున్నారు. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ నాయకత్వంలో తెలంగాణ ఉద్యమం ప్రారంభమైన తర్వాత బతుకమ్మ పండుగకు ప్రపంచ ఖ్యాతి లభించింది' అని తెలిపారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Public Holiday: రేపు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సెలవు.. మొత్తం 3 రోజుల సెలవులు

బతుకమ్మ పండుగకు సైన్స్ కూడా ఉందని.. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో చెరువుల్లోకి కొత్త నీరు వచ్చినప్పుడు ఆ నీటిని శుద్ధిపరచడానికి తంగేడు పువ్వు, గునుగు పువ్వు వంటి వివిధ రకాల పువ్వులు వేసినప్పుడు. చెరువు శుభ్రం అవుతుంది' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు వివరించారు. ఇంత గొప్ప సంస్కృతి, సంప్రదాయం తెలంగాణకే దక్కిందని ప్రకటించారు. తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ బతుకమ్మ పండుగను రాష్ట్ర అధికారిక పండుగగా చేశారని గుర్తుచేశారు.

Also Read: Single Heroines: 40 ఏళ్లు దాటిన హీరోయిన్లు.. ఆంటీ వయస్సు వచ్చినా పెళ్లి చేసుకోని హీరోయిన్లు వీరే!

ఉమ్మడి పాలనలో తెలంగాణ పండుగలకు గుర్తింపు దొరకలేదని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు వివరించారు. ఇప్పుడు అమెరికా అయినా, లండన్ అయినా, దుబాయ్ అయినా ఎక్కడైనా కావచ్చు. అన్ని దేశాల్లో మన పండుగ గొప్పతనాన్ని తెలిసేలా తెలంగాణ ఆడపడుచులు చేశారని తెలిపారు. ప్రపంచమంతా మన ఆడపడచులు బతుకమ్మ వేడుకలు చేసుకోవడం సంతోషంగా ఉందని చెప్పారు. ప్రజలంతా సుఖ సంతోషాలతో జీవించాలని భగవంతున్ని ప్రార్థించినట్లు.. అందరికీ బతుకమ్మ మరియు దసరా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

Also Read: Piracy Gang: సినీ పైరసీ ముఠా అరెస్ట్.. ఇండస్ట్రీకి రూ.22,400 కోట్ల నష్టం

అంతకుముందు కోమటి చెరువు మినీ ట్యాంక్ బండ్, నెక్లెస్ రోడ్లలో మాజీ మంత్రి హరీశ్‌రావు కలియతిరుగుతూ ప్రజలను ఆత్మీయంగా పలకరిస్తూ ముందుకు సాగారు. ప్రజలు ఆయనతో సెల్ఫీలు దిగడానికి ఎంతో ఉత్సాహం చూపారు. ఈ సందర్భంగా హరీష్ రావు కుటుంబ సమేతంగా బోటులో షికారు చేశారు. సద్దుల బతుకమ్మ సందర్బంగా కొమటి చెరువుపైకి సద్దులు తింటున్న వారితో హరీశ్‌ రావు ముచ్చటించారు.

Also Read: Jr NTR: కాంతారా హీరో రిషబ్‌ శెట్టిపై జూ ఎన్టీఆర్‌ ప్రశంసలు.. 'మా అమ్మ కోరికను  తీర్చాడు'

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Harish Raosaddula bathukammaKomati CheruvuSiddipetHarish Rao Wife Srinitha

Trending News