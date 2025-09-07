Jagadish Reddy: 'ఎన్ని కేసులు పెడతారో.. ఎంతమందిని జైల్లో పెడతారో తేల్చుకుంటా' మాజీ మంత్రి జగదీశ్‌ రెడ్డి

BRS Party Leaders: సూర్యాపేటలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడి అక్రమ అరెస్టును మాజీమంత్రి, సూర్యాపేట ఎమ్మెల్యే గుంటకండ్ల జగదీష్ రెడ్డి ఖండించారు. ఈ సందర్భంగా పోలీసుల వ్యవహార శైలిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణలో పోలీస్ రాజ్యం నడుస్తోందని.. మంత్రులకు పాలన చేతకాక పోలీసులను ముందుపెడుతున్నారని మండిపడ్డారు. ప్రజల నుంచి వస్తున్న ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పలేక పోలీసులను అడ్డుపెట్టుకొని పాలన సాగిస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు.
బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, సోషల్ మీడియా పైన అక్రమ కేసులు పెడుతున్నారని మాజీ మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. యూరియా లైన్ వీడియో తీసి పెట్టినా కేసులు పెట్టడం దుర్మార్గం అని మండిపడ్డారు. 'అర్ధం లేని కేసులో అర్ధరాత్రి అరెస్టులు అక్రమం. ఓ తాగుబోతు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో మా పార్టీ సీనియర్ నాయకుడిని అరెస్ట్ చేయడం దుర్మార్గం. ప్రజల ఒత్తిడితోనే ఈరోజు పోలీసులు తలొగ్గారు. చట్టవిరుద్దంగా పోలీసులు నడుచుకోవద్దు' అని పోలీసులకు హితవు పలికారు.
'ప్రజల ఒత్తిడితోనే ప్రభుత్వం మెడల వంచాలి. ఇటువంటి ఉద్యమాలు కేవలం కార్యకర్తలను విడిపించుకోవడం కోసమే కాదు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చే వరకు కొనసాగుతాయి. రెండేళ్లు గడువిచ్చినం.. ఇంకా సరిపోలేదా. ఈ ప్రభుత్వానికి రెండేళ్లు గడువు ఇవ్వడం అంటేనే అది కేసీఆర్ విజ్ఞతకు నిదర్శనం. 6 గ్యారంటీల్లో మీరు చేస్తున్న మోసాలు ఒకటొకటిగా ఎండగడతాం. ఎన్ని కేసులు పెడతారో.. ఎంత మందిని జైల్లో పెడతారో తేల్చుకుంటాం' అని పోలీసులకు హెచ్చరించారు.
'ఉద్యమాలు.. ఇటువంటి కేసులు మాకు కొత్త కావు. ప్రజా ఉద్యమాలు మొదలైతే పోలీసులు కూడా మిమ్మల్ని కాపాడలేరు. ప్రజల అండ ఉన్నంతవరకు ఇటువంటి కేసులు భయపెట్టలేవు. సూర్యాపేట, నల్లగొండ ఎస్పీలకు మరోమారు చెబుతున్న.. శాంతి భద్రతలు అదుపు తప్పొద్దు. పోలీస్ అధికారులను చట్ట ప్రకారం పని చేసేటట్టు చేయండి' అని పోలీసులకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు జగదీశ్ రెడ్డి హితవు పలికారు.
'ఒక పక్క గంజాయి మూకలతో సమాజం తప్పుదోవ పడుతుంది. ముందు వాటిపై దృష్టి పెట్టండి. ఈ అక్రమ కేసులపై పెట్టే శ్రద్ధ యూరియా ఇవ్వడంపై పెడితే బాగుంటుంది. చిల్లర కేసులకు బీఆర్ఎస్ పా్టీ శ్రేణులు, భయపడే పనిలేదు. పార్టీ నాయకుడిని కాపాడుకోవడానికి వచ్చిన కార్యకర్తలు, మహిళలకు అభినందనలు' అని మాజీ మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి తెలిపారు.
