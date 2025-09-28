Congress Dues Card: అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ, రేవంత్ రెడ్డి వైఫల్యాలపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ 'బాకీ కార్డు' ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. కాంగ్రెస్ ఆరు గ్యారంటీలు, ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చకపోవడంపై గులాబీ పార్టీ ఉద్యమాన్ని తీవ్రం చేసింది. ఆ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఇచ్చిన బాకీ కార్డు ఉద్యమాన్ని క్షేత్రస్థాయికి తీసుకెళ్లింది. నల్గొండ జిల్లా తిప్పర్తిలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అబద్ధాల హామీల కార్డు పంపిణీని సూర్యాపేట ఎమ్మెల్యే జగదీశ్వర్ రెడ్డి ప్రారంభించారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం కోసం అడ్డగోలుగా ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయకుండా పచ్చి మోసం చేసిందని మాజీ మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి తెలిపారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసాన్ని ఎండగడుతూ ఎక్కడికక్కడ బీఆర్ఎస్ పార్టీ సైన్యం కాంగ్రెస్ బాకీ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టినట్లు వివరించారు. కాంగ్రెస్ బాకీ కార్డును ప్రజల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన వస్తోందని.. ఎక్కడికెళ్లిన ప్రజలు రైతులు, వృద్ధులు కాంగ్రెస్ పార్టీపై దుమ్మెత్తుపోస్తున్నారని చెప్పారు. పచ్చి మోసం చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీపై తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారని మాజీ మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి తెలిపారు.
ఆల్మట్టి డ్యామ్ ఎత్తు పెంపుతో నల్గొండ- రంగారెడ్డి -మహబూబ్నగర్ ఖమ్మం జిల్లాలకు మరణ శాసన రాసినట్లు అవుతుందని మాజీ మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి తెలిపారు. ఇప్పటికే కృష్ణ బేసిన్లో ఆలస్యంగా నీళ్లు వస్తున్నాయని.. ఆల్మట్టి ఎత్తు పెంచితే ఇక్కడున్న భూములు పడావు పడతాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇక్కడున్న రేవంత్ రెడ్డికి సోయి లేదు. ఇది దద్దమ్మ ప్రభుత్వం.. ఏది పట్టించుకోవట్లేదు' అని వెల్లడించారు. ఆల్మట్టి పెంపు జరిగితే ఇక్కడ పొలాలన్నీ ఎడారిగా మారాల్సిందేనని మాజీ మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున నల్గొండ రైతులతో కలిసి చలో ఆల్మట్టి కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నట్లు ప్రకటించారు. ఆల్మట్టి వద్ద జరుగుతున్న కుట్రను బహిరంగంగా ఎండగడతామని రేవంత్ రెడ్డిని హెచ్చరించారు.
