English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

RRR Farmers: జనతా గ్యారేజ్‌గా తెలంగాణ భవన్‌.. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్ బాధిత రైతులతో కేటీఆర్‌ కీలక భేటీ!

BRS Party Back To On RRR Farmers Protest: ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ బాధితుల తరఫున అసెంబ్లీలో రేవంత్‌ రెడ్డిని నిలదీస్తామని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు బహిష్కరిస్తే ప్రభుత్వం దిగి వస్తుందని కేటీఆర్‌ తెలిపారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 22, 2025, 06:40 PM IST

Trending Photos

Bank Holiday: రేపు బ్యాంకులు బంద్‌.. నవరాత్రి మొదటి రోజు ఆర్‌బీఐ జారీ చేసిన సెలవు..!
5
bank holiday tomorrow
Bank Holiday: రేపు బ్యాంకులు బంద్‌.. నవరాత్రి మొదటి రోజు ఆర్‌బీఐ జారీ చేసిన సెలవు..!
Asia Cup 2025: నువ్వు బ్యాగులు సర్దేసుకో బాబు.. ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశారయ్యా..!
7
Asia Cup 2025
Asia Cup 2025: నువ్వు బ్యాగులు సర్దేసుకో బాబు.. ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశారయ్యా..!
7th Pay Commission DA Hike 2025: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అప్‌డేట్.. డీఏ 3 శాతం పెంచితే జీతం ఎంత పెరుగుతుంది..? పూర్తి లెక్కలు ఇవిగో..!
7
7th Pay Commission
7th Pay Commission DA Hike 2025: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అప్‌డేట్.. డీఏ 3 శాతం పెంచితే జీతం ఎంత పెరుగుతుంది..? పూర్తి లెక్కలు ఇవిగో..!
Kattappa Daughter: కట్టప్ప కూతుర్ని ఎప్పుడైనా చూశారా? హీరోయిన్ లెవల్ హాట్ ఫోజులు..!
7
Kattappa
Kattappa Daughter: కట్టప్ప కూతుర్ని ఎప్పుడైనా చూశారా? హీరోయిన్ లెవల్ హాట్ ఫోజులు..!
RRR Farmers: జనతా గ్యారేజ్‌గా తెలంగాణ భవన్‌.. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్ బాధిత రైతులతో కేటీఆర్‌ కీలక భేటీ!

RRR Farmers Protest: రీజినల్ రింగ్ రోడ్ (ఆర్‌ఆర్‌ఆర్) అలైన్‌మెంట్‌తో నష్టపోతున్న రైతులకు బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అండగా నిలిచింది. అలుపెరగని పోరాటం చేస్తున్నా రేవంత్‌ రెడ్డి పట్టించుకోకపోవడంతో రైతులు బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీని సంప్రదించారు. హైదరాబాద్‌లోని బీఆర్‌ఎస్‌ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్‌లో మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ను కలిశారు. నల్గొండ, సూర్యాపేట జిల్లాలతో పాటు గజ్వేల్, సంగారెడ్డి నియోజకవర్గాలకు చెందిన బాధితులు సోమవారం కేటీఆర్‌ను కలిసి తమ గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా రైతులకు పూర్తి మద్దతు ప్రకటించిన కేటీఆర్‌ అనంతరం రేవంత్‌ రెడ్డిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Banks Holiday: రేపు అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎక్కడ, ఎందుకో తెలుసా?

ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ.. రాహుల్, ప్రియాంక గాంధీ వంటి కాంగ్రెస్ నాయకులు ఎన్నికల ముందు ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌తో ఎవరికీ ఇబ్బంది ఉండదని హామీ చెప్పి ఆ హామీల మీదనే అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్‌ ఇప్పుడు తీవ్ర నష్టం చేస్తోందని మండిపడ్డారు. స్థానిక కాంగ్రెస్ నేతలు గెలిచిన తర్వాత రైతులను పూర్తిగా మర్చిపోయారని తెలిపారు. బీఆర్‌ఎస్ పార్టీ పాలనలో వ్యవసాయం, ప్రాజెక్టులకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చి వ్యవసాయ రంగాన్ని సుభిక్షం చేశామని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు.

Also Read: Dusshera Bonus: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ షాక్‌.. 50 శాతం బోనస్‌ కట్‌?

గతంలో భూసేకరణ సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు తమ ప్రభుత్వం నేరుగా రైతులతో చర్చలు జరిపి, వారికి పునరావాసం కల్పించి, శాశ్వత పరిష్కారాలు చూపించిందని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ గుర్తు చేశారు. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రం ఓఆర్‌ఆర్‌ విషయంలో.. ఇప్పుడు ఆర్‌ఆర్‌ఆర్ విషయంలో అలైన్‌మెంట్లు మార్చి పేదల, రైతుల జీవితాలను ఆగం చేస్తోందని ఆరోపించారు. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్ బాధితుల అంశాన్ని పార్లమెంట్, రాజ్యసభలలో బీఆర్‌ఎస్ ఎంపీలు లేవనెత్తుతారని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్ ప్రకటించారు.

Also Read: Telangana Govt: ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. దసరా బోనస్‌ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఒక్కొక్కరికి ఎంతంటే..?

అసెంబ్లీలోనూ ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ అంశాన్ని తీవ్రంగా ప్రస్తావించి ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తామని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ స్పష్టం చేశారు. రైతులు ఆత్మస్థైర్యం కోల్పోకుండా ఉండాలని.. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. శాస్త్రీయబద్ధమైన అలైన్‌మెంట్ జరిగేదాకా బీఆర్‌ఎస్ పార్టీ రైతులకు అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ బాధితులు తమ డిమాండ్లను సాధించుకోవడానికి ఐకమత్యం ప్రదర్శించాలని పిలుపునిచ్చారు. గ్రామ గ్రామాన తీర్మానాలు చేసి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను బహిష్కరించాలని కేటీఆర్‌ సూచించారు. ఇలా చేస్తే కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తప్పక దిగివస్తాయని సమస్య వారి దృష్టికి వెళ్తుందని పేర్కొన్నారు.

Also Read: BRS Party: కాంగ్రెస్‌లో చేరిన 10 మంది ఎమ్మెల్యేలను 'బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ' వదలా బొమ్మాళి

ఇకపై జనతా గ్యారేజ్‌
బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ కార్ఆయలయం తెలంగాణ భవన్ అనేది ఇప్పుడు జనతా గ్యారేజ్ అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రకటించారు. రైతులు ఎప్పుడైనా ఇక్కడికి వచ్చి న్యాయ నిపుణులను సంప్రదించవచ్చని.. సహకారం తీసుకుని సలహాలు పొందవచ్చని తెలిపారు. సీఎం కేసీఆర్‌ పదేళ్ల పాలనలో నల్గొండ జిల్లాకు అద్భుతమైన అభివృద్ధి కల్పించామని గుర్తుచేశారు. రేవంత్ రెడ్డి అబద్ధాలను నమ్మి ఓటేసిన ప్రజలకు ఇప్పుడు అన్యాయం జరుగుతోందని విమర్శించారు. రైతుల పోరాటానికి బీఆర్‌ఎస్ పార్టీ ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటుందని ప్రకటించారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

brs partyRRR Farmers ProtestHyderabadKT Rama Raotelangana farmers

Trending News