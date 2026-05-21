KTR Reacts On Save KBR Park: అభివృద్ధి కార్యక్రమాల కోసం హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున ఉన్న కేబీఆర్ పార్క్లోని చెట్లను తొలగిస్తుండడంతో పెద్ద ఎత్తున ప్రజా ఉద్యమం కొనసాగుతోంది. అభివృద్ధి పనులతో పార్క్ ఉనికి ప్రశ్నార్థకంగా మారడంతో పర్యావరణ ప్రేమికులు ఆందోళన చెందుతూ నిత్యం నిరసన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కేబీఆర్ పరిరక్షణ కోసం పర్యావరణ ప్రేమికులు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ను కలిశారు.
హైదరాబాద్ నందినగర్లోని నివాసంలో కేటీఆర్ను కేబీఆర్ పార్క్ రోడ్ విస్తరణ ప్రభావిత యజమానుల ఫోరం ప్రతినిధులు కలిసి మాట్లాడారు. కేబీఆర్ పార్క్ రోడ్ విస్తరణతో దానివలన ప్రభావం పడనున్న యజమానుల ఫోరం ప్రతినిధులు తమ సమస్యలను కేటీఆర్కు విన్నవించారు. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ భారీగా చెట్లను నరికివేసే ప్రయత్నాలను వ్యతిరేకించాలని.. హైదరాబాద్ నగరానికి ఊపిరితిత్తుల్లాంటి కేబీఆర్ పార్క్ను కాపాడాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
అనంతరం మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'కేబీఆర్ పార్క్ హైదరాబాద్ నగరానికి అత్యంత విలువైన లంగ్స్ స్పేస్. వేగంగా విస్తరిస్తున్న మహానగరంలో పర్యావరణ సమతౌల్యాన్ని కాపాడడంలో కేబీఆర్ పార్క్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఇలాంటి పచ్చదనాన్ని నాశనం చేసే ఏ చర్యనైనా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా, చట్టబద్ధంగా అడ్డుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది' అని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ గుర్తుచేశారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వ హయాంలో కేబీఆర్ పార్క్ ఉనికి, చెట్లకు ఏ మాత్రం ఇబ్బంది కలగకుండా అండర్గ్రౌండ్ ప్రతిపాదికన ప్రత్యామ్నాయ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశామని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కేటీఆర్ గుర్తుచేశారు. ఆ ప్రణాళికలు ఇప్పటికీ మున్సిపల్ శాఖ వద్ద అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిపారు. అభివృద్ధి పేరుతో పర్యావరణాన్ని ధ్వంసం చేయడం సరైన విధానం కాదని స్పష్టం చేశారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, సమగ్ర ప్రణాళికలతో అభివృద్ధి, పర్యావరణ పరిరక్షణ రెండింటినీ సమన్వయం చేయవచ్చని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.
కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ చెట్ల నరికివేతకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలు వ్యక్తం చేస్తున్న ఆందోళనను ప్రభుత్వం పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సి అవసరం ఉందని కేటీఆర్ తెలిపారు. పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని గుర్తుచేశారు. ఈ అంశంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజల తరఫున అండగా నిలుస్తుందని హామీ ఇచ్చారు. హైదరాబాద్ భవిష్యత్తు తరాలకు పచ్చని వారసత్వాన్ని అందించాలంటే కేబీఆర్ పార్క్ వంటి పర్యావరణ సంపదలను కాపాడుకోవడం అత్యవసరమని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు.