KTR: మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని బొంద పెట్టాలి.. రేవంత్ రెడ్డికి బుద్ధి చెప్పాలి: కేటీఆర్‌

Telangana Municipal Elections: 'మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని బొంద పెట్టాలి. ఈ రాష్ట్రంలో పేద ప్రజలకు న్యాయం జరగాలంటే కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి కావాలి. రెండోసారి మోసపోతే మనం తప్పు చేసిన వాళ్లం అవుతాం. అమెరికాలాంటి దేశంలో ఇప్పటికి అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి. ఈసారి కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయితే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి మిగిలిన సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు.
చేవెళ్ల నియోజకవర్గానికి చెందిన బీజేపీ నాయకులు హైదరాబాద్లోని తెలంగాణ భవన్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు. ఈ సందర్భంగా వారిని ఆహ్వానించిన అనంతరం మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మాట్లాడారు. 'చేవెళ్లలో కాలె యాదయ్య కేసీఆర్ మనిషి అనుకుని గెలిపస్తే కాంగ్రెస్ గూటికి వెళ్లాడు. ఆయన పార్టీ మారినట్లు ఆధారాలు ఉన్నాయి వేటు వెయ్యమంటే స్పీకర్ మాత్రం బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే అని చెబుతున్నారు. స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ కాలె యాదయ్య చిన్ననాటి దోస్తులు. ఇద్దరు కలిసి ఒకే బండిపై తిరిగేవారు. మహా భారతంలో ధృతరాష్ట్రుడు ఏం కనపడనట్లు నటించినట్లు.. పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేలు విషయంలో స్పీకర్ అలానే ఉంటున్నాడు' అని సిరిసిల్ల ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్ తప్పుబట్టారు.
'చేవెళ్లలో ఐదేళ్ల అబ్బాయిని అడిగినా కాలె యాదయ్య పార్టీ మారాడని చెబుతాడు. కానీ స్పీకర్ మాత్రం కాలె యాదయ్య బీఆర్ఎస్ పార్టీలోనే ఉన్నాడు అంటున్నాడు. పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేలు, మేము పార్టీ మారామని చెప్పే దమ్ము లేదు' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. 'ఎన్నికల సమయంలో మల్లికార్జున్ ఖర్గే చేవెళ్లలో దళితులకు అనేక హామీలు ఇచ్చాడు. ప్రతి దళిత కుటుంబానికి రూ.12 లక్షలు కాదు కదా 12 పైసలు ఇవ్వలేదు. వృద్ధులకు పింఛన్లు పెంచుతామని చెప్పి మోసం చేశారు' అని కేటీఆర్ గుర్తుచేశారు.
'మోసగాడి చేతిలో తెలంగాణ బందీ అయిందని. సబితా ఇంద్రారెడ్డి రోజు బాధ పడుతున్నారు. కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు అందరినీ కడుపులో పెట్టుకొని చూసేవాడు. నాట్లు వేసే సమయంలో టింగ్ టింగ్ మని రైతుల అకౌంట్లో రైతు బంధు పడేది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన హామీల పై నిలదీస్తుంటే మా పై కేసులు, బూతులు. బూతులు మాకు వచ్చు కానీ మాకు సంస్కారం అడ్డొస్తుంది' అని రేవంత్ రెడ్డి తీరుపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఆడ బిడ్డలు, ప్రజలు బాగుపడాలంటే మళ్లీ కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి కావాలని ప్రకటించారు.
