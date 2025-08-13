English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

MLC Cancel: ఎమ్మెల్సీ పదవుల రద్దు బీజేపీ, కాంగ్రెస్‌ పార్టీలకు చెంపపెట్టు: కేటీఆర్‌

KT Rama Welcomes Supreme Court Verdict On Governor Quota MLC Cancels: ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేసేలా వ్యవహారించిన బీజేపీ, కాంగ్రెస్‌ పార్టీలకు సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెంపపెట్టు అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు. గవర్నర్‌ కోటా ఎమ్మెల్సీ నియమాకాన్ని రద్దు చేయడాన్ని స్వాగతిస్తూ హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 13, 2025, 07:22 PM IST

Governor Quota MLC Cancels: గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీల నియామకంపై సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పునివ్వగా ఈ తీర్పుపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్‌ స్పందించారు. ఎమ్మెల్సీల నియామకం చెల్లదని సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును స్వాగతించారు. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు బీజేపీ, కాంగ్రెస్‌ పార్టీలకు చెంపపెట్టు అని ప్రకటించారు. బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలు ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేశాయని గుర్తుచేశారు. రాజ్యాంగ వ్యవస్థల పరిరక్షణ, ప్రజాస్వామ్య విలువలను కాపాడేలా తీర్పు ఇచ్చిన సుప్రీంకోర్టుకు శిరస్సు వంచి సలాం చేస్తున్న అని కేటీఆర్ తెలిపారు.

Also Read: Telangana MLC: సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు.. కోదండ రామ్‌ ఎమ్మెల్సీ పదవి రద్దు

గవర్నర్ కోటా కింద కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎమ్మెల్సీలుగా నియమించిన  కోదంరామ్‌ రెడ్డి, అమీర్ అలీ నియామకం చెల్లదని సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన సంచలన తీర్పు బీజేపీ, కాంగ్రెస్‌ పార్టీలకు చెంపపెట్టు అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ పునరుద్ఘాటించారు. ఈ రెండు ఢిల్లీ పార్టీలు రాజ్యాంగ వ్యవస్థలను దుర్వినియోగం చేస్తూ.. ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేశాయని మండిపడ్డారు. బడుగు, బలహీనవర్గాలకు చెందిన దాసోజు శ్రవణ్, సత్యనారాయణలను ఎమ్మెల్సీలుగా సిఫారసు చేస్తే నాటి గవర్నర్ చులకన చేశారని కేటీఆర్ గుర్తుచేశారు.

Also Read: KTR Call: వర్షాలపై రంగంలోకి గులాబీ దళం.. పార్టీ కార్యకర్తలకు కేటీఆర్ పిలుపు

కేంద్రంలో ఉన్న మోడీ ప్రభుత్వం గవర్నర్ వ్యవస్థను అడ్డం పెట్టుకుని కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని ఇబ్బందులు పెట్టిందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ వివరించారు. తమ ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలు పెండింగ్‌లో ఉండగానే మరో ఇద్దరి పేర్లను సిఫారసు చేసి తన బీసీ వ్యతిరేక వైఖరిని రేవంత్ రెడ్డి చాటుకున్నాడని మండిపడ్డారు. బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీల చర్యలు రాజ్యాంగ విరుద్ధమని సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో స్పష్టమైందని కేటీఆర్ ప్రకటించారు. ఈ తీర్పుతో బీజేపీ, కాంగ్రెస్ ద్వంద్వ వైఖరి మరోసారి బట్టబయలైందని తెలిపారు.

Also Read: Harish Rao: భారీ వర్షాల వేళ హరీశ్‌ రావు కీలక సూచనలు.. చేయకుంటే ముప్పే?

బీఆర్ఎస్ నామినేట్ చేసిన బలహీనవర్గాల అభ్యర్థులకు అడ్డుతగిలి, రాజ్యాంగ నియమాలను ఉల్లంఘించిన బీజేపీ, కాంగ్రెస్‌లకు రాజ్యాంగంపై ఏమాత్రం గౌరవం లేదని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ విమర్శించారు. అధికారం కోసం ప్రజాస్వామ్య విలువలు, రాజ్యాంగ వ్యవస్థలను తుంగలో తొక్కిన ఈ పార్టీల అప్రజాస్వామిక విధానాలు ఎంతమాత్రం సాగనివ్వమని సుప్రీంకోర్టు తన తీర్పుతో చాటిచెప్పిందని వెల్లడించారు. రాజ్యాంగ వ్యవస్థల పరిరక్షణకు, ప్రజాస్వామ్య విలువల కోసం పోరాడిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ గౌరవ న్యాయవ్యవస్థకు శిరస్సు వంచి సలాం చేస్తున్నట్లు కేటీఆర్ తెలిపారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

KT Rama RaoGovernor Quota MLCKTRbrs partySupreme Court

