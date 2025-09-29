English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

BRS Party: మెట్రో రైలు వివాదం.. రేవంత్‌ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి జగదీశ్‌ రెడ్డి తీవ్ర ఆరోపణలు..

Jagadish Reddy vs Revanth Reddy: మెట్రో రైలు నుంచి ఎల్‌ అండ్‌ టీ తప్పుకోవడం, ఫ్యూచర్‌ సిటీ అంశంపై రేవంత్ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి జగదీశ్‌ రెడ్డి నిలదీశారు. ఆ రెండు అంశాలతోపాటు రాష్ట్రంలోని సమస్యలను ప్రస్తావిస్తూ రేవంత్‌ రెడ్డిపై జగదీశ్‌ రెడ్డి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 29, 2025, 01:09 PM IST

Trending Photos

AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధర..బంగారు గనుల్లో చీప్‌గా కొనేయోచ్చు?
6
AP Gold Mines
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధర..బంగారు గనుల్లో చీప్‌గా కొనేయోచ్చు?
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. దీపావళికి మొత్తం 3 గిఫ్ట్‌లు
7
govt employees
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. దీపావళికి మొత్తం 3 గిఫ్ట్‌లు
Singer Sunitha: 46 ఏళ్ల వయసులో సింగర్ సునీత ప్రెగ్నెంట్..!
6
Singer Sunitha pregnancy
Singer Sunitha: 46 ఏళ్ల వయసులో సింగర్ సునీత ప్రెగ్నెంట్..!
Saddulu 2025: సద్దుల బతుకమ్మపై సందిగ్ధం.. సోమవారమా? మంగళవారమా? ప్రభుత్వ ఆదేశాలు..
5
Saddula Bathukamma 2025
Saddulu 2025: సద్దుల బతుకమ్మపై సందిగ్ధం.. సోమవారమా? మంగళవారమా? ప్రభుత్వ ఆదేశాలు..
BRS Party: మెట్రో రైలు వివాదం.. రేవంత్‌ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి జగదీశ్‌ రెడ్డి తీవ్ర ఆరోపణలు..

Jagadish Reddy vs Revanth Reddy: 'ఫ్యూచర్ లేని ఫోర్త్‌ సిటీ. రేవంత్ రెడ్డి ఫ్యూచర్ ఆయనకే తెలియదు. హైదరాబాద్ మెట్రో వెనుక మతలబు ఉంది. వేయి కోట్ల రూపాయలు చేతులు మారాయి' అని రేవంత్‌ రెడ్డిపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకులు, మాజీ మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. రూ.15 వేల కోట్ల భారం తెలంగాణ ప్రజలపై మోపారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఉన్న ఆర్టీసీనే నడుపలేకపోతున్నారు.. ఇప్పుడు మెట్రోను నడుపుతారా? అని ఎద్దేవా చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: KTR Wishes: 'ప్రపంచానికి తెలంగాణ సంస్కృతిని చాటిచెప్పే గొప్ప పండుగ బతుకమ్మ'

ప్రభుత్వ తప్పిదాలపై సోమవారం బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సూర్యాపేట ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి జగదీశ్‌ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు. 'ఓ పథకం ప్రకారం ఎల్ అండ్ టీపై ముఖ్యమంత్రి ఒత్తిడి తెచ్చారు. వేయి కోట్ల లాభం రేవంత్‌ రెడ్డి పొందాడు. హైదరాబాద్ మెట్రో ప్రజలకు అందుబాటులో లేకుండా చేస్తున్నారు. 35 వేల కోట్ల రూపాయల ఆస్తులను అదానీ, మేఘాకు కట్టబెట్టడానికి ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు' అని మాజీ మంత్రి జగదీశ్‌ రెడ్డి ఆరోపించారు. మరో రూ.వేయి కోట్ల కోసం ప్రణాళిక రచిస్తున్నారని చెప్పారు.

Also Read: Jr NTR: కాంతారా హీరో రిషబ్‌ శెట్టిపై జూ ఎన్టీఆర్‌ ప్రశంసలు.. 'మా అమ్మ కోరికను  తీర్చాడు'

'తెలంగాణ రియల్ ఎస్టేట్ దందా నడుస్తోంది. ఇల్లు లేని దగ్గర రోడ్లు వేస్తున్నారు. మూర్ఖపు పని చేస్తున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి ఫ్యూచర్ ఆయనకే తెలియదు. అమరావతికి రైలులో గురు శిష్యులు ఒకే ట్రైన్‌లో వస్తారా?' అని మాజీ మంత్రి జగదీశ్‌ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రంలో రోడ్ల పరిస్థితి దారుణంగా ఉందని తెలిపారు. కాంగ్రెస్ వచ్చాక ఒక్క తట్టెడు మట్టి కూడా వేయలేదని విమర్శించారు. ఎన్నికలు జరుగతావి అని ప్రజలు నమ్మడం లేదని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వంపై విశ్వాసం లేదని ప్రకటించారు.

Also Read: Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. దీపావళికి మొత్తం 3 గిఫ్ట్‌లు

'రాహుల్ గాంధీ ప్రధాని అయ్యే వరకు రిజర్వేషన్లు రావాలని రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీలోని ధర్నాలోనే చెప్పారు' అని మాజీ మంత్రి జగదీశ్‌ రెడ్డి గుర్తుచేశారు. జాతీయ పార్టీ నాయకులు వచ్చి చెబితే ఎన్నికలప్పుడు ప్రజలు నమ్మరు.. బీసీ ప్రజలను మోసం చేసి తెలంగాణ ప్రజల పై రుద్దాలని చూస్తున్నారని రేవంత్ రెడ్డిపై జగదీశ్‌ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

jagadish reddybrs partyFuture CityHyderabadRevanth Reddy Failures

Trending News