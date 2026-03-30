  KT Rama Rao: ప్రజల గొంతు నొక్కేందుకు హేట్ స్పీచ్.. రేవంత్‌ రెడ్డిపై కేటీఆర్ ఆగ్రహం

KT Rama Rao: ప్రజల గొంతు నొక్కేందుకు 'హేట్ స్పీచ్'.. రేవంత్‌ రెడ్డిపై కేటీఆర్ ఆగ్రహం

Telangana Hate Bill Like A Draconian Tool Ex Minister KTR Slams To Revanth Reddy A Head Bill: ప్రజా సమస్యలు, ప్రభుత్వ తప్పిదాలు, వైఫల్యాలపై సోషల్‌ మీడియాలో నిలదీస్తున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన హేట్‌ బిల్లును మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ఖండించారు. ఆ బిల్లుతో ప్రజా గొంతుకను అణచివేయడమేనని ప్రకటించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 30, 2026, 05:28 PM IST

Hate Bill Is Cruel Weapon: సోషల్‌ మీడియాలో ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు, తప్పిదాలు, కుంభకోణాలపై నిలదీస్తుంటే వాటిని నియంత్రించేందుకు కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన హేట్‌ బిల్లును బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ఖండించారు. హేట్‌ బిల్లుతో ప్రజాస్వామ్యం గొంతును నొక్కే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. పౌర స్వేచ్ఛను హరించే క్రూరమైన ఆయుధంగా కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్‌ రెడ్డిపై మండిపడ్డారు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన తెలంగాణ హేట్ స్పీచ్ అండ్ హేట్ క్రైమ్స్ (ప్రివెన్షన్) బిల్లుపై భారత రాష్ట్ర సమితి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ మండిపడ్డారు. ఈ బిల్లును పౌర స్వేచ్ఛను హరించే ఒక క్రూరమైన ఆయుధంగా అభివర్ణించారు. కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం తన విమర్శకుల నోళ్లు మూయించేందుకే ఇటువంటి నిరంకుశ చట్టాలను తీసుకువస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. హేట్‌ బిల్లు చట్టరూపం దాల్చితే రాజ్యాంగం కల్పించిన భావప్రకటన స్వేచ్ఛకు, ప్రజాస్వామ్య మూలాలకే ముప్పు వాటిల్లుతుందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

సామాజిక సామరస్యాన్ని కాపాడటం ప్రభుత్వ బాధ్యతే అయినప్పటికీ ఈ బిల్లులోని నిబంధనలు అత్యంత అస్పష్టంగా ఉన్నాయని కేటీఆర్‌ తెలిపారు. అధికారుల వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యమిచ్చేలా ఈ బిల్లు రూపకల్పన చేశారని.. ఇది కచ్చితంగా దుర్వినియోగానికి దారితీస్తుందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ విమర్శించారు. బిల్లులో ఉపయోగించిన వ్యతిరేక భావాలు ప్రేరేపించడం, సామాజిక సమగ్రతను దెబ్బతీయడం వంటి పదాలకు స్పష్టమైన న్యాయ పరిమితులు లేవని ఎత్తిచూపారు. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎండగట్టే ప్రతిపక్ష నాయకులు, జర్నలిస్టులు, సామాజిక కార్యకర్తలను లక్ష్యంగా చేసుకునేందుకే ఈ పదజాలాన్ని పొందుపరిచారని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ వెల్లడించారు. ప్రభుత్వ నిర్ణయాలను విమర్శిస్తే వాటిని ఫేక్ న్యూస్‌గా ముద్రవేసి జైలుకు పంపే ప్రమాదం పొంచి ఉందని న్నారు.

కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన హేట్‌ బిల్లు సుప్రీంకోర్టు తీర్పునకు విరుద్ధమని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ గుర్తుచేశారు. శ్రేయా సింఘల్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన చారిత్రాత్మక తీర్పును ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్ ప్రస్తావించారు. ప్రత్యక్ష హింసకు ప్రేరేపించే మాటలపైనే నియంత్రణ ఉండాలని, విమర్శ లేదా వ్యంగ్యం శిక్షార్హం కాదని కోర్టు స్పష్టం చేసిందని వెల్లడించారు. ఈ పరిమితిని మించి చట్టాలు చేయడం ఆర్టికల్ 19(1)(a) ప్రకారం రాజ్యాంగ ఉల్లంఘనే అవుతుందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ స్పష్టం చేశారు.

ఏడు నుంచి పది సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్షలను ప్రతిపాదించడం ద్వారా ప్రజల్లో భయోత్పాతాన్ని సృష్టించాలని రేవంత్‌ రెడ్డి చూస్తున్నాడని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జర్నలిస్టులు, విద్యార్థులు, సామాన్యులు తమ అభిప్రాయాలను పంచుకోవాలంటేనే భయపడేలా ఈ శిక్షలు ఉన్నాయని తెలిపారు. ఇప్పటికే దేశంలో హేట్ స్పీచ్‌పై తగినన్ని చట్టాలు ఉండగా, అదనంగా ఈ చట్టం తీసుకురావడంలో ఆంతర్యం ఏమిటి? అని ప్రశ్నించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

KT Rama RaoHate Speech Billbrs partyTelangana AssemblyHyderabad

